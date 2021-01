Dernières nouvelles de l’inauguration présidentielle de Joe Biden (heure locale):

Miami World / apnews

20:05

Un groupe de manifestants portant des pancartes contre le président Joe Biden et la police a défilé mercredi dans les rues de Portland, endommageant le siège du Parti démocrate dans l’Oregon.

La police a rapporté que le groupe avait brisé des fenêtres et peint des symboles anarchistes sur le bâtiment du parti politique. C’était l’un des quatre groupes au moins qui prévoyaient de se réunir dans la ville le jour de l’inauguration de Biden.

Des policiers montés sur des bicyclettes sont entrés dans la foule pour contacter une personne portant une arme et retirer les poteaux attachés à une bannière qu’ils pensaient pouvoir être utilisée comme arme. La police a déclaré que des foules se rassemblaient autour des policiers et que des objets leur avaient été lancés.

Portland a été le théâtre de fréquentes manifestations depuis la mort de George Floyd aux mains de la police à Minneapolis en mai. Pendant l’été, des manifestations ont eu lieu pendant plus de 100 jours d’affilée.

Le maire Ted Wheeler a récemment critiqué ce qu’il a décrit comme un segment d’agitateurs violents détournant le message de la responsabilité de la police, notant qu’ils devraient être soumis à des sanctions plus sévères.

17:20

Le président Joe Biden a signé une série de décrets exécutifs du bureau ovale quelques heures après son investiture.

Biden portait un masque alors qu’il était assis derrière le bureau “Resolute” avec une pile de décrets mercredi après-midi. Il a déclaré qu ‘”il n’y a pas de meilleur moment pour commencer qu’aujourd’hui”.

Le premier décret signé par Biden était lié à la pandémie de coronavirus. Il a également signé un ordre de rejoindre les États-Unis dans l’accord de Paris sur le changement climatique.

Bien que son prédécesseur, Donald Trump, ait rompu une pratique de longue date en ne prenant pas ses fonctions, il a suivi une tradition et a laissé une lettre à Biden.

Le nouveau président démocrate a commenté que Trump “a écrit une lettre très généreuse”. Mais Biden a déclaré qu’il ne révélerait pas son contenu tant qu’il n’aurait pas eu l’occasion de parler avec Trump.

12 h 10

Le président Joe Biden appelle les Américains à surmonter leurs divisions en déclarant dans son premier discours que “sans unité, il n’y a pas de paix”.

Biden a promis lors de son discours inaugural qu’il serait honnête avec le pays car il fait face à des difficultés, car les dirigeants, a-t-il dit, ont l’obligation de «défendre la vérité et de vaincre les mensonges».

Il a demandé à ceux qui n’avaient pas voté pour lui de lui donner une chance. Il a dit: “écoutez-moi, alors que vous avancez.”

Le midi

Le président Joe Biden a déclaré que “la démocratie a prévalu” dans un pays secoué par une pandémie et une foule violente il y a deux semaines à Capitol Hill.

Dans son premier discours en tant que président, Biden a déclaré que son investiture était un jour «d’histoire et d’espoir».

Le pays “a appris à nouveau que la démocratie est précieuse”.

“Le rêve de justice ne sera pas remis à plus tard”, a-t-il ajouté.

Biden a remercié ses prédécesseurs des deux parties d’avoir assisté à la cérémonie. L’ancien vice-président Mike Pence était présent, mais l’ancien président Donald Trump, qui s’est rendu en Floride quelques heures avant la cérémonie, ne l’était pas.

11:50

Joe Biden est officiellement le 46e président des États-Unis.

Biden a prêté serment quelques minutes avant midi lors d’une cérémonie à Capitol Hill. Le juge en chef John Roberts a juré en lui.

Biden a prêté serment sur une Bible que sa famille possède depuis 1893 et ​​sur laquelle il a également prêté serment en tant que vice-président en 2009 et 2013.

11:45

Kamala Harris est assermentée en tant que première femme vice-présidente. L’ancien sénateur californien est la première personne noire et asiatique élue à la vice-présidence.

Il a prêté serment par la juge Sonia Sotomayor, premier membre latino-américain de la Cour suprême.

11:40

Le président Joe Biden a élu le diplomate de carrière Daniel Smith secrétaire d’État par intérim jusqu’à ce que le Sénat confirme son candidat Antony Blinken.

Smith est l’actuel directeur du Foreign Service Institute qui forme des diplomates et a été ambassadeur en Grèce.

Les responsables actuels et entrants ont informé l’Associated Press de sa nomination temporaire sous couvert d’anonymat en prévision de l’annonce officielle.

– Matthew Lee

11 h 15

La cérémonie d’inauguration de Joe Biden a commencé.

Biden sera assermenté à midi précis et prendra ses fonctions en tant que 46e président des États-Unis, une nation profondément divisée et secouée par des crises plus graves que celles auxquelles ses prédécesseurs sont confrontés.

