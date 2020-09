Les deux derniers journalistes travaillant en Chine pour les médias australiens sont rentrés chez eux après une impasse diplomatique de cinq jours.

Bill Birtles de l’Australian Broadcasting Corporation et Mike Smith de l’Australian Financial Review ont atterri mardi à Sydney.

Les autorités chinoises ont interrogé les deux hommes avant leur départ. L’ABC a rapporté que Birtles « n’avait pas été interrogé sur ses reportages ou sa conduite en Chine ».

Les relations entre l’Australie et la Chine se sont détériorées ces dernières années.

Il y avait eu des allégations d’ingérence chinoise dans la société australienne dans le passé, mais les liens se sont détériorés après que Canberra ait soutenu une enquête internationale sur les origines de la pandémie de coronavirus.

Le Club des correspondants étrangers de Chine a déclaré lundi qu’un record de 17 journalistes étrangers avaient été expulsés du pays au premier semestre 2020.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que des responsables consulaires avaient aidé les deux hommes à rentrer chez eux.

« Je tiens également à noter que l’Australie est bien sûr un fervent partisan de la liberté des médias, de la liberté de la presse, et qu’il est décevant qu’après de nombreuses années, l’Australie n’ait pas d’organisme médiatique présent en Chine pendant un certain temps ». a-t-elle ajouté dans un communiqué mardi.

L’Australian Financial Review (AFR) a rapporté que les autorités chinoises avaient interrogé les journalistes au sujet de Cheng Lei, un journaliste australien pour les médias d’État chinois qui est détenu depuis le mois dernier.

Dans ses premiers commentaires sur la détention, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’elle était détenue pour « des raisons de sécurité nationale ».

Qu’est-il arrivé à la paire?

M. Birtles a déclaré à la BBC que des diplomates australiens lui avaient conseillé lundi dernier de quitter la Chine immédiatement.

« Ils avaient reçu une sorte d’avertissement ou de conseil, ils n’ont jamais précisé quoi », a déclaré le journaliste.

Il a ensuite été réservé sur un vol devant quitter Pékin jeudi dernier. Mais la situation s’est aggravée mercredi à minuit lorsque six policiers chinois et un traducteur se sont rendus dans son appartement alors qu’il tenait un verre d’adieu avec des amis.

Il a dit que la police ne l’avait pas détenu, mais l’a informé qu’il était impliqué dans une « enquête de sécurité nationale » et qu’il ne pouvait pas quitter le pays.

Ils ont dit qu’ils l’appelleraient l’après-midi suivant pour parler de l’enquête.

Il a contacté les autorités consulaires australiennes le lendemain matin, qui l’ont récupéré et l’ont emmené à l’ambassade d’Australie, où il a passé les quatre jours suivants.

Mike Smith et Bill Birtles ont quitté Shanghai lundi

« Il n’y a évidemment pas beaucoup de confiance avec la Chine pour le moment sur le degré de sécurité que j’aurais pu avoir si au départ, par moi-même, j’avais participé à cette réunion », a déclaré M. Birtles.

Il a ensuite été interrogé par la police chinoise en présence de l’ambassadeur d’Australie en Chine, Graham Fletcher.

M. Birtles a déclaré avoir été interrogé au sujet de Cheng Lei, un journaliste australien qui travaillait pour la chaîne de télévision publique CGTN. Elle a été détenue en Chine le mois dernier, soupçonnée d ‘ »activité criminelle mettant en danger la sécurité nationale de la Chine ».

«Je la connais, mais pas particulièrement bien, il ne me semblait pas que je serais la personne la plus logique à interroger si vous vouliez des preuves sur son cas», dit-il.

M. Birtles a déclaré qu’il avait également été interrogé sur les sources qu’il avait utilisées pour rendre compte de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong et sur les relations de l’Australie avec la Chine.

