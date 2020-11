Les femmes protestent contre la violence sexiste et rejetent les actions de la police à Quintana Roo aujourd’hui, à Mexico (Mexique). . / Sáshenka Gutiérrez

Mexique, 13 novembre . .- Des dizaines de femmes cagoulées ont manifesté ce vendredi devant le bureau du procureur général de Mexico contre les abus policiers et les fémicides, ce qui a conduit à des moments de tension avec la police.

La concentration, supervisée par 320 policiers, a été appelée en raison des violences policières dans la ville de Cancun qui se sont produites lundi dernier, lorsqu’une manifestation pour un fémicide a été dissoute avec des coups de feu en l’air et la persécution des manifestants.

Une trentaine de manifestants sont entrés par effraction dans le centre d’attention du bureau du procureur à la violence intrafamiliale, brisant les fenêtres et les portes.

Là, ils ont sorti des documents classés dans des cartons, qu’ils ont brûlés sans les papiers à l’intérieur et ont accusé l’institution d’avoir déposé de nombreux dossiers d’enquête sur les fémicides et les violences sexistes.

Ils se sont souvenus avec des chansons et ont peint sur les murs le nom de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, 20 ans, connue sous le nom d’Alexis, qui a disparu à Cancun la semaine dernière et dont le corps a été retrouvé lundi dernier, ce qui a provoqué la manifestation réprimée dans la ville des Caraïbes. .

Après le scandale sur la fusillade par la police au milieu de la marche, dans laquelle des journalistes ont été blessés, les responsables de la sécurité de Cancun et Quintana Roo, l’État du sud-est où se trouve la ville touristique, ont été limogés.

Devant le parquet de la capitale, les premiers affrontements directs ont eu lieu ce vendredi entre policiers et manifestants, les jeunes femmes ont donc décidé de marcher jusqu’à la station de métro la plus proche mais, en chemin, elles ont cassé le verre d’une station de métrobus et ont été puis quand la police les a encerclés.

Dans cet espace confiné, les manifestants se sont confrontés à plusieurs reprises à la police et ont continué la destruction et la lapidation tandis que la police a répondu en vidant les extincteurs sur eux, les gardant clôturés et, à certaines occasions, poussant et luttant.

Cependant, aucun blessé n’a été signalé et des moments de tension ont été stoppés par des membres de la brigade Marabunta, une organisation de citoyens qui se battent pour une manifestation libre et pacifique et qui joue souvent le rôle de médiateurs entre les autorités et les manifestants.

Finalement, après plusieurs heures au même endroit, un accord a été conclu pour que les manifestants marchent vers le métro encerclé par la brigade Marabunta et la police jusqu’à ce que la manifestation se dissipe.

C’est la deuxième manifestation cette semaine sur l’affaire Alexis qui se termine par des destructions et les manifestants encerclés par la police.

Mercredi dernier, les femmes cagoulées du groupe Black Block ont ​​réussi à rejoindre la Chambre de représentation de Quintana Roo (l’État du sud-est du Mexique où se trouve Cancun) et ont vécu le même type de moments de tension avec les autorités.

Selon les données des organisations civiles, au Mexique, plus de 10 femmes sont assassinées par jour.

Depuis l’année dernière, les manifestations féministes sont fréquentes dans la capitale mexicaine pour dénoncer les féminicides et les violences sexistes, qui sont suivies par des policières et se terminent généralement par des graffitis et des dégâts.