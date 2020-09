(Photo: Patricia Juárez / Infobae Mexique)

« Un billet raté? » La coutume me fait dire « non » et merci. Cependant, je suis immédiatement revenu et lui ai demandé s’il avait des billets pour le tirage au sort de l’avion présidentiel. Certaines personnes, que je savais intéressées, j’avais demandé tôt si elles les avaient déjà acquises, elles ont répondu qu’elles n’avaient pas trouvé de portefeuille que j’avais.

Ce mardi, la vente des billets pour le tirage au sort «avion présidentiel» a officiellement commencé, Après la polémique engendrée par l’annonce faite la semaine dernière par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, où il a annoncé que la vente débuterait le 9 mars, juste le jour même où la grève des femmes a été menée comme moyen protestant contre le nombre alarmant de fémicides dans le pays.

López Obrador a rectifié et un jour après son annonce, il a déclaré que la vente aurait lieu le 10 mars.

« Au cours de mes 20 années de vente de loterie, je n’ai jamais vu une telle attente pour un tirage au sort » il me dit Angel Fernandez, un homme de portefeuille dans la soixantaine, qui était assis dans une jardinière de la Zona Rosa, à Mexico, vendant des «petits bouts» de chance.

Lorsqu’il lui a demandé s’il avait des billets pour la tombola de l’avion, Il répond immédiatement oui, pendant qu’il sort deux billets et me les montre. Ce sont les seuls qui restent.

« C’est la première fois qu’un avion est tiré au sort, ou l’équivalent, et c’est très attrayant parce que c’était (une initiative) du président López Obrador », Angel explique.

López Obrador a déclaré ce mercredi lors de sa conférence de presse, que pendant que l’avion présidentiel est vendu, il y aura des visites guidées, et il a répété que s’il veut continuer, mais qu’il ne volera pas, il imaginera seulement qu’il décolle et vole.

«Nous allons organiser des visites guidées de l’avion, le premier sera le nôtre, c’est-à-dire que nous allons y aller, nous allons nous habituer à l’idée, nous allons imaginer que nous volons, oui, que nous décollons et que nous atterrissons, et qu’ils vont nous donner notre vin, du fromage importé « »il a exprimé avec un rire.

Combien en avez-vous vendu, je demande à Don Ángel; excité il me dit: « Je n’ai plus que ces deux-là, prenez-les ».

Incrédule, je lui demande à nouveau: Vous n’avez plus ces deux-là? et il répond: « Oui, ils m’en ont apporté quelques-uns mais aujourd’hui je les ai vendus presque tous, il n’y en a que ceux-ci » et il me les donne à voir.

La méfiance envers quiconque écoutait et risquait de subir une agression, l’empêchait de me dire exactement combien de billets ils avaient été donnés et vendus, puisque le billet pour le vol de l’avion est l’un des plus chers vendus. Pour les autres tirages au sort, les billets coûtent environ 30 pesos, pour le tirage au sort pour l’avion de luxe, il est de 500.

Ángel assure que la semaine prochaine, ils lui donneront plus de billets à vendre, ils ne lui en donneront pas beaucoup, dit-il, mais ils leur en donneront plus. Il explique que pour eux, ceux qui vendent des loteries, cette tombola leur profite car ils peuvent vendre plus, en plus de cela, a-t-il dit, « Il se retourne pour les voir et cela aide les gens à prendre l’habitude des tirages au sort ».

« Ils m’en ont apporté quelques-uns mais ils ont été vendus, dans la semaine ils m’en donneront d’autres », m’a dit.

Je lui demande si je peux prendre une photo des deux seuls billets qu’il dit avoir laissés, il les place devant la caméra et dit: « Beaucoup de gens sont venus poser des questions sur eux, ceux qui n’achètent pas me disent de les garder pour eux, qui viennent ensuite les chercher. »

« Le prix n’est pas toujours de 20 millions, avec un seul billet que vous achetez, vous pouvez en prendre 20 millions. Pas dans les autres tirages au sort, car le prix est réparti entre les «cachitos» que vous avez achetés, c’est-à-dire qu’il doit acheter toute la série », m’a expliqué Ángel.

À son avis, le tirage au sort de l’avion est une bonne idée, Il est conscient que c’est l’équivalent de l’argent, mais que cela a beaucoup attiré l’attention sur le fait que l’avion aurait été tiré au sort au début.

«Vous soutenez une bonne cause, puisque vous allez investir dans les hôpitaux et c’est une motivation pour les gens, Eh bien, c’est pour la charité publique, en plus du fait qu’ils recevront un prix, qui n’est pas toujours aussi grand, de 20 millions. Je vois que les gens sont plus intéressés à soutenir le prix, c’est-à-dire que s’ils le gagnent, eh bien, explique-t-il avec joie comme une évidence; « Mais ce qu’ils veulent, c’est soutenir », il me dit.

Personnellement, Ángel exprime qu’il soutient en vendant les billets, En plus c’est sa façon de gagner sa vie, il se réjouit que ce soit pour une bonne cause.

« Nous devons aussi soutenir la vente, et le tirage au sort est bon, car, eh bien, il faut aller de l’avant et bien, maintenant que c’est pour une bonne cause, quoi de mieux » me dit-il avec un sourire.

Ce mercredi le président mexicain du Palais national Il a appelé la population à acheter des billets pour la tombola de «l’avion présidentiel».

«Nous allons demander aux gens de nous aider. Depuis hier, j’ai été informé que les billets sont vendus et que c’est pour nous aider à avoir ces fonds. J’appelle tout le monde, le peuple en général, à participer, car c’est une fin, un but d’utilité publique.

Premier, parce qu’il stigmatise la corruption et le gaspillage, l’arrogance, manque de respect pour les gensQu’il y a un gouvernement riche avec un peuple pauvre, ce que voulaient dire les gouvernements néolibéraux, d’abord cela.

Et deuxièmement, que nous allons obtenir des ressources pour une cause noble et juste, la santé du peuple. Alors, leur demander de nous aider, c’est 500 pesos, c’est aussi historique d’avoir ce ticket, ça collabore, ça contribue à améliorer le système de santé publique « , A déclaré López Obrador.

