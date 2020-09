SPRINGFIELD, Mo. – Deux hommes du Missouri ont été arrêtés sur des accusations de possession illégale d’armes à feu après que le FBI a dit qu’ils se sont rendus à Kenosha, Wisconsin pour « voir par eux-mêmes » ce qui se passait concernant les troubles civils là-bas.

Michael Karmo, 40 ans, et Cody Smith, 33 ans, ont été accusés de crimes fédéraux dans le district oriental du Wisconsin après que les autorités ont déclaré avoir trouvé un fusil AR-15, un fusil de chasse de calibre 12, deux armes de poing, un silencieux, des munitions, une armure corporelle et un drone dans le véhicule des hommes de Hartville et dans la chambre d’hôtel.

Le gouvernement fédéral a déclaré que Karmo et Smith avaient tous deux l’interdiction de posséder des armes à feu en raison d’arrestations antérieures – Karmo avec plusieurs condamnations pour crime et Smith avec une affaire de violence conjugale.

Karmo a déclaré aux forces de l’ordre que lui et Smith étaient membres de la milice du 417 deuxième amendement et qu’ils seraient prêts à «prendre des mesures» si la police était dissoute.

Une capture d’écran d’une image que Michael Karmo aurait envoyée avant son arrestation dans cette affaire.

Kenosha a été sous les projecteurs au niveau national au cours des deux dernières semaines après la diffusion d’une vidéo montrant la police abattant plusieurs fois un homme noir nommé Jacob Blake dans le dos.

La fusillade a temporairement interrompu les séries éliminatoires de la NBA et conduit à des manifestations dans les rues de Kenosha. Au cours d’une des nuits de troubles civils, la police a déclaré que Kyle Rittenhouse – un jeune de 17 ans qui s’était rendu à Kenosha en provenance de l’Illinois – avait tiré sur trois personnes, dont deux mortellement.

Le gouverneur a déclaré l’état d’urgence et la Garde nationale a été envoyée à Kenosha où plusieurs entreprises ont également été endommagées.

Selon une plainte pénale déposée contre Karmo et Smith, les deux hommes ont voyagé de leur domicile dans le sud-ouest du Missouri au Wisconsin plus tôt cette semaine, s’arrêtant dans l’Iowa en cours de route.

La plainte indique que quelqu’un avec qui les hommes ont interagi dans l’Iowa a envoyé un conseil aux forces de l’ordre indiquant que Karmo et Smith se dirigeaient vers Kenosha avec l’intention de piller et qu’il y avait également mention de « prendre des gens », bien qu’aucun des suspects n’ait affirmé qu’ils le feraient personnellement. .

Le pronostiqueur aurait été préoccupé par la propension de Karmo pour les armes à feu et par l’intérêt accru pour les théories du complot.

La plainte indique que le FBI a utilisé des données de téléphone portable pour suivre Karmo et Smith et les arrêter mardi devant un hôtel à Pleasant Prairie, Wisconsin, situé près de Kenosha. C’est dans cette chambre d’hôtel et dans le véhicule des suspects que les autorités disent avoir trouvé les armes à feu et un petit sac de marijuana.

Dans un entretien avec les forces de l’ordre, les deux hommes ont déclaré avoir assisté mardi à la comparution du président Trump à Kenosha.

Karmo aurait déclaré que le but de leur voyage à Kenosha était de « voir par eux-mêmes » ce qui se passait concernant les émeutes. Il a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de tirer sur qui que ce soit et que les armes étaient destinées à la protection, bien que Karmo ait également déclaré qu’aucune des armes ne lui appartenait, selon la plainte.

Les archives en ligne indiquent que ni Karmo ni Smith n’ont des avocats répertoriés pour cette affaire. Ils doivent comparaître devant le tribunal par vidéo mardi prochain.

Karmo aurait déclaré aux forces de l’ordre que lui et Smith prévoyaient de se rendre à Portland, dans l’Oregon, après avoir quitté le Wisconsin, afin de pouvoir vérifier les troubles civils là-bas.

Portland a connu 100 jours consécutifs de manifestations depuis le meurtre de George Floyd le Memorial Day. Plus tôt cette semaine, Aaron « Jay » Danielson, 39 ans, a été mortellement touché à la poitrine juste après qu’une caravane de véhicules pro-Trump a affronté des contre-manifestants dans la ville. L’homme soupçonné d’avoir tué Danielson a été tué à Olympie, Washington, alors qu’un groupe de travail fédéral tentait de l’arrêter jeudi soir, a déclaré le US Marshals Service.

Cet article a été initialement publié sur Springfield News-Leader: des hommes du Missouri arrêtés pour des accusations d’armes à feu près de Kenosha, Wisconsin, selon le FBI