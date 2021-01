Le 14 novembre, à travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Gilberto Lozano, leader du Front National Anti-AMLO (FRENAAA), a annoncé qu’ils quitteraient le Zócalo de Mexico dans lequel ils sont restés au camp, en signe de protestation contre le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, depuis le 23 septembre.

Le sit-in de la FRENAAA a commencé le 19 septembre à Avenida Juárez, ce jour-là, Lozano a dénoncé que les autorités de la capitale avaient empêché son entrée dans l’assiette zócalo, violant ainsi son droit à la libre circulation.. Après cinq jours et grâce à des amparos accordées par le huitième tribunal de district en matière administrative, lLes membres de la FRENAAA ont réussi à atteindre le zócalo pour rester avec leurs tentes, jusqu’à aujourd’hui, 53 jours.

Le même jour, 23 septembre, Gilberto Lozano a déclaré aux médias que le camp couvrirait la moitié du zócalo et hébergerait plus tard d’autres contingents jusqu’à ce qu’il y ait 10000 personnes qui y resteraient, protestant jusqu’à ce que le président mexicain démissionne et fixe une date limite au 30 novembre.

FRENAAA prie (Photo: .)

«Les tentes sont un lieu de refuge, 10 000 personnes seront là en permanence et, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Je pense que d’ici vendredi (25 septembre) l’assiette du Zócalo sera pleine “a déclaré à cette occasion le chef de la FRENAAA.

Dans le communiqué publié hier par le mouvement d’opposition au gouvernement López Obrador, le leader de la FRENAAA a déclaré que la “décision inattendue” était due “à la violence croissante des briseurs de grève payés par le gouvernement … au point que nous avons été contraints de demander il y a plus de trois semaines à l’ONU, l’OEA, d’envoyer des observateurs internationaux. “

Qu’ils étaient conscients de la planification des actions futures contre le mouvement “Par l’achat de loyautés, l’extorsion, les menaces et autres méthodes déplorables de cette dictature chaviste naissante.”

Mais aussi, le leader de la FRENAAA a reconnu qu’ils n’avaient jamais eu «d’afflux» dans le camp.

“Vous savez que nous n’avons jamais eu d’afflux, que nous pourrions dire qu’il y avait un bastion de milliers de personnes. Vous verrez les millions samedi prochain 21 novembre“Il a expliqué dans une vidéo qu’il a enregistrée avec un message à ses partisans annonçant qu’ils quitteraient” temporairement “le zócalo.

La controverse a toujours existé autour du sit-in de la FRENAAA

Avant de devenir un camp, depuis juin, ses membres ont commencé à manifester chaque week-end exigeant la démission de López Obrador, les critiques ont surgi parce qu’ils l’ont fait à partir de leurs véhicules. Cette façon de protester a été reproduite dans certaines villes du pays, cependant, elles n’ont jamais été aussi bondées et si controversées.

Lors de l’une de ces manifestations de la FRENAAA, à la mi-juillet, un sympathisant du mouvement a placé une affiche avec la phrase suivante: “Je veux un endroit où mes serviteurs ne sont pas mon autorité.”

Frenaaa Zócalo (Photo: Cuartoscuro)

L’image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux critiquant le classisme dans le slogan. Le président López Obrador, lors de sa conférence de presse, l’a qualifié de regrettable et “digne des autres”.

«Dans certaines manifestations, des cartes classistes et racistes sortent du chagrin des autres. Il est très malheureux qu’il y ait tant de retard, heureusement, c’est une minorité, car la majorité de notre peuple a une mentalité différente et respectueuse.

Maintenant, une carte est sortie qui disait: «Je veux vivre dans un endroit où mon serviteur ne me gouverne pas», quelque chose comme ça, le plus classiste qui soit. Heureusement lLa majorité sont des hommes et des femmes libres, très conscients, qui ne voient pas bien ces arrogances; ils n’aident pas celui qui se jette ainsi, qui insulte, manque de respect, menace, ils sont renversés. Cette manière de protester ne les aide pas ».

FRENAAA prie (Photo: .)

Un mois après, face à Le Palais National a vécu un moment de tension entre les médecins protestataires et les membres de la FRENAAA.

