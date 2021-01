LONDRES (AP) – La principale organisation médicale britannique s’est déclarée préoccupée par la décision du gouvernement d’administrer la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus jusqu’à 12 semaines après la première, plutôt que de respecter le délai plus court recommandé par les autorités. fabricants et l’Organisation mondiale de la santé.

La Grande-Bretagne, qui a l’épidémie de COVID-19 la plus meurtrière en Europe, a pris cette mesure pour vacciner autant de personnes que possible avec la première dose dès que possible. Jusqu’à présent, environ 5,5 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech ou celle d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

AstraZeneca a déclaré qu’il pensait que la première dose de son vaccin offrait une protection après 12 semaines, mais Pfizer a déclaré qu’il n’avait pas prouvé son efficacité après si longtemps.

La British Medical Association a exhorté le médecin-chef du pays, le principal conseiller du gouvernement, à «revoir d’urgence» cette politique pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Il soutient que “la profession médicale est de plus en plus préoccupée par le report de la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech, car la stratégie britannique s’écarte de plus en plus de celle de nombreux pays”.

Pfizer dit que la deuxième dose de votre vaccin doit être administrée 21 jours après la première. L’OMS a noté que le délai peut être prolongé à six semaines.