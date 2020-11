Manifestations contre la mort de George Floyd à Sacramento

La police utilise des gaz lacrymogènes à Dallas, Washington et Atlanta

Des manifestants sont descendus dans les rues de villes à travers les États-Unis pour la septième nuit consécutive pour protester contre la mort de l’Afro-américain George Floyd aux mains de la police alors qu’il était détenu.

En ce sens, et malgré les couvre-feux qui s’appliquent dans plusieurs villes américaines pour arrêter les manifestations, les manifestants ont une fois de plus condamné la mort de Noirs en garde à vue et les disparités sociales et économiques existant dans la société. Americana, selon les médias du pays.

À Dallas, situé dans l’État du Texas, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à leur arrivée au pont Margaret Hunt Hill, où des affrontements ont été enregistrés entre les deux parties. Par la suite, ils ont arrêté plusieurs d’entre eux, qui manifestaient pacifiquement, comme le rapporte la chaîne de télévision CNN.

Le couvre-feu est entré en vigueur à 19h00 à Dallas, mais il ne s’applique que dans certaines parties de la ville, de sorte que les manifestants ont défilé dans ces zones.

De leur côté, les manifestants défilent également dans les rues de Washington, la capitale, violant le couvre-feu imposé. En outre, au moins un hélicoptère militaire survole la ville pour tenter de disperser les foules.

La tension a été la plus élevée à l’extérieur de la Maison Blanche, où la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser une foule dans le but de faire visiter l’église de Saint-Jean au président Donald Trump, pour quoi qui a dû traverser le parc Lafayette.

La maire de Washington, Muriel Bowser, a condamné via Twitter les actions de la police et a qualifié de “honteux” et “sans provocation” l’utilisation de gaz lacrymogène contre les manifestants à proximité de la Maison Blanche.

À New York, il y a eu des marches à Brooklyn et à Manhattan, où la présence policière a également augmenté. Les autorités de New York ont ​​averti que les personnes non considérées comme essentielles qui se trouvent dans la rue pendant le couvre-feu seront arrêtées et inculpées d’un délit, ce qui n’a pas dissuadé les manifestants.

Bien que les marches aient été pour la plupart pacifiques, des flambées de violence sporadiques ont eu lieu dans certaines parties de Manhattan. Plus précisément, plusieurs magasins d’Union Square ont été pillés et vandalisés. Après les épisodes de violences et de dommages à la propriété privée enregistrés, le maire de New York, Bill de Blasio, a prolongé le couvre-feu jusqu’à mardi soir.

Comme indiqué sur Twitter, le couvre-feu débutera à 20h00, tandis que ce lundi, il débutera à 23h00. Ces protestations ont du pouvoir et du sens. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, nous voyons que des groupes les utilisent pour inciter à la violence et détruire des biens », a déclaré De Blasio. «Notre priorité est d’assurer la sécurité des gens», a-t-il conclu.

LA GARDE NATIONALE D’ATLANTA

Pendant ce temps, des troupes de la Garde nationale et des policiers d’Atlanta ont été déployés dans le centre de la ville, situé dans l’État de Géorgie, pour disperser les manifestants lorsque le couvre-feu est entré en vigueur, à 21 heures. .

Le moment venu, les manifestants ont lancé des projectiles sur la police, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes, selon CNN. Par la suite, ils ont expulsé les personnes qui protestaient encore et la situation s’est calmée.

La police d’Atlanta a signalé qu’au total, 52 personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations de lundi. “Nous avons rencontré plusieurs problèmes au cours de la journée, y compris des cas où des manifestants ont bloqué la circulation sur plusieurs routes”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Le couvre-feu est en vigueur et les officiers travaillent pour assurer le respect du couvre-feu et procéder à des arrestations si nécessaire”, a-t-il ajouté.

GAZ À RICHMOND

La police de Richmond, en Virginie, a également utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants, après les avoir avertis de cesser d’essayer de démolir certaines statues situées sur Monument Avenue.

Après avoir utilisé le gaz lacrymogène, la police a présenté ses excuses aux manifestants pacifiques, assurant que le gaz était nécessaire parce qu’il y en avait d’autres qui n’ont pas permis aux agents d’entrer dans la zone.

LOS ANGELES APPELLE À DÉMONTRER SANS VIOLENCE

Enfin, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, où des magasins, des immeubles et des centres commerciaux ont été pillés et vandalisés dans le cadre des manifestations contre la mort de Floyd, a appelé les gens à manifester sans violence.

Tout en reconnaissant que la mort de Floyd était “fondamentalement non américaine, inhumaine” et en veillant à ce qu’il “réclame justice”, il a exhorté à ne pas commettre d’actes de violence et de pillage, faisant allusion au fait que cela retarderait le mouvement – Black Lives ils comptent – pour les années à venir.

“Nous continuerons à faire tout notre possible pour rétablir la paix et assurer la sécurité de cette ville”, a déclaré Garcetti.

Des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays après la mort de Floyd le 25 mai, après avoir été réduit d’un genou au cou par Derek Chauvin, un agent blanc déjà arrêté et accusé de meurtre au troisième degré. .

