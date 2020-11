Photographie du 11 janvier 2020 où Adrián (i) et Alex LeBaron (r) sont observés dans la zone de l’attaque contre leur famille, dans la commune de Bavispe, dans l’état de Sonora (Mexique). . / Daniel Sánchez

Hermosillo (Sonora), 4 novembre . .- Bien qu’ils considèrent que la relative tranquillité du passé est revenue grâce à la surveillance étroite des forces de sécurité, les habitants de la région où il y a à peine un an le massacre brutal de neuf Les membres de diverses familles mormones continuent de demander justice dans cette affaire qui a provoqué un affrontement diplomatique avec les États-Unis.

La paix des familles mormones vivant dans cette zone rurale entre les États du nord du Mexique de Sonora et Chihuahua a été complètement rompue le 4 novembre 2019.

Ce jour-là, trois mères et six enfants ont été abattus par des tueurs à gages d’un groupe du crime organisé, qui les ont confondus avec des membres d’un groupe rival.

À l’aube de ce lundi fatidique, à plus de 100 kilomètres de La Morita, un affrontement armé avait éclaté entre deux groupes criminels qui se battaient pour le contrôle de la région du trafic illégal dans la municipalité frontalière d’Agua Prieta.

Les violences ont conduit au massacre de ces familles innocentes, qui sont parties de la communauté mormone de La Morita, située dans la commune de Bavispe, Sonora, vers celle de LeBarón, à Chihuahua.

Mais dans la sierra qui divise les deux États, le convoi de trois camions qui transportait les enfants et les femmes s’est heurté à au moins deux commandos munis de fusils d’assaut qui les ont abattus à bout portant.

Adam Langford, ancien maire de Bavispe et membre de la communauté mormone LeBarón, qui a perdu sa sœur Christina Langford Johnson, a rappelé mercredi à Efe que jusqu’au 4 novembre, la région vivait dans un calme relatif.

Et bien qu’ils connaissaient le risque lorsqu’ils traversaient les limites de Sonora et de Chihuahua, les criminels harcelaient rarement les habitants de la région.

«Maintenant, il y a beaucoup de sécurité, l’armée mexicaine, la garde nationale et la police d’État patrouillent constamment, qui en plus des communautés parcourent les brèches dans les montagnes. Avant, c’était très calme. Depuis 45 ans que j’ai habité la région, nous n’avons jamais vu de violence, mais ces groupes criminels de Chihuahua sont venus entrer à Sonora et tuer les premiers qui ont croisé leur chemin », a déploré Langford.

Selon lui, le gouvernement fédéral et celui de Sonora progressent dans les engagements de garantir la sécurité des habitants de la région avec la construction d’une autoroute qui relie Bavispe à Agua Prieta et une piste d’atterrissage pour leurs activités productives. . En outre, il cherche à fournir une connexion téléphonique et Internet à la région.

Après la tragédie et malgré les actions du gouvernement pour tenter de garantir la sécurité de la région, au moins 15 des 31 familles mormones vivant à La Morita ont quitté la communauté pour émigrer aux États-Unis.

Ces familles, qui ont tendance à avoir la double nationalité, possèdent des propriétés et des entreprises à Bavispe, pour lesquelles certaines sont rentrées sporadiquement. Mais actuellement, seulement la moitié des maisons sont habitées, selon Langford.

CHOC DIPLOMATIQUE

Le décès des neuf membres de cette communauté mormone fortement enracinée aux États-Unis a provoqué une explosion de choc diplomatique.

Fin novembre 2019, un nouveau front s’est ouvert dans la relation complexe entre le Mexique et les États-Unis lorsque le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, a annoncé qu’il cherchait à désigner les cartels mexicains comme terroristes, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la nation.

Deux semaines plus tard, et après une visite du procureur général des États-Unis, William Barr, au Mexique pour discuter de la sécurité avec le président Andrés Manuel López Obrador, Trump a annoncé qu’il reportait la désignation des cartels mexicains comme groupes terroristes, mais le problème a continué. sur la table.

De plus, le 8 juillet, bien qu’ils ne se soient pas présentés parmi les invités ou qu’ils n’aient pas obtenu d’espace lors de la réunion de López Obrador avec Trump, plusieurs membres de la famille mormone LeBarón se sont rendus à la Maison Blanche pour demander justice devant le bâtiment.

SÉCURITÉ, MAIS PEU DE PROGRÈS

Le mois dernier, une caserne de la Garde nationale a été inaugurée dans la région, dans un acte dirigé par le président López Obrador lui-même.

“Nous sommes ici avec vous pour réaffirmer l’engagement que justice est faite, nous voulons la justice pour tous”, a déclaré López Obrador après sa rencontre avec les familles mormones le 3 octobre, dans laquelle il a garanti des progrès dans l’enquête et des informations en temps opportun.

Mais comme Abel Murrieta, représentant légal de la famille LeBarón, l’explique à ., il n’y a qu’un seul homme arrêté pour sa probable responsabilité dans le massacre des familles mormones, alors qu’il y aurait une centaine de suspects.

Adrián LeBarón, père de Rhonita María Miller et grand-père de cinq des enfants assassinés, a assuré qu’un seul des auteurs présumés était lié au processus d’homicide et que les autres, au moins 12 autres suspects, sont détenus pour crime organisé selon les accusations du ministère public fédéral.

Cette année, à La Morita, il n’y aura pas d’événements commémoratifs, les proches attendent une nouvelle visite du président mexicain prévue le 15 décembre, où il y a un engagement à inaugurer un monument pour commémorer les victimes et informer leurs familles sur l’état d’avancement de l’enquête.