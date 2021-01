De petits groupes de migrants honduriens sont arrivés mardi dernier à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, après avoir contourné les forces de la police civile nationale et de l’armée du Guatemala pour tenter de pénétrer sur le territoire mexicain. . / Juan Manuel Blