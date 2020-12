Des experts américains se réunissent jeudi pour décider de recommander l’approbation du vaccin COVID-19 de la société américaine Moderna, ce qui pourrait ouvrir la voie à son utilisation aux États-Unis la semaine prochaine.

La réunion intervient après que le vaccin Pfizer-BioNTech a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence des autorités américaines, ce qui a permis aux trois premiers millions de vaccins d’être distribués cette semaine dans le pays, le plus touché au monde par la pandémie.

La réunion de jeudi a été retransmise en direct au public et se terminera par un vote en début de soirée par une vingtaine de scientifiques indépendants et représentants de l’industrie pharmaceutique.

Si les membres de la réunion votent pour, comme prévu, la Food and Drug Administration (FDA) devrait donner le feu vert au vaccin peu après, faisant des États-Unis le premier pays à approuver le Produit de Moderna.

La petite société de biotechnologie du Massachusetts s’est associée à des scientifiques des National Institutes of Health des États-Unis pour développer le vaccin. Les travaux ont commencé en janvier, peu de temps après que la Chine a partagé le génome du virus SRAS-CoV-2.

Moderna a reçu plus de 2,5 milliards de dollars du gouvernement des États-Unis pour ce projet et a promis de livrer six millions de doses dans une première phase.

Selon un essai clinique avec 30 400 volontaires, le vaccin de Moderna est efficace à 94,1% dans la prévention du Covid-19 par rapport à un placebo, avec des performances légèrement meilleures chez les jeunes adultes par rapport aux personnes âgées.

La FDA n’a trouvé aucun “problème de sécurité spécifique qui empêcherait la délivrance d’une autorisation d’utilisation d’urgence” après avoir examiné toutes les données disponibles.

Mais jeudi, un responsable de la FDA, Doran Fink, a déclaré que s’il accordait cette autorisation, elle serait accompagnée d’un avertissement sur d’éventuelles réactions allergiques.

Les établissements où les deux vaccins sont administrés doivent veiller à ce que des traitements médicaux soient disponibles pour les réactions allergiques graves.

Cela vient après que deux travailleurs de la santé en Alaska et deux en Grande-Bretagne ont eu de telles réactions au vaccin Pfizer-BioNTech.

– Dilemme du placebo –

Steven Goodman, un expert de l’Université de Stanford, a critiqué les projets de Moderna de vacciner maintenant les participants à l’essai qui ont reçu le placebo, même avant qu’ils ne devraient recevoir leur démographie.

Cela priverait l’essai d’un groupe témoin et réduirait la qualité des données qui pourraient en être extraites, et créerait un mauvais précédent pour les essais futurs, a-t-il déclaré.

Mais Tal Zaks, le directeur médical de Moderna, a défendu la proposition.

«Aucun des participants à notre essai ne« sauterait son tour », car nous avons des fournitures pour essais cliniques et si elles ne sont pas utilisées, elles expireraient et seraient gaspillées», a déclaré Zaks, ajoutant que de nombreux volontaires couraient un risque élevé.

Les effets secondaires les plus courants associés à ce vaccin, appelé ARNm-1273, sont la fatigue (70%), les maux de tête (60%), les douleurs musculaires (60%), les douleurs articulaires (45%) et les frissons (45%). ).

Les rares effets secondaires «graves» ont tendance à se produire chez les participants plus jeunes que chez les plus âgés.

Des cas de lymphadénopathie, ou gonflement des ganglions lymphatiques, sont apparus chez 1,1% des participants ayant reçu le vaccin, contre 0,6% de ceux ayant reçu le placebo.

Le groupe vacciné a également montré plus de réactions allergiques ou inflammatoires (1,5% contre 1,1% pour le groupe placebo), mais aucune n’a été classée comme sévère.

L’essai clinique a également enregistré trois cas de paralysie faciale de Bell (généralement temporaire et non grave), un parmi les participants vaccinés et deux parmi ceux qui ont reçu le placebo.

L’essai vaccin Pfizer-BioNTech a quant à lui dénombré quatre cas de cette paralysie, tous dans le groupe vacciné, pour lesquels la FDA a recommandé une surveillance spécifique.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna utilisent des molécules d’ARNm (acide ribonucléique messager) pour amener les cellules humaines à générer le pic de coronavirus et ainsi l’empêcher de coller.

Les deux sociétés ont utilisé une formulation légèrement différente qui a entraîné des exigences différentes d’entreposage frigorifique: -70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit) pour Pfizer; -20 degrés Celsius (-4 Fahrenheit) pour Moderna.

Moderna a demandé l’approbation pour les personnes de plus de 18 ans, tandis que l’approbation de Pfizer est pour les personnes de plus de 16 ans.

ia / jm / dga / moi