Les médecins ont exigé la libération de son partenaire Gerardo Vicente Grajales, qui était assigné à résidence, accusé d’abus de pouvoir, et il y avait aussi les partisans de la FRENAAA.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une femme est observée s’approchant du contingent composé de médecins, mais l’un d’eux lui demande de ne pas s’infiltrer.

“L’essence de la marche est perdue. C’est des médecins, tu vas de l’autre côté»Déclare l’un des manifestants. La femme a justifié qu’elle avait approché le contingent de médecins pour les rejoindre, le mouvement Anti-Amlo était dans l’assiette du Zócalo.

PHOTO: DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO

Les médecins insistent pour que la femme revienne avec le contingent FRENAAA. «Partez, madame. C’est une marche de médecins. Dehors, FRENAAA. Out, infiltrés», Ils ont commencé à crier et la personne a choisi de s’éloigner.

Le 23 septembre, Gilberto Lozano, accompagné d’une centaine de partisans de son mouvement, a marché d’unJuarez est venu à l’assiette pour placer son camp, qui avait déjà été critiqué en raison d’une vidéo devenue virale, où il exposait les tentes vides

L’utilisateur de Twitter Camila Martínez est devenu viral pour une vidéo où Il apparaît au milieu du sit-in FRENAAA, soulevant plusieurs tentes d’une seule main.

frenaaa (Photo: Cuartoscuro)

“Nous sommes ici dans le nouveau camp qui cherche à chasser López Obrador, en disant qu’il est un dictateur, mais regardez bien comment il n’y a rien (…) ils ont laissé leurs tentes et sont allés dormir chez eux.”

Après la polémique née de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où il a été montré que le Le camp FRENAAA sur l’Avenida Juaréz était vide, le leader de ce mouvement, Gilberto Lozano, a montré son colèreEh bien, il a dit que personne ne peut passer une journée entière dans une tente.

“Ne sois pas stupide, personne ne peut durer 24 heures dans une tente. Vous devez sortir pour pisser, vous devez aller aux toilettes, vous devez vous occuper de vos besoins. C’est «oh, la tente est seule». Voyons voir, mets ta mère, espèce de bâtard, 24 heures. Ce sont des gens stupides, le niveau de QI est très bas », a-t-il commenté une fois que son mouvement a réussi à atteindre l’assiette du Zócalo.

Un jour après l’installation de la prise FRENAAA, López Obrador a défié Gilberto Lozano de camper dans le zocalo et de ne pas aller dormir dans un hôtel cinq étoiles, en plus d’appeler ses partisans à tomber dans les provocations des opposants.

«Si vous êtes nos sympathisants: ne partez pas et laissez ce groupe s’exprimer avec une liberté absolue, nous sommes déjà d’accord sur le fait que La seule chose que j’aimerais savoir, c’est que, mais ce n’est pas non plus un mandat, la seule chose que je demande, c’est qu’ils restent pour dormir, que non seulement les gens y restent, mais aussi ceux qui sont derrière, qu’ils y restent pour dormir », a déclaré le président mexicain.

Photo: Webcams Tw / Mexique

Àa profité de l’occasion pour inviter Carlos Loret de Mola, Enrique Krauze et Héctor Aguilar Camín, s’ils soutiennent la FRENAAA, pour monter leur tente avec le peuple, et il a dit qu’ils vont se présenter «pour voir s’ils arrivent», certains des personnages qui soutiennent le mouvement, comme le journaliste Pedro Ferriz, «enfin je vis ici», il a exprimé ironiquement.

Puis, en octobre, López Obrador s’est vanté l’enquête du journal El Financiero, qui indique que son gouvernement a un taux d’approbation de 62%; et il a suggéré à la FRENAAA «de se réconcilier, car ils en ont encore besoin».

“Regarde comme on a 62 ans, Autrement dit, de 59 le mois dernier, nous sommes passés à 62, c’est-à-dire que nous avons augmenté de trois (points de pourcentage) et ceux qui ne sont pas d’accord ont chuté de 4 …

Alors ceux de FRENAAA doivent y arriver, car à ce rythme, ils seront là jusqu’au 22 (2022), juste au moment où les chefs s’endormiront, car les tentes sont juste là. “

PHOTO: DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO

Plus tard, le 29 septembre, le président a déclaré lors de sa conférence de presse que s’il perdait le soutien du peuple et que 100 000 protestaient contre lui, il quitterait la présidence et «irait à Palenque».

