«Malheureusement, à Mexicali, la semaine dernière, une jeune fille de 16 ans a été assassinée, mais la fille avait aussi des tatouages ​​partout« A déclaré Guillermo Ruíz Hernández, procureur de l’État de Basse-Californie dans une vidéo publiée par le Forensic Medical Service (Semefo) en parlant du fémicide de Danna Reyes, qui a été assassinée, brûlée et abandonnée dans un terrain vague par trois jeunes.

La réponse des citoyens n’a pas attendu la déclaration du procureur, qui a été signalé dans les réseaux sociaux de victimisez à nouveau la jeune femme et justifiez ce qui s’est passé.

Pendant au moins trois jours, le hashtag #JusticeForDanna a été l’une des tendances les plus fortes sur Twitter, où des centaines de femmes ont maintenant répondu au procureur et ont protesté contre ses déclarations en publiant des photos de leurs tatouages.

J’ai des tatouages ​​et pas parce qu’ils me tuent qu’il faut juger, mon corps est à MOI #JusticiaParaDanna (@LaSofMarcos

Je suis une femme, une ingénieure, une fille, une mère, une cadre dans une société transnationale, une enseignante. Aucune caractéristique ne justifie un fémicide (@aidee_cam)

Les femmes qui partagent les photos assurent que ils ne doivent pas les stigmatiser à cause de leur corps et qu’aucune de ses caractéristiques ne justifie être tué.

Les propos du procureur ont non seulement été signalés par des femmes mexicaines, mais aussi la Commission d’État pour les droits de l’homme (CEDHBC), par l’intermédiaire de Miguel Ángel Marrufo, a lancé un appel à ne pas stigmatiser ni revictimiser les victimes de fémicide, car la référence du procureur associe la caractéristique corporelle à la conduite criminelle.

Plusieurs fois, j’ai été suivi et mal paru uniquement par mes tatouages, je ne suis pas un criminel et je ne l’ai jamais été. Chacun peut faire ce qu’il veut de son corps et les autres n’ont pas le droit de vous juger ou de vous violer. (@jenn_apr)

Un autre exemple qui a retenu l’attention du procureur a été CNDFemmes, un organisme national de promotion, de protection et de défense des droits des femmes, qui a réprimandé les propos du procureur en soulignant que ces « Au lieu de faire de l’agresseur le centre du problème et de l’enquête, le procureur a jugé plus facile d’interroger la victime ».

Ruiz Hernandez a été interrogé pour ses propos dans une interview avec les médias Zeta, et répondu ça il ne faisait pas référence à Danna, puisque son message s’adressait aux habitants qui tatouent des mineurs.

« Je ne parlais pas d’elle (Danna), une victime mérite toujours mes respects, surtout à l’adolescence ». Il a ajouté que ces lieux qui permettent aux mineurs de se faire tatouer tombent dans une irresponsabilité qui doit être sanctionnée par les autorités.

C’est ainsi que des milliers de femmes ont commencé la campagne photographique de leurs tatouages, soulignant que leur valeur ne se réduit pas à l’apparence de leur corps ou de leurs vêtements.

Je parlais de cette affaire à ma mère, tous les deux avec des larmes, et je lui ai dit: « Si un jour je disparais, j’espère qu’ils ne te diront pas que c’est parce que je suis tatouée. » Nous sommes tous Danna et aucun de nous ne devrait l’être (@Annjaens)

Des femmes de toutes sortes de professions ont participé au mouvement. en solidarité avec Danna Reyes exige le respect et la justice pour une jeune femme revictimisée, malgré le fait que ses trois meurtriers présumés aient été capturés par les autorités.

Le fémicide de Danna a eu lieu le samedi 22 août, vers 15h00, des caméras de sécurité ont capturé le moment où un groupe de personnes ils ont mis le feu à une sorte d’emballage de couverture.

Quelques heures plus tard, les habitants du lieu ont alerté les policiers qui patrouillaient dans le quartier de Villena au sujet d’un petit incendie qui s’était déclaré dans un terrain vague du quartier mentionné.

