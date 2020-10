Moins de six mois après la fin du premier lock-out, les Français doivent rester chez eux ce week-end. Mais une partie de la population, en particulier les petits commerçants, soutenus par les maires, est moins encline à respecter les règles.

Les mesures de ce confinement réduit, entré en vigueur vendredi, sont claires: comme au printemps (boréal), vous ne pouvez «prendre l’air» que pendant une heure maximum et dans un rayon d’un kilomètre de votre domicile.

Des exceptions permettent également de faire du shopping ou d’aller chez le médecin. Mais tous les restaurants, bars et commerces considérés comme «non essentiels» doivent rester fermés.

Mais certains résistent. Les maires de petites et moyennes villes comme Perpignan, Beaune, Valence ou Colmar, entre autres, ont approuvé des décrets qui autorisent l’ouverture de magasins non alimentaires dans leur commune, dénonçant «l’inégalité» de traitement face à la grande distribution et vente en ligne.

Dans le marché prisé du Vieux Saint Ouen, aux portes de Paris, les ruelles sont pleines, les clients ne semblent pas préoccupés par l’enfermement et profitent du soleil.

“On s’habitue à la deuxième saison d’enfermement, on n’a pas le choix. Je veux juste qu’ils me laissent travailler, je ne veux pas des 1 500 euros (que le gouvernement leur a promis)”, explique Anas Ansour, un boucher. “Les petits commerçants ne veulent pas de l’aide de l’Etat, nous avons toujours géré seuls, il faut se laisser travailler”, explique-t-il.

– Réouverture des librairies –

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) assure que «le commerce local, déjà fragilisé par le commerce en ligne, est aujourd’hui en danger de mort».

Les appels se multiplient pour la réouverture des librairies. Rédacteurs (Antoine Gallimard, Odile Jacob etc.), auteurs (Enki Bilal, Patrick Modiano, etc.) et libraires ont signé samedi une galerie publiée dans le journal Le Monde, appelant à l’ouverture de ces «lieux sûrs» grâce au protocole sanitaire établi ces derniers mois.

Avec ce nouveau lock-out prévu «au moins» jusqu’au 1er décembre, le gouvernement entend revenir à «environ 5 000» cas de contamination par jour, contre près de 50 000 enregistrés vendredi.

Dans un laboratoire de la ville de Tours (centre du pays), la file d’attente était interminable ces derniers jours et le public a changé. “Il y a une réelle inquiétude. Le public est plus jeune, plus familier”, note François Blanchecotte, responsable du groupe ABO + en Indre et Loire.

Ce second confinement vise à réduire la pression sur le système hospitalier. Selon les derniers chiffres publiés vendredi, 3 368 patients de covid-19 sont désormais en réanimation ou en réanimation (pour les 6 400 lits existant actuellement sur le territoire).

Les autorités craignent la saturation du système hospitalier dans les semaines à venir.

Comme lors du premier accouchement, les Français qui veulent reprendre leur souffle ou aller au marché ce samedi doivent se voir fournir une justification provisoire, sous peine d’une amende de 135 euros.

Mais il y a trois changements importants par rapport au printemps: les écoles, les collèges et les lycées rouvriront le lundi après les vacances de la Toussaint; Les résidents des maisons de retraite peuvent être visités et le travail sur place peut se poursuivre, même si le télétravail devient la règle.

Les autorités évalueront l’évolution de l’épidémie toutes les deux semaines, qui a déjà fait plus de 36 500 morts en France, pour voir s’il est nécessaire de renforcer ou d’assouplir les mesures.