Le week-end suivant, Gilberto Lozano l’a pris au mot et a appelé à une marche, cherchant à démontrer les 100 000 personnes que López Obrador demandait à démissionner.

Crier López! Un important contingent quitta les environs du Monument de la Révolution et s’avança sur l’Avenida Juárez, pour atteindre le plateau du Zócalo de la capitale, où ils rejoignirent le sit-in déjà tenu par d’autres membres du Front.

PHOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO

Selon les organisateurs, 153 mille personnes ont assisté à la manifestation, affirmant même l’avoir enregistrée devant un notaire public. Cependant, selon les données du gouvernement de Mexico, le chiffre variait entre 5 000 et 8 000 personnes et 665 campings ont été installés.

Des jours après, un autre incident a montré le faible afflux dans le camp de Lozano.

Le soir du 6 octobre, à travers réseaux sociaux une vidéo est devenue virale montrant comment plusieurs des tentes ont volé, parce qu’ils étaient vide.

Selon des témoins, tout s’est passé vers 15h00, lorsque les passants ont été surpris de voir les magasins dans le ciel comme s’il s’agissait de cerfs-volants.

Entre les cris de joie et taquineries, certains présents ont décidé d’enregistrer le moment attractif, tandis que les manifestants tentaient d’atteindre leurs maisons et autres objets.

«Ridicule!», «Vraiment!? C’est incroyable … les tentes explosent … c’est le problème (de) qu’elles ne sont pas bien placées »,« Soulevez vos poubelles! »,« Lero, lero », est entendu dans la vidéo d’un peu plus de une minute.

Lopez Obrador ironisé sur ce qui s’est passé: “Hier, quand il y avait du vent, les caisses des tentes explosaient, ils me blâmaient pour le fait que j’avais des fans géants d’ici”, m’a dit.

PHOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO

«Il est entendu qu’ils sont bouleversés maintenant, mais il faut se calmer, tout le monde se calme. Les seigneurs de FRENAAA peuvent y rester, Dès qu’ils viennent se reposer dans le Zócalo parce que les chefs n’arrivent pas, j’ai déjà proposé de leur mettre une tonnelle et d’accrocher quelques grands hamacs à Junco, le Réforme, et à un autre monsieur; même pas alors ils arrivent, les dirigeants n’arrivent pas “ajoutée.

Gilberto Lozano quelques semaines plus tard a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, disant que López Obrador “Il a ordonné de fermer et de fermer et a interdit l’existence de caméras Web” dans le Zócalo de la ville, avec cela, le chef de la FRENAAA a déclaré que le camp aura la sécurité et peut-être “Clôtures électrifiées”.

Dans la vidéo, il a mentionné que “Ils vont créer un groupe de groupes d’autodéfense simplement pour défendre l’intégrité des personnes dans le camp ».

(Photo: Infobae)

«La dictature est déjà au Mexique. Cela ne s’est produit qu’au Venezuela, en Equateur, en Bolivie ».

Le leader de la FRENAAA a annoncé hier que le camp de zócalo était en cours de levée, mais il a assuré que “seulement pour renforcer le Grand Désir du Mexique”, et a appelé à une manifestation pour le 21 novembre au monument de la Révolution.

«Pour l’amour du Mexique, nous sommes prêts à résister à cela et à tout ce qui est nécessaire. Aujourd’hui, nous rompons temporairement le camp, seulement pour renforcer le grand réveil du Mexique samedi prochain, 21 novembre, et pour faire face aux nouvelles mesures de pression avec une vigueur renouvelée jusqu’à ce que López démissionne de la présidence », exprimé dans sa lettre.

PLUS SUR CE SUJET:

“Nous n’avons jamais eu d’afflux”: Gilberto Lozano a précisé que la FRENAAA quittera le Zócalo face à de probables arrestations

“Cela me donne même de la tendresse”: López Obrador a assuré que Claudio X González et Gustavo de Hoyos ont créé une “nouvelle FRENAAA”

«Que j’avais des fans géants»: López Obrador s’est moqué de la FRENAAA et de ses tentes soufflées par le vent

“Je vais les envoyer poser des hamacs”: López Obrador a demandé aux dirigeants de la FRENAAA de passer la nuit au sit-in de Zócalo avec son peuple