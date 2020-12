SANTIAGO, 15 décembre (.) – Plus de 30 000 tremblements de terre se sont produits depuis fin août dans la péninsule antarctique, comportement inhabituel sur le continent blanc, selon un rapport du Centre national de séismologie du Chili.

L’analyse des mouvements détectés dans le détroit de Bransfield, où un de magnitude 6 a même été enregistré, a expliqué que dans la zone il y a une activité de diverses plaques tectoniques dans une zone relativement petite.

“Grâce à des techniques de détection automatique, plus de 30 000 événements survenus pendant trois mois depuis la fin du mois d’août ont été identifiés. Ils correspondent aux tremblements de terre les plus visibles ou détectables, donc des études plus détaillées pourraient donner un nombre encore plus élevé”, a déclaré l’agence dans une note.

“L’essentiel de la sismicité se concentre au début de la séquence, principalement au cours du mois de septembre, avec plus d’un millier de tremblements de terre par jour, commençant à diminuer en novembre”, a-t-il ajouté.

La sismicité est parallèle au détroit de Bransfield sur environ 80 kilomètres dans une direction nord-est-sud-ouest centrée très près du mont sous-marin Orca, ont déclaré les chercheurs.

La tendance a révélé un changement – à la fin du mois d’août – de la vitesse d’expansion du détroit de Bransfield depuis la séparation de l’île du Roi George de la péninsule antarctique, qui a considérablement augmenté d’une valeur de 8 mm / an à 15 cm / an à fin août, selon le rapport.

“Les observations géodésiques confirment que l’activité sismique se produit dans le cadre de ce processus d’expansion accélérée”, indique l’étude. (Rapport de Fabián Andrés Cambero)