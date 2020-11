Les manifestants participent à une manifestation aujourd’hui, vendredi à Santiago du Chili. . / Alberto Vald s

Santiago du Chili, 20 novembre . .- Des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi dans le centre de Santiago du Chili pour exiger la démission du président du pays, Sebastián Piñera, ainsi que la libération des prisonniers détenus lors de la flambée sociale contre inégalité qui a commencé en octobre 2019.

La marche a été appelée de manière anonyme sur les réseaux sociaux, appelant à une manifestation avec tous les moyens possibles pour expulser Piñera et demander la grâce des détenus, que les organisateurs considèrent comme des «prisonniers politiques», et a conduit à des affrontements avec le Police, destruction de mobilier urbain et pillage.

Contrairement aux occasions précédentes, dans lesquelles l’épicentre de la concentration est la Plaza Italia dans la capitale, cette fois, la plupart des manifestants se sont rendus à proximité du siège du gouvernement, le Palacio de la Moneda.

La manifestation a également été encouragée par la jeunesse du Parti communiste, qui, via Twitter, a souligné que “ce gouvernement n’a plus aucune légitimité pour continuer à décider du destin du pays” et a appelé les gens à se rendre à La Moneda pour “retirer Piñera. “.

Au cours de la manifestation, un groupe de personnes a pillé une succursale de la Banque Scotia près de La Moneda, tandis que l’incendie d’un arrêt de bus de la ville et le lancement de cocktails Molotov contre des policiers ont également été signalés.

Des barricades incendiaires ont également été enregistrées et, selon la station de radio locale Cooperativa, un homme d’une cinquantaine d’années a été battu par des manifestants parce qu’il le soupçonnait d’être un policier en civil.

La circulation des véhicules dans les rues a dû être interrompue et plusieurs arrêts du réseau de métro ont été fermés par précaution.

La police des Carabineros a agi avec des gaz lacrymogènes et des camions-citernes pour disperser la manifestation, moins nombreuse et plus atomisée qu’en d’autres occasions mais qui a duré plusieurs heures.

Les manifestations sociales au Chili ont commencé le 18 octobre 2019 et ont rassemblé au cours de ses premiers mois des dizaines de milliers de personnes contre les inégalités socio-économiques du pays, tandis que des événements de violence extrême se sont produits avec des incendies, la destruction de meubles et le pillage, laissant une trentaine de morts et des milliers de blessés.

Elles ont diminué pendant l’été austral et ont été suspendues avec l’arrivée de la pandémie en mars, mais les manifestations spontanées sont revenues sur ce point emblématique de la capitale après la fin de la quarantaine.

L’ouverture d’un processus constitutif lors du dernier plébiscite du 25 octobre a été vue comme la solution pour une grande partie des manifestants, considérant que c’est la voie qui permettra la mise en place d’un nouveau modèle de pays qui dénoue le corset néolibéral qui protège le courant Magna Carta, rédigée sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990).

Cependant, les manifestations se sont poursuivies avec des revendications différentes, telles que la démission de Piñera et la demande de libération des personnes détenues pendant ces mois de bouleversements.

Depuis octobre de l’année dernière, le Bureau du Procureur a officialisé un total de 5 084 personnes pour divers crimes commis lors des marches, dont 648 sont en détention préventive et 725 ont déjà été condamnées.

Le gouvernement, jusqu’à présent, a refusé de pardonner à ceux qui ont commis des crimes pendant la vague de manifestations parce que, à son avis, cela signifierait «justifier la violence».