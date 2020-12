Des migrants tiennent des pancartes lors d’une manifestation aujourd’hui, à la frontière mexicaine à Tijuana, dans l’État de Baja California (Mexique). . / Joebeth Terriquez

Tijuana (Mexique), 18 décembre . .- Des groupes de migrants bloqués à la frontière mexicaine ont manifesté ce vendredi devant l’accès véhiculaire de la frontière internationale de San Ysidro, Californie, pour envoyer un message au président élu des États-Unis, Joe Biden.

«Union des familles», «être un migrant ne fait pas de moi un criminel», ont constamment crié les plus de 30 participants à la manifestation organisée à Tijuana devant des agents de la United States Border Patrol, qui se sont mobilisés pour les empêcher de franchir la frontière. limite territoriale.

“Nous voulons impliquer que la voix des migrants nationaux et étrangers doit être entendue en Basse Californie, et rappeler au gouvernement de (Donald) Trump que nous n’avons jamais été d’accord avec cette politique d’immigration”, a déclaré José María García, directeur du refuge. 2 000 jeunes pour migrants.

José María, connu dans la communauté sous le nom de Chema, a déclaré qu’ils envoyaient un message à Biden après la ratification de son triomphe au Collège électoral afin qu’il n’oublie pas d’accomplir dès le premier jour de son mandat les promesses de réunir les familles séparées par le administration actuelle de Washington.

Le militant a fait valoir qu’avec les politiques «fortes» contre la communauté des migrants, les personnes qui tentent de pénétrer aux États-Unis sont «vulnérables», car la demande d’asile politique a été rendue difficile.

Hugo Castro, organisateur de la Coalition pour les droits humains des migrants (CHIRLA, en anglais), a déclaré que la manifestation à ce point de la frontière vise à sensibiliser la population et les autorités à l’oppression des droits des migrants.

En ce qui concerne la gestion future de Biden, Castro a déclaré qu’il espérait une réforme de l’immigration pour réunir les familles séparées et cesser de promouvoir les actions anti-immigrants autorisées par Trump.

Castro a souligné que l’équipe de travail de Biden comprend la vice-présidente élue Kamala Harris, une sénatrice californienne, fille d’immigrants et qui connaît également Tijuana après avoir visité des refuges avant les campagnes électorales dans le pays voisin.

“Elle connaît le problème et nous avons bon espoir car nous travaillons main dans la main, nous allons quitter le jour où l’administration commencera à chercher une réunion pour travailler sur l’arrêt des déportations”, a déclaré Castro.

Alejandro Encinas, sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du ministère de l’Intérieur (Segob), s’est rendu dans la ville de Tijuana, où il a partagé que le président Andrés Manuel López Obrador avait déjà pris l’initiative de maintenir une relation avec le prochain gouvernement américain.

“En matière d’immigration, j’espère que non seulement il y aura une meilleure relation mais aussi qu’il y aura des actions particulières de la part des Etats-Unis pour qu’une vision plus humaniste soit confrontée et qu’il soit entendu que la mobilisation humaine n’est pas seulement un droit mais qu’elle doit se dérouler en toute sécurité” , affirma-t-il.