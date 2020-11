Le Ministre Guzmán a participé au Colloque IDEA; maintenant les entrepreneurs de ce forum et d’autres demandent à réduire leurs dépenses

Un groupe d’hommes d’affaires a commencé à faire circuler un document dans lequel ils se plaignent du ralentissement de certaines taxes provinciales, de l’augmentation de la pression fiscale nationale et des dépenses publiques.

Dans un rapport, qui ne porte pas de noms propres mais qui a été préparé par des hommes d’affaires qui participent à divers forums réguliers, tels que le colloque IDEA et le groupe WhatsApp Nuestra Voz, entre autres, ils ont clairement exprimé leur affirmation afin que le pacte fiscal qui prévoyait une réduction progressive du taux de revenu brut n’est pas suspendu et que la réforme fiscale que le Congrès va traiter n’augmente pas la pression fiscale.

Le rapport, préparé par un groupe d’économistes et d’experts fiscaux, indique que “dans les semaines à venir, le gouvernement et le Congrès discuteront de différentes réformes qui affectent directement et indirectement le secteur privé”.

“Certaines sont des modifications directes des taxes de certains secteurs ou des aliquotes d’une taxe existante. Mais beaucoup d’autres sont des modifications qui passent généralement par des “ réformes politiques ”, telles que le budget ou des “ négociations avec les gouverneurs ” et Ils cachent le germe des futures augmentations d’impôts par les gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux»Ils ont averti.

Les axes qui concernent les cadres argentins sont:

– Le frein aux baisses d’impôts convenues dans les lois précédentes (et peut même leur permettre d’augmenter à nouveau)

– Un retour à la croissance de la taille de l’Etat en dépenses et en salariés.

– L’élimination de certaines des restrictions sur l’endettement des gouvernements provinciaux.

Le gouvernement en voie de suspendre la réduction du revenu brut à la demande des gouverneurs

“Dans un contexte d’ajustement du secteur privé en raison de la pandémie et de la crise économique, les différents gouvernements ne montrent aucun signe d’austérité, bien au contraire.»Ils ont averti.

En premier lieu, concernant l’éventuelle suspension du consensus budgétaire, le rapport souligne que “Le revenu brut est probablement la taxe la plus faussée pour la production nationale avec la taxe sur les dettes et les crédits”.

Le revenu brut est probablement la taxe la plus faussée pour la production nationale avec la taxe sur les débits et les crédits, ont souligné les hommes d’affaires.

En ce sens, il ne faut pas oublier que le Le pacte fiscal initial approuvé en 2017 (loi n ° 27429) imposait une réduction progressive de cette taxe ainsi que de la taxe foncière et du droit de timbre, jusqu’à son élimination en 2022 pour le revenu brut dans les activités principales.

Cependant, depuis lors, deux modifications ont été appliquées: En 2018, la réduction du droit de timbre a été reportée d’un an et fin 2019, il a été décidé de suspendre pour un an la réduction du revenu brut, de la taxe foncière et, encore une fois, des timbres.

Avant le 31 décembre de cette année, jour de l’expiration de la dernière suspension, les gouverneurs s’attendent à ce que cette suspension soit prolongée d’un an jusqu’en décembre 2021. «En contrepartie pour permettre aux gouvernements provinciaux d’être en mesure d’augmenter ou d’arrêter de réduire les impôts comme convenu par la norme, le nouveau projet exigera des gouverneurs: l’exigence que les provinces ne lancent pas de nouveaux processus judiciaires pour les demandes de coparticipation et s’abstiennent de celles déjà engagées. , et une limite sur l’endettement extérieur des provinces, qui n’ont pas pu augmenter leur stock par rapport au 31/12/2020 », selon le rapport.

La nouvelle suspension de la baisse d’impôt provincial, par ailleurs, “semble être le principal outil de négociation pour amener les députés et sénateurs qui répondent aux gouverneurs à voter en faveur de l’impôt sur la fortune”. Quoi qu’il en soit, il faut préciser que ce projet ne convaincra pas le ministre de l’Économie.

