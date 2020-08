Des manifestations ont éclaté dans l’État américain du Wisconsin après que la police a tiré sur un homme noir à plusieurs reprises alors qu’elle répondait à ce qu’elle disait être un incident domestique.

L’homme, identifié comme Jacob Blake, a été emmené à l’hôpital pour une opération chirurgicale et est maintenant en soins intensifs, a déclaré sa famille.

Une vidéo publiée en ligne semble montrer que M. Blake se fait tirer dans le dos alors qu’il tente de monter dans une voiture à Kenosha.

Les autorités de la ville ont déclaré un couvre-feu d’urgence pendant la nuit après que les troubles ont éclaté après la fusillade.

Des centaines de personnes ont marché dimanche soir sur le quartier général de la police. Des véhicules ont été incendiés et les manifestants ont crié « Nous ne reculerons pas ».

Des manifestants ont incendié des véhicules à Kenosha

Dans une alerte de sécurité publique, la police a exhorté les entreprises ouvertes 24 heures sur 24 à envisager de fermer en raison de «nombreux» appels au sujet de vols à main armée et de coups de feu.

Les agents ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser des centaines de manifestants qui ont défié le couvre-feu à l’échelle du comté, qui est en vigueur jusqu’à 7h00 lundi (12h00 GMT).

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a condamné le meurtre de M. Blake, qui aurait été non armé.

«Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier homme ou la première personne noire à avoir été abattu, blessé ou tué impitoyablement par des personnes chargées de l’application des lois dans pays », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« J’ai toujours dit que même si nous devons offrir notre empathie, notre action est tout aussi importante. Dans les jours à venir, nous exigerons juste celle des élus de notre État qui n’ont pas reconnu le racisme dans notre État et notre pays pour beaucoup trop long. »

Le nom de Jacob Blake était à la mode sur les réseaux sociaux et des milliers de personnes ont signé une pétition demandant que les agents impliqués soient inculpés. Il est maintenant hors chirurgie et dans un état stable, selon sa famille et ses amis sur les réseaux sociaux.

La fusillade survient au milieu des tensions accrues aux États-Unis sur le racisme et la brutalité policière après la mort de l’homme afro-américain George Floyd plus tôt cette année.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a publié lundi un communiqué appelant à une « enquête complète et transparente » sur la fusillade.

« Ce matin, la nation se réveille une fois de plus avec le chagrin et l’indignation qu’un autre Noir américain soit victime d’une force excessive », a déclaré M. Biden. « Les officiers doivent être tenus responsables. »

Qu’est-il arrivé?

Le département de police de Kenosha a déclaré que « l’officier impliqué dans la fusillade » s’était produit dimanche peu après 17h00. Il a ajouté que des agents avaient fourni une « aide immédiate » à M. Blake, qui avait été conduit dans un hôpital de Milwaukee dans un état grave.

Il a déclaré que la police avait répondu à un « incident domestique » mais n’a donné aucun détail sur ce qui a conduit à la fusillade. On ne sait pas encore qui a appelé la police et ce qui s’est passé avant le début de l’enregistrement vidéo.

Le ministère de la Justice du Wisconsin enquête sur l’incident. Il a déclaré que les agents impliqués avaient été mis en congé administratif.

Lundi matin, heure locale, plus de 18 000 personnes avaient signé une pétition sur change.org demandant que les officiers impliqués soient inculpés.

Dans des séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux, trois agents peuvent être vus pointant leurs armes sur un homme identifié comme étant M. Blake alors qu’il se promène dans un SUV stationné. Alors qu’il ouvre la portière et se penche dans la voiture, on peut voir un officier attraper sa chemise et ouvrir le feu. Sept coups de feu peuvent être entendus dans la vidéo, alors que les témoins crient et hurlent.

Les officiers impliqués n’ont pas été officiellement nommés.

L’éminent avocat des droits civiques Ben Crump a déclaré à . que la famille de M. Blake lui avait demandé de l’aide.

Dans un tweet, il a déclaré que les trois fils de M. Blake se trouvaient dans la voiture dans laquelle il montait lorsqu’il a été abattu.

« Ils ont vu un flic tirer sur leur père. Ils seront traumatisés pour toujours. Nous ne pouvons pas laisser les policiers violer leur devoir de nous PROTÉGER », a-t-il écrit.

Il a déclaré que la fusillade avait eu lieu après que M. Blake ait tenté de rompre une bagarre entre deux femmes.

Des témoins ont également déclaré au site d’information local Kenosha News que M. Blake avait tenté de briser une bagarre entre deux femmes et que la police avait tenté d’utiliser un Taser sur lui avant la fusillade.

Clyde McLemore, un porte-parole d’un chapitre proche de Black Lives Matter, a déclaré aux journalistes « la frustration est en train de bouillir au sommet et nous sommes malades et fatigués ».

Des manifestations de Black Lives Matter ont eu lieu à travers les États-Unis et dans le monde après que l’homme afro-américain George Floyd a été tué en garde à vue dans l’État voisin du Wisconsin du Minnesota en mai.

Un policier blanc s’est agenouillé au cou de M. Floyd pendant près de neuf minutes avant de mourir. L’officier, Derek Chauvin, a été accusé de meurtre.