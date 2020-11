Pedro Rocha, coordinateur biotechnologie et biosécurité de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), a été inscrit ce mercredi, lors de son intervention dans le forum virtuel: “Organique et transgénique: peuvent-ils coexister?”, Organisé par l’Agence Efe et la multinationale Bayer. . / Archives

Bogotá, 11 novembre . .- Les experts ont souligné ce mercredi la valeur de la biotechnologie dans la production alimentaire mondiale, puisque les millions de cultures qui l’utilisent apportent des milliers de tonnes de produits qui contribuent à la nutrition mondiale.

Cela a été déclaré dans l’événement virtuel “Biologique et transgénique: peuvent-ils coexister?”, Organisé par l’Agence Efe et la multinationale Bayer, dans lequel ils ont averti qu’il s’agit d’une technologie qui apporte des avantages aux petits et grands producteurs.

«Je pense que la biotechnologie s’adresse aux producteurs qui ont besoin de meilleurs outils pour gérer les ravageurs ou les mauvaises herbes dans leurs cultures (…) Elle est totalement adaptable et offre des avantages aux petits producteurs, ainsi qu’aux grands producteurs commercialement », a déclaré Eduardo Pérez Rico, directeur des affaires réglementaires de Bayer Crop Science au Mexique.

UNE CROISSANCE QUI AIDE

Pour Pérez, l’apport ces dernières années de ce type de technologie est important pour lutter contre les «besoins alimentaires du monde», malgré le fait que «ce n’est pas la panacée ni la seule alternative pour fournir la nourriture du monde».

«La biotechnologie a connu une croissance exponentielle depuis 1996, il y a 25 pays qui cultivent aujourd’hui (avec elle) sur environ 200 millions d’hectares. C’est donc un calcul simple: chaque année, des millions de tonnes de produits issus de la production transgénique sont apportées. qui ont été exportés et commercialisés dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Dans ce sens, la directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif Agro-Bio, María Andrea Uscátegui, a déclaré que les transgéniques, «la technologie la plus étudiée de l’histoire», «contribuaient à la production d’aliments depuis un quart de siècle. fibres et énergie pour la société “.

«Il y a encore de l’ignorance sur le sujet mais les pays et agriculteurs qui l’ont adoptée démontrent les bénéfices de cette technologie, c’est 25 ans d’utilisation sûre (…) Plus de 150 lauréats du prix Nobel soutiennent l’utilisation de cette technologie comme outil de contribuer à relever le défi de la faim et à améliorer les conditions nutritionnelles de la société », a déclaré Uscátegui.

LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION

De l’avis du coordinateur de la biotechnologie et de la biosécurité de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), Pedro Rocha, il y a des problèmes «de communication» sur cette question qui désinforme et crée des mythes sur l’utilisation des transgéniques.

«Il y a un échec de communication qui conduit à la désinformation, c’est pourquoi l’importance de ce type d’événement (…) Il me semble important car on a négligé que, en plus de 24 ans d’utilisation massive de ce type de cultures, il n’y a pas eu un seul incident sanitaire associé aux plantes transgéniques », a-t-il déclaré.

L’expert a souligné que “les plantes transgéniques sont aussi sûres que les plantes conventionnelles” et a déclaré qu ‘”elles ne détruisent pas les écosystèmes ou n’exterminent pas la biodiversité”.

“En fait, elles sont plus bénéfiques que les cultures conventionnelles et il existe de la littérature à ce sujet”, a déclaré Rocha.

À cet égard, la directrice de la Tribune équatorienne des consommateurs et des utilisateurs (TECU), María José Troya, a déclaré qu ‘”il y a toujours une certaine peur du nouveau, d’une part, et d’autre part, je crois que le mythe a été créé dès le début, lors de la production transgénique “.

Cependant, il a critiqué le fait qu’avant, les entreprises qui travaillent avec ces cultures refusaient d’étiqueter leurs produits comme transgéniques.

“Cette peur qu’il y avait de la part de la production transgénique pour faciliter l’étiquetage (…) au lieu de créer une approche avec moins de mythes sur les transgéniques, crée une perception de mystère et d’inquiétude”, a déclaré Troya.

Pendant ce temps, Wilson Hugo, agent agricole de l’Unité des semences et des ressources génétiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, a souligné que cet organe reconnaît la biotechnologie << comme un outil important pour accroître production dans le monde entier, en particulier dans les endroits où les conditions environnementales sont contraignantes. "

Le colloque était animé par la journaliste Mercedes Salas, qui fait partie de l’équipe . Agro et était directrice de la communication pour le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation de l’Espagne.