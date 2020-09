MADRID, 16 sept. (EUROPA PRESS) –

Le tirage au sort de l’avion présidentiel du Mexique a eu lieu ce mardi dans la salle des tirages du bâtiment Moro de la Loterie nationale, laissant une centaine de gagnants qui empocheront 20 millions de pesos (environ 800.000 euros), dont certains hôpitaux du réseau publique et une école rurale, en plus de dizaines d’autres personnes.

Fin 2018, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé que l’avion présidentiel, un Boeing 787 Dreamliner évalué à 280 millions, serait vendu aux enchères lors d’un tirage au sort national, avec une autre centaine d’appareils qui seraient vendus, le qui avait représenté l’opulence et le gaspillage d’autres gouvernements, dont le sien promettait de s’éloigner.

Des milliers de personnes ont placé leurs espoirs sur certains billets qui ont commencé à être mis en vente le 9 mars pour un prix de 500 pesos (environ 20 euros), tandis que certaines institutions et hôpitaux publics ont également reçu certains des bulletins de vote par courtoisie.

Ce sont précisément trois hôpitaux d’entités publiques qui ont réalisé un « petit morceau » de l’avion. Il s’agit de deux centres médicaux à Nayarit et Michoacán appartenant à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) et un à Zacatecas, qui appartient à l’Institut de sécurité sociale et de services pour les travailleurs de l’État (ISSSTE).

L’hôpital général de Boca del Río, à Veracruz, qui soigne les patients atteints du COVID-19, a également obtenu l’une des récompenses, tout comme un travailleur de l’hôpital militaire d’Oaxaca.

D’autre part, une école rurale située dans l’une des communautés les plus reculées de la municipalité d’Aramberri, dans l’État de Nuevo León, et où vivent moins de 30 familles, a également remporté une partie du prix, selon le journal ‘ Millénaire’.

L’objectif du gouvernement López Obrador était de lever environ 135 millions d’euros, allouant environ 85 millions pour les prix, tandis que le reste serait investi dans la santé et dans la maintenance de l’avion, dont le séjour dans un aérodrome californien a coûté à l’Etat proche de de deux millions par an, jusqu’à ce qu’il soit renvoyé au Mexique.

Cependant, on estime que seulement 70% des six millions d’actions mises en vente ont été vendues, ne soulevant guère plus que pour couvrir les dépenses liées aux prix, à cause de la faute, souligne le gouvernement de la crise des coronavirus, qui a gardé la population isolée et à la maison et une partie des familles avec peu de revenus.

Le gouvernement mexicain a indiqué en juillet avoir reçu plusieurs offres d’une valeur d’un peu plus de 100 millions d’euros pour l’achat de l’avion, baptisé « José María Morelos y Pavón », un appareil de luxe d’une capacité de 80 personnes, utilisé entre 2016 et 2018 par l’ancien président Enrique Peña Nieto, après avoir été acquis en 2012 par l’ancien chef de l’Etat, Felipe Calderón.