Quarantaine, quarantaine? Jour mille. Des millions de personnes passent de plus en plus de temps sur leur téléphone, ouvrent Instagram, passent des histoires, glissent un lien de commerce électronique, achètent, continuent à chercher, font défiler le fil, commentent la publication d’un influenceur ou de leur cousin, ouvrez Youtube.

L’augmentation du temps de loisir, l’envie d’apprendre quelque chose de nouveau et le besoin de divertissement sans cesse renouvelé, sont quelques-uns des facteurs qui semblent décisifs pour accélérer la croissance de ce nouveau média.

Il est clair que les influenceurs émergent d’une nouvelle culture qui est là pour rester

Au cours de ces mois, il y a eu une croissance moyenne de 30,5% de followers dans les influenceurs, où les comptes liés aux thèmes liés à la maternité sont en avance avec une augmentation de 43,6%. En revanche, l’univers du style de vie a été celui avec la plus faible croissance, avec une moyenne de 13,18%.

Dans le même ordre d’idées, une augmentation de l’engagement (likes et commentaires) peut être vue associée aux mêmes verticales et spécifiquement aux profils qui, au sein de la pandémie, ont apporté une plus grande valeur à l’utilisateur: qu’il s’agisse d’informer, de divertir ou de donner des conseils pertinents.

L’accélération de la consommation numérique a également entraîné la pandémie. Des chiffres non officiels disent que TikTok en Amérique latine a augmenté son audience pendant la pandémie et que la grande majorité de ces utilisateurs sont majeurs. Cela se voit dans le fait qu’aux États-Unis, 70% des utilisateurs ont plus de 20 ans. Une croissance significative peut également être observée lors de la pandémie de 60% de l’investissement des marques en influenceurs.

Les marques ont rapidement compris ce qui se passait et, comme presque jamais, ont commencé à rejoindre de nouveaux profils et de nouveaux canaux. Jusqu’à il y a quelques mois, TikTok semblait un peu lointain et exploratoire et nous voyons aujourd’hui les principaux acteurs qui génèrent du contenu d’influenceurs et de créateurs de contenu.

Il faut savoir que les ventes d’un produit ou d’un service ne vont pas être modifiées avec un seul contenu, il est important de rejoindre le storytelling de l’influenceur et de générer de la fréquence et des actions soutenues dans le temps. Les plateformes sociales ont rompu avec la concentration d’audiences qui est là pour rester. Il est vrai que chacun accumule des millions d’utilisateurs, mais ces utilisateurs consomment des contenus très différents.

En Argentine, on estime qu’il y a 1 million de comptes Instagrammers avec plus de 5000 abonnés qui ont augmenté en grande partie en raison de la pandémie, ainsi que l’investissement des marques dans les influenceurs d’environ 60%. Les secteurs qui ont le plus progressé étaient la consommation de masse, l’alimentation, le nettoyage et les boissons, entre autres produits de consommation de base.

Le nombre d’adeptes n’est pas si important, l’important est la relation que le influenceur avec votre public. Au fil du temps, de plus en plus d’influenceurs de niche sont vus, avec des connaissances super-spécifiques qui sont essentielles dans la génération de contenu qui est souvent amplifié par d’autres avec une plus grande portée, plus généralistes.

Il est clair que les influenceurs émergent d’une nouvelle culture qui est là pour rester. Il est important que les marques comprennent cette culture d’Influence et parviennent à optimiser et valoriser leur stratégie de communication en pensant à l’avenir.

L’auteur est PDG de Be Influencers