Kamala Harris sera assermenté en tant que premier vice-président.

La cérémonie de remise présidentielle est une tradition démocratique séculaire. Cette fois-ci, c’est un rappel des défis auxquels Biden est confronté. Il y a deux semaines, un siège insurrectionnel a pris d’assaut le Capitole, aujourd’hui encerclé par les forces de sécurité.

10:35

Le président élu Joe Biden arrive au Capitole pour sa cérémonie d’inauguration en tant que 46e président.

Biden et sa femme Jill sont arrivés sur les lieux environ 90 minutes avant la cérémonie. Ils étaient accompagnés de la vice-présidente élue Kamala Harris et de son mari Douglas Emhoff. Ils ont été reçus par le sénateur Amy Klobuchar du Minnesota.

La caravane du président élu a traversé une ville presque déserte après un service religieux à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre, siège de l’archidiocèse catholique de Washington.

10:25

Tous les anciens présidents des États-Unis participant à l’inauguration du président élu Joe Biden sont arrivés au Capitole où la cérémonie aura lieu.

George W. Bush et son épouse Laura ont été les premiers arrivés, plusieurs heures avant la cérémonie d’inauguration.

Peu de temps après, Barack et Michelle Obama et Bill et Hillary Clinton sont arrivés, dans des caravanes séparées.

L’autre ancien vice-président vivant, Jimmy Carter, 96 ans, avait déclaré qu’il ne serait pas présent.

Le président sortant Donald Trump et son épouse Melania ont quitté Washington dans la matinée. Trump est le premier président en plus de 100 ans à ne pas assister à l’inauguration de son successeur.

9 h 50

Le procureur général par intérim Jeffrey Rosen démissionnera lorsque le président élu Joe Biden sera assermenté.

Le ministère de la Justice a déclaré que la démission de Rosen serait effective à midi.

Rosen dirige le département depuis la démission du secrétaire William Barr le 23 décembre. Il était auparavant sous-secrétaire à la justice et sous-secrétaire aux transports.

Rosen a maintenu une présence discrète dans le département, même après l’assaut du Capitole le 6 janvier.

Le fonctionnaire vétéran Monty Wilkinson devrait prendre le relais à titre provisoire en attendant la confirmation du juge Merrick Garland par le Sénat.

9 h 20

Le président Donald Trump respecte au moins une des traditions: laissez une note à son successeur Joe Biden.

Le sous-secrétaire à la presse, Judd Deere, a refusé de révéler le contenu ou les sentiments exprimés dans la note car il s’agissait d’une communication privée entre dirigeants.

Trump a refusé de reconnaître le triomphe de Biden ou de le mentionner par son nom dans une paire de discours d’adieu. Il n’a pas non plus observé la tradition de l’accueillir à la Maison Blanche et d’assister à son investiture.

9 h 05

Le président Donald Trump estime que la nouvelle administration sera “un grand succès” et dit qu’il en a jeté les bases.

Trump dit que la nouvelle administration a «la base pour faire quelque chose de vraiment spectaculaire». Il a fait de brèves remarques à Andrews Air Force Base avant de monter à bord de l’avion présidentiel Air Force One pour rentrer chez lui en Floride.

Trump n’a à aucun moment mentionné le nom du président élu Joe Biden.

Il a dit à un groupe enthousiaste de ses partisans qu’il allait regarder et écouter à distance et a promis de revenir «d’une manière ou d’une autre». Il a souhaité au public une “belle vie” et a ensuite pris l’avion avec sa femme Melania.

Trump veut se rendre en Floride avant l’inauguration de Trump à midi.

8 h 35

Le président élu Joe Biden assiste à un service religieux avant son investiture, une étape traditionnelle avant la cérémonie d’assermentation.

Biden et la première dame entrante Jill Biden assistent au service à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington. Ils sont rejoints par la nouvelle vice-présidente Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff.

À l’invitation de Biden, un groupe de législateurs est également présent, dont les quatre membres les plus hauts placés des blocs: le sénateur républicain Mitch McConnell et le démocrate Chuck Schumer, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef du bloc républicain Kevin McCarthy.

Biden est le deuxième président catholique de l’histoire américaine et San Mateo est le siège de l’archevêché de Washington.

———

8 h 15

Donald Trump a quitté la Maison Blanche pour la dernière fois en tant que président.

Trump a quitté le bâtiment mercredi matin et a traversé la pelouse sud pour monter à bord de l’hélicoptère Marine One. Il a déclaré: «Ce fut un grand honneur, l’honneur de ma vie».

Trump se dirige vers la base aérienne Andrews dans le Maryland, où il fera ses adieux militaires. Il y a un tapis rouge et quatre canons pour un salut de 21 canons.

Trump s’envolera pour la Floride où il restera à Mar-a-Lago.

Dans quelques heures, Joe Biden prêtera serment en tant que 46e président. C’est la première fois en plus d’un siècle qu’un président sortant rejette la tradition d’assister à l’investiture de son successeur.