« Il n’y a pas eu d’efforts rigoureux pour extraire des preuves ou quoi que ce soit qui puisse vraiment être utilisé dans tous les cas », a-t-il ajouté.

M. Smith, qui est basé à Shanghai, a également reçu la visite de la police, ce qui l’a incité à se rendre au consulat australien. Lui aussi a été interrogé sur Mme Cheng, a rapporté l’AFR.

Les deux hommes ont tous deux été autorisés à quitter le pays après leurs entretiens avec la police.

Quelle a été la réaction?

« C’est très décevant de devoir partir dans ces circonstances », a déclaré M. Birtles à Sydney.

« C’est un soulagement d’être de retour dans le pays avec un véritable état de droit. Mais ce fut un tourbillon et ce n’est pas une expérience particulièrement bonne. »

Les rédacteurs en chef de l’AFR, Michael Stutchbury et Paul Bailey, ont déclaré qu’ils étaient heureux que les deux journalistes soient en sécurité.

« Cet incident visant deux journalistes, qui s’acquittaient de leurs tâches normales de reportage, est à la fois regrettable et inquiétant et n’est pas dans l’intérêt d’une relation de coopération entre l’Australie et la Chine », ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.

Boîte d’analyse par Shaimaa Khalil, correspondante en Australie

Selon les normes de n’importe qui, ce qui s’est passé avec ces deux journalistes est une évolution inquiétante.

Bill Birtles et Mike Smith étaient les derniers correspondants des médias australiens travaillant en Chine. Leur évacuation signifie que pour la première fois depuis le milieu des années 1970, il n’y a pas de journalistes australiens accrédités dans le pays.

La Chine n’est pas seulement le principal partenaire commercial de l’Australie et le plus gros client de son charbon et de son minerai de fer, mais c’est aussi l’une de ses histoires les plus importantes à couvrir. Alors que les tensions montent entre Pékin et Canberra, le besoin de journalistes sur le terrain en Chine devient de plus en plus crucial.

Le directeur des actualités d’ABC, Gaven Morris, a déclaré: « L’histoire de la Chine, ses relations avec l’Australie et son rôle dans notre région et dans le monde sont d’une grande importance pour tous les Australiens et nous voulons continuer à avoir notre peuple sur le terrain pour couvrir. »

Mais alors que les deux pays continuent d’échanger des coups politiques et diplomatiques – et avec la répression plus large de la Chine contre les journalistes occidentaux – il est difficile de voir quand les journalistes australiens seront autorisés à revenir.

Cette évolution n’est pas seulement un marqueur critique dans la relation entre les deux pays, elle affectera sans aucun doute la couverture médiatique australienne de cette importante histoire.

Pourquoi les relations Australie-Chine sont-elles tendues?

Les pays dépendent fortement les uns des autres pour le commerce, mais leurs relations se sont détériorées ces dernières années, au milieu d’allégations d’ingérence chinoise dans la société australienne.

Les liens se sont encore détériorés cette année après que Canberra ait soutenu une enquête sur les origines du coronavirus.

Dans des actions largement considérées comme des représailles, Pékin a depuis imposé des restrictions aux exportations australiennes telles que le bœuf, l’orge et le vin. Il a également mis en garde les touristes et les étudiants chinois contre le racisme en Australie.

En juillet, l’Australie a averti ses citoyens qu’ils pourraient faire face à une «détention arbitraire» en Chine – un avertissement aux voyageurs qui reste en place.

Canberra a également exprimé des inquiétudes concernant les droits de l’homme au Xinjiang et à Hong Kong, et a exhorté la Chine à libérer les Australiens détenus tels que Yang Hengjun, un militant pour la démocratie qui a été détenu pendant 19 mois sans procès.

Le cas de Mme Lei – rendu public la semaine dernière – a été enveloppé de secret.

Le présentateur du radiodiffuseur d’État chinois CGTN, élevé à Melbourne, est détenu dans un lieu secret pour des raisons inconnues, selon des responsables australiens.