Photographie donnée par le San Diego Safari Zoo, en Californie (USA), dans laquelle les gorilles du centre sont observés, le 10 janvier 2021. . / Ken Bohn / Parque Zoológico Safari de San Diego

San Diego (USA), 11 janvier . .- Plusieurs gorilles du San Diego Zoo Safari Park en Californie (USA) ont été infectés par le covid-19 dans ce qui pourrait être le premier cas connu de transmission naturelle du coronavirus aux grands singes, ont rapporté lundi les autorités de l’installation lorsqu’elles ont déclaré la quarantaine aux animaux.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a été le premier à le mentionner lors de sa conférence régulière où il rend compte de l’état de la pandémie.

Lisa Peterson, la directrice du Safari Zoo, a déclaré à son tour que les gorilles sont confinés jusqu’à nouvel ordre, mais a assuré qu’ils se portaient bien. Il a expliqué qu’ils avaient juste de la congestion et une toux.

Le directeur a déclaré que «plusieurs» gorilles sont tombés malades, sans préciser combien.

Le zoo ne sait pas comment les gorilles ont été infectés, mais les spécialistes soupçonnent qu’ils ont contracté l’infection par un membre du personnel qui aurait été asymptomatique.

Peterson a déclaré que c’était une possibilité, même si le personnel suit toutes les recommandations, y compris les protocoles de sécurité pour le COVID-19, comme le port d’un équipement de protection à proximité de gorilles.

Les animaux ont développé la contagion au cours de la semaine dernière. Mercredi, deux d’entre eux ont commencé à tousser et les vétérinaires en ont prélevé des échantillons par le biais du California Animal Health and Food Safety Laboratory System.

Vendredi, des tests préliminaires ont détecté la présence du virus SARS-CoV-2 chez les gorilles. Les laboratoires nationaux des services vétérinaires du département américain de l’Agriculture ont confirmé les résultats lundi.

Selon le zoo, il s’agit du premier cas connu de transmission naturelle du coronavirus aux grands singes et on ne sait pas s’ils auront des réactions graves.

«Pendant près d’un an, les membres de notre équipe ont travaillé sans relâche, avec la plus grande détermination, pour se protéger les uns les autres et prendre soin de la faune contre ce virus hautement contagieux», a déclaré le directeur Peterson.

Le zoo est coordonné depuis mars de l’année dernière avec les autorités agricoles et avec l’American Zoological Association pour protéger la faune du danger de la pandémie.