Pour les entrepreneurs, la loi sur la responsabilité fiscale est une «norme fondamentale qui ordonne de manière intertemporelle la manière dont les états provinciaux doivent administrer les ressources publiques ».

Pour les hommes d’affaires, la loi sur la responsabilité fiscale est une norme fondamentale qui ordonne la manière dont les provinces doivent gérer les ressources publiques

«Même avec la norme en place, les gouvernements provinciaux ne sont guère responsables de sa conformité. Cependant, cela a eu un effet ces dernières années. “

À cet égard, ils ont mentionné un rapport du cabinet de conseil Aerarium qui soulignait que «Une partie importante de l’assainissement budgétaire observé ces dernières années au niveau provincial répond à la mise en œuvre des réformes de la loi sur la responsabilité budgétaire, qui a permis de réduire les dépenses provinciales de plus de 1% du PIB, brisant une tendance à la hausse amorcée en 2011 ».

Cependant, «en 2020, le processus d’élargissement du poids de l’État dans l’économie a été relancé, sur la base des projections officielles». Ces types de normes «sont les lois qui semblent souvent invisibles à la conversation publique, mais ce sont celles que nous, citoyens, devrions le plus protéger», en raison de leur impact direct sur la société.

En revanche, les hommes d’affaires ont indiqué que les modifications les plus pertinentes au niveau fiscal du budget 2021 sont l’augmentation des taxes intérieures sur les produits électroniques, l’augmentation du taux d’imposition des jeux d’argent en ligne et l’extension de la hausse du taux statistique.

Dans le premier cas, le taux pour les biens électroniques importés passe de 7% à 17%, et pour les biens électroniques produits dans le pays de 0% à 6,55%, les valeurs qu’il avait avant la réforme fiscale de 2017. Le paquet prévoyait une réduction progressive de ces aliquotes jusqu’à atteindre 3,5% la cinquième année (2022).

Concernant la taxe sur les jeux en ligne, le taux passe de 2% à 5%, et atteint 10% pour les entreprises qui opèrent à partir de «pays non coopérants ou de pays à faible ou pas de taxation», ou de paradis fiscaux.

Quant à l’extension de la taxe statistique, elle passe jusqu’au 31 décembre de 2,5% à 3% sur les importations destinées à la consommation. Cette mesure signifie une extension de l’augmentation du taux statistique prévue par la loi n ° 27 541 de solidarité et de relance économique sanctionnée en décembre dernier.

“La croissance de 1% de la pression fiscale prévue dans le budget 2021, mesurée comme la perception des impôts sur le PIB, selon certains économistes, n’est pas couverte par les réformes fiscales que le texte introduit”, a-t-il été prévenu.

Pour cette raison, toute l’attention – et l’inquiétude – est placée sur la réforme fiscale préparée par le ministère de l’Économie et qu’il serait connu dans quelques semaines, alors que le nouvel accord est négocié avec le Fonds monétaire international (FMI), qui demande toujours une augmentation des impôts. La mission du Fonds arrivera mardi prochain pour faire avancer ce dialogue.

«Selon les rapports, le projet vise à augmenter la progressivité du système et à réduire l’effet de la taxe inflationniste, sans créer de nouvelles taxes. Cela implique de réduire le poids des taxes à la consommation et d’augmenter le poids des impôts sur le revenu et sur la fortune », indique le rapport, sans fournir de détails.

Par ailleurs, le débat sur le deuxième impôt sur la fortune se poursuit, qui chevauche le patrimoine personnel, dont le taux a augmenté violemment cette année à 2,5%.

En ce sens, l’expert fiscal César Litvin Il a dit qu ‘«il est prouvé que le fait de ne pas dépenser à grands frais et de continuer à créer des impôts est prouvé; cette recette va dans le mauvais sens; les pays qui suivent cette voie s’en tirent mal s’ils ne pensent pas à accroître leur compétitivité pour augmenter les investissements directs ».

«Si la voie est la suivante, les investissements choisissent d’autres pays. Plus d’augmentation et plus de dépenses publiques constituent un cercle vicieux», A conclu Litvin, conseiller de nombreuses entreprises argentines.

