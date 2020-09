LOUISVILLE, Ky. – Bien que le 146e Derby du Kentucky de samedi soir manque de spectateurs, les chevaux, les jockeys et les entraîneurs seront loin d’être seuls à Louisville.

Samedi après-midi, des manifestants armés organisés par Dylan Stevens – une personnalité en ligne connue sous le nom de « The Angry Viking » – ont affronté des manifestants qui réclamaient justice pour la mort par balle de Breonna Taylor lors d’un raid de la police. Les manifestants de Taylor demandent l’annulation du Derby.

Alors que les militants de Taylor scandaient: «Dites son nom: Breonna Taylor», le groupe armé, qui s’était réuni plus tôt dans un parc du centre-ville, a répondu en scandant: «Toutes les vies comptent», «USA» et «Back the blue», faisant référence à la police . Les groupes ont échangé des mots passionnés entre eux, mais il n’y a pas eu de grandes altercations physiques.

Un homme qui a donné son nom comme « Bob, citoyen inquiet » a brandi une pancarte lors d’un rassemblement de patriotes samedi matin à Cox Park. 5 septembre 2020

Stevens a déclaré aux manifestants qu’il ne s’opposait pas à eux. Il a dit que le groupe était là parce que, en juillet, le chef de la coalition « Not F * cking Around » a dit qu’il « brûlerait la ville » si justice n’était pas rendue pour Taylor.

Une vidéo prise par des journalistes du Courier-Journal sur les lieux montrait des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants à majorité blancs avec le groupe de Stevens défilant dans le centre-ville de Louisville, vêtus de casques et de masques faciaux. Ils portaient ouvertement des armes à feu et tenaient des drapeaux «Trump 2020» et américains.

Il semble y avoir peu de présence policière, selon les journalistes.

Pendant ce temps, Churchill Downs prenait des mesures de sécurité à la suite d’une situation policière dans la région, selon le porte-parole du département de police du métro de Louisville, Lamont Washington.

« Il y a une situation policière active près de l’arrière de la piste », a déclaré Washington. « Pour cette raison, Churchill prend des précautions supplémentaires. »

Washington a refusé de fournir plus de détails.

Le maire de Louisville, Greg Fischer, a averti samedi les gens de ne pas croire tout ce qu’ils entendaient en matière de manifestations, affirmant qu’il y avait eu une pléthore de «rumeurs» et de «désinformation».

« Depuis le début des manifestations, nous avons vu des rumeurs et des informations erronées circuler sur les réseaux sociaux, provoquant des inquiétudes inutiles », a déclaré Fischer sur Twitter. « @LMPD a un plan et est prêt pour la journée du Kentucky Derby », a-t-il déclaré, faisant référence au département de police de Louisville.

Fischer a lié à une page Web intitulée « Informations sur le Kentucky Derby et les manifestations. » Le communiqué indique que la ville « soutient pleinement les droits du premier amendement et s’attend à des manifestations pacifiques ».

« Si les activités deviennent illégales, le LMPD a des plans en place et est prêt à gérer la situation », a indiqué la page.

Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, s’est rendu sur Twitter samedi matin pour dire qu’il reconnaît que les manifestants veulent «des réponses dans l’enquête sur la mort de Breonna Taylor».

«Aujourd’hui, alors que nous honorons une tradition KY avec la tenue du Derby, nous restons conscients du désir de la communauté d’obtenir des réponses dans l’enquête sur la mort de Mme Breonna Taylor», a écrit Cameron dans un tweet. « Nous continuons à avancer dans notre enquête, en examinant chaque fait pour atteindre la vérité. »

Pendant 101 jours consécutifs, les manifestants ont exigé que Cameron inculpe au pénal les trois officiers impliqués dans la fusillade mortelle de Taylor, une femme noire abattue dans son propre appartement le 13 mars.

Contribuant: Grace Hauck, USA TODAY

