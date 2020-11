Vue de groupes de Sahraouis exigeant un référendum sur l’autodétermination. . / Liam Bachir / Archives

Quito, 20 novembre . .- Des dizaines d’organisations, personnalités et militants d’Amérique latine ont exprimé leur inquiétude face à la tension croissante au Sahara Occidental et ont appelé à un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui afin de parvenir à la paix dans le nord-ouest de l’Afrique.

Pablo de la Vega, porte-parole de l’Association équatorienne d’amitié avec le peuple sahraoui, a déclaré jeudi à Efe à Quito que plus de cent cinquante personnalités et associations de la société civile ont signé un document dans lequel elles demandent également le retrait des troupes marocaines de la zone de Guerguerat.

Parmi les personnalités, a-t-il déclaré, les adhésions du lauréat du prix Nobel argentin Adolfo Pérez Esquivel, des défenseurs des droits humains tels que la dominicaine Annalisa Melandri, la panaméenne Gloria Esther Castillo, la colombienne Lizeth Estrada et le diplomate équatorien Horacio Sevilla se distinguent.

De même, le cinéaste chilien Marco Enríquez Ominami, le Brésilien Moara Crivelente et le Vénézuélien Rafael Ramírez, ainsi que des représentants d’associations sociales de l’Équateur, du Mexique, du Chili, de l’Argentine, de la Colombie, du Brésil, du Nicaragua, du Panama, de l’Uruguay, du Venezuela, de la Bolivie et de la République dominicaine.

Tous “expriment leur profonde préoccupation face aux récents événements survenus (…) dans la soi-disant bande tampon de Guerguerat”, où “les forces militaires marocaines ont mené une attaque brutale le vendredi 13 (novembre) contre des dizaines de manifestants. Des civils sahraouis qui protestaient pacifiquement contre l’existence de cette brèche illégale ouverte dans le «mur militaire» », indique un texte publié par le service de presse du Sahara, daté de Quito.

De la Vega a commenté que l’argument de base de la déclaration du groupe de solidarité internationale est que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui soit rendu viable par un référendum, déjà approuvé par les Nations Unies en 1991.

Il a également déclaré que le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a été invité à déléguer un de ses envoyés spéciaux pour observer la situation dans la région, une action qui, si elle était appliquée à temps, aurait évité “des situations aussi critiques que la situation actuelle. “.

TENSION CROISSANTE

La tension au Sahara a éclaté vendredi dernier lorsque l’armée marocaine est intervenue pour expulser un groupe de manifestants sahraouis qui bloquaient le passage de Guerguerat depuis trois semaines, une bande de 5 kilomètres entre les douanes marocaines et la frontière mauritanienne, où ils ont paralysé le trafic. commercial.

La République arabe sahraouie démocratique (RASD), reconnue par l’Équateur et vingt autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes, dont beaucoup ont par la suite annulé ou gelé leurs relations, a répondu à cette action militaire en rompant l’accord de cessez-le-feu, signé en novembre. 1991 et a déclaré la guerre au Maroc.

Ce pays minimise ces combats pour le moment, les qualifiant de harcèlement sans aucune portée ni de «dommages matériels ou humains».

Le Front Polisario et la RASD ont adressé ce jeudi “un message urgent” aux pays et aux entités publiques et privées dans lequel ils leur demandent de cesser de mener tout type d’activité sur le territoire sahraoui puisque, de leur point de vue, c’est ” actuellement dans une situation de guerre ouverte. “

SITUATION COMPLEXE

De la Vega a apprécié que le mouvement de solidarité internationale voit un cessez-le-feu “très difficile”, puisque le Front Polisario n’acceptera pas les mêmes arguments qui ont été utilisés par le Maroc en 1991 pour mettre fin au conflit.

Le Front Polisario “va sûrement proposer beaucoup plus de conditions pour s’asseoir à une table de négociation”, a ajouté le porte-parole.

Par conséquent, la déclaration régionale cherche à exhorter l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Comité spécial des Nations Unies pour la décolonisation, la France et l’Espagne et l’Unité africaine à mettre fin à ce conflit avec les solutions déjà approuvées. , mais auquel le Maroc a refusé, a-t-il ajouté.

“Le droit à l’autodétermination est le parapluie de tous les droits,” c’est pourquoi il est appelé à un mandat des droits de l’homme, car en ce moment il y a une forte répression dans les villes sahraouies sous occupation militaire marocaine “, a ajouté De la Vega.