L’organisation affirmative des Caraïbes a remis à la Commission vérité le rapport “Jouons dans la forêt pendant que le loup est absent”, dans lequel des témoignages ont été recueillis auprès de 24 personnes qui, lorsqu’elles étaient mineures, ont subi différents types de violence sexuelle de la part de groupes armés illégaux en raison de leur orientation sexuelle.

Selon le rapport, des acteurs violents ont commis des viols, du harcèlement, de l’esclavage sexuel et même des grossesses forcées, comme forme de punition pour leur condition sexuelle ou pour les utiliser comme butin de guerre. C’est la première fois que la Commission vérité reçoit un rapport qui aborde les problèmes des mineurs LGBT, victimes dans le cadre du conflit armé.

“Cette documentation se concentre principalement sur les territoires de Montes de María, Medellín, Oriente et Urabá Antioqueño, où, entre 2018 et 2020, différents instruments d’enquête ont été appliqués qui ont permis d’identifier les différentes manières dont des personnes de moins de 18 ans aux orientations, identités et / ou expressions de genre diverses ont été violées par des acteurs armés légaux et illégaux dans le contexte du conflit armé ” énonce le rapport.

Selon les données de recherche, 24 cas ont été enregistrés dans lesquels les victimes de violence étaient contre des filles, des garçons et des adolescents aux orientations, identités et / ou expressions sexuelles diverses en Colombie.

“Ces 24 victimes ont connu 34 cas de violence, dont 30 à l’adolescence et 4 pendant l’enfance”, cite le document. Parmi les cas enregistrés, 14 ont été signalés à Antioquia, 5 à Sucre, 4 à Bolívar et 1 à Atlántico.

“Dans cet imaginaire culturel qui ne leur permet pas de déterminer eux-mêmes la détérioration de la famille et l’absence de l’État, les groupes armés assument un rôle autoritaire et deviennent ou cherchent à devenir des tuteurs et des modèles”, a déclaré sur W Radio Wilson Castañeda, directeur de Caribe Affirmativo.

Ce média a également partagé quelques témoignages des victimes, qui ont raconté les événements douloureux qu’elles ont vécus au milieu du conflit armé.

«Quand j’avais 12 ans, j’ai été violée et battue par un oncle avec trois autres camarades qui appartenaient aux Farc dans le village de Tascón près de Dabeiba, j’ai été attaché les mains et les pieds, battu et menacé en raison de préjugés liés à mon expression de genre. diversifiée, tout simplement parce que je faisais semblant d’être un enfant », a déclaré une victime lesbienne de Dabeiba, Antioquia.

Une autre des histoires était celle d’un jeune homme gay, qui a été abusé sexuellement par les groupes d’autodéfense de la municipalité de Zambrano, Bolívar. «Ils ont commencé à battre mon père et lui ont dit que nous étions des collaborateurs de la guérilla, ils m’ont emmené au fond de la dalle où nous vivions et ont commencé à me battre et à me dire des blasphèmes et m’ont abusé sexuellement.

Selon les rapports de l’organisation Caribbean Affirmative, 30% des violences sexuelles commises contre des membres de la communauté LGBTI ont été perpétrées alors qu’ils avaient moins de 18 ans.

