(Photo: REUTERS / Daniel Becerril)

Dans la municipalité de Sabinas, dans l’État nord de Coahuila, les proches d’au moins 18 personnes détenues entre la nuit du jeudi 19 novembre et tôt le matin du vendredi 20, ont dénoncé ce qu’ils qualifient de perquisitions et de détentions illégales, en plus d’actes de torture. , tentatives d’extorsion et d’appropriation de biens personnels, toutes ces actions, accusent-ils, menées par des éléments de la police civile de Coahuila et du ministère public.

D’après les témoignages, les agents sont entrés par effraction dans les maisons sans présenter de mandat de perquisition; a procédé aux arrestations illégalement et a battu presque tous les détenus pour leur faire faire des aveux. Ils ont également accusé d’avoir finalement été photographiés avec des armes et des drogues qui “avaient été plantées sur eux”.

Le journal numérique Infonor a collecté toutes ces informations. Établi que L’ensemble de l’opération reposait sur une liste présumée de “faucons” qui aurait été retrouvée parmi les biens d’un homme précédemment détenu pour sa participation présumée à la découverte d’un autre homme poignardé la semaine dernière.

Certains des détenus ont également indiqué que les éléments de sécurité qui les ont arrêtés ont gardé leurs effets personnels, tels que des téléphones portables et de l’argent, avant de les emmener à la délégation du parquet, où ils ont également indiqué à leurs familles que ils étaient accusés de «crime organisé».

(Photo: Cuartoscuro)

Précisément, les proches des personnes arrêtées ont annoncé que, alors qu’ils se trouvaient au parquet de Coahuilense pour demander des informations sur leurs proches, Un avocat présumé a comparu et leur a demandé “à l’avance” de lui verser 30 000 pesos pour un “règlement de l’accusation” et ainsi obtenir la libération de ses proches, dans un délai pouvant prendre entre un et trois mois.

Parmi les manifestants, il y a un citoyen américain. Son nom est Altagracia Veraz et elle vit avec Jorge, l’un des détenus. Elle a déclaré à ce média numérique: «Deux policiers sont venus visiter ma maison dans l’après-midi dans une voiture privée, dont l’un était connu de la famille et nous avons commencé à parler. Au bout d’un moment, ils ont dit à mon partenaire qu’un commandant voulait parler à l’extérieur. Rien d’autre n’est sorti et ils l’ont mis dans une camionnette de la police civile et l’ont emmené (…) Au bout d’un moment, ils sont revenus et ont joué. Je pensais qu’ils amenaient mon partenaire, mais non, ils sont entrés et sans présenter de mandat, ils ont commencé à fouiller toute la maison pour des armes et de la drogue, mais ils n’ont trouvé qu’une canette de bière avec un trou qui, selon eux, était une preuve.

Alors, parce qu’elle avoue avoir peur de toute cette situation, elle se rendrait ce lundi à l’ambassade de son pays pour demander protection. Elle a également demandé à ceux qui avaient emmené son mari si elle serait arrêtée à laquelle ils ont répondu: “Non, vous êtes américain et nous ne voulons pas de problèmes avec les gringos.”

(Photo: REUTERS / Daniel Becerril)

D’autre part, également citée par ledit journal numérique, Cintya, fille de l’un des détenus, assure que son père, qui est à moitié blessé par un accident dans une mine de charbon, a déjà été victime de harcèlement de la part de la police “depuis qu’il a dénoncé la présence d’étrangers dans le secteur dans lequel il vit; mais ils sont entrés par effraction dans sa maison, l’ont désigné comme de la marijuana tatouée et un mois plus tard, ils sont revenus pour l’arrêter.

Il affirme également qu’en raison de la situation financière de son père, il est tout simplement impossible qu’il soit en collusion avec le crime organisé.

«Il est impossible que ce soit un faucon. Depuis juin, il s’est retrouvé sans emploi de gardien dans un ranch, il n’a fait que des travaux de jardinage ”, a-t-il déclaré, montrant une série de messages que son père lui avait envoyés pour demander de l’aide car son partenaire, un citoyen américain à la retraite, reçoit un revenu qui n’est pas suffisant pour survivre. “Il n’est pas possible qu’il travaillait pour le crime organisé et même pas assez pour manger.”

(Photo: REUTERS / Daniel Becerril)

Une autre des personnes touchées a demandé le soutien de l’organisation Pasta de Conchos Family, dont la directrice a contacté la secrétaire à la sécurité, Sonia Villareal, qui a répondu: “Ils apportent des crimes et lorsqu’ils sont impliqués dans le trafic de drogue, ils ne peuvent pas aider.”

Cristina Auerbach, directrice dudit groupe, a déclaré que bien que le crime présumé existait «nou cela relève du bureau du procureur de l’État, il s’agit d’une question fédérale, et il autorise moins ses agents et policiers à entrer dans les maisons, à s’arrêter et à effectuer des fouilles sans présenter un mandat d’un juge. Ce n’est pas la première fois que l’on se retrouve dans les excès de la police d’État, qui pour une raison quelconque a une liste de mineurs qui sont harcelés et chaque fois que les plaintes sont déposées, il est seulement possible qu’ils abandonnent pendant un certain temps, puis ils insistent, car ils sont comme une “ petite boîte ” pour la police, qui a l’appropriation de l’argent, des téléphones portables, des articles ménagers et même de la nourriture ».

Il a également averti que Les soulèvements de mineurs ou de leurs proches sont fréquents dans la région: «(La) ‘promenade’ dans les fourgons pour se faire dire où les gens cherchent, et s’ils ne le trouvent pas, ils reviennent, semant la terreur dans les familles dans une absence totale de défense puisque la Commission des droits de l’homme est nulle et non avenue et semble même faire partie de ce cadre, car, bien que des plaintes aient été déposées, rien ne se passe ».

