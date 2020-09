Des manifestants guillotinent un ours en peluche portant un masque à gaz à Portland (.)

La violence et les émeutes ont de nouveau explosé à Portland ce week-end alors que la fusillade d’un autre homme noir non armé – cette fois dans le Wisconsin – a incendié Black Lives Matter et des manifestants anti-policiers à travers les États-Unis.

La ville est toujours tendue après plus de trois mois de manifestations de colère, qui ont vu la police et les troupes fédérales utiliser la force contre des manifestants – dont certains ont à leur tour intensifié leurs actions, incendiant des biens de la police et utilisant eux-mêmes la violence.

Les manifestations du week-end ont été galvanisées par des images de policiers à Kenosha, Wisconsin, tirant sur Jacob Blake non armé. Il est maintenant à l’hôpital et se bat pour sa vie après avoir reçu sept balles dans le dos alors qu’il montait dans une voiture avec son fils – qui fêtait son anniversaire le même jour.

Hier soir, le bureau de police de Portland a déclaré un «rassemblement illégal» autour du quartier nord de la ville, tweetant que «des activités criminelles ont été observées. Des pierres et des bouteilles en verre ont été lancées sur des officiers. De puissants lasers verts sont pointés. Arrêtez d’attaquer les officiers.

La foule ne s’est pas dispersée et la force a doublé. «L’activité criminelle a continué», a-t-il annoncé. «Cet événement est maintenant un RIOT. Toutes les personnes doivent partir vers le SUD. Le non-respect de cette directive peut vous exposer à des citations, des arrestations et / ou des agents de contrôle des foules, y compris, mais sans s’y limiter, des gaz lacrymogènes et des armes à percussion. «

Les manifestants dans les rues ont scandé «Chaque ville, chaque ville, incendiez le putain de quartier!». Certains ont tenté de mettre le feu au bâtiment de l’enceinte, avec un feu d’artifice lancé sur le toit; la police a utilisé des gaz lacrymogènes sur la foule, puis a tenté de les refouler dans les rues tout en arrêtant plusieurs personnes.

Les événements de dimanche soir ont été le point culminant de certains des moments les plus angoissants de la ville depuis le retrait des troupes fédérales – tous n’impliquant pas la police.

Samedi, les manifestants se sont affrontés avec une grande foule d’activistes de groupes d’extrême droite, dont les célèbres Proud Boys, qui étaient arrivés pour organiser un rassemblement nominalement pro-police «Back the Blue».

Les policiers eux-mêmes ont largement reculé alors que les deux camps échangeaient des coups, des balles de peinture et des feux d’artifice, se poursuivant dans les rues en plein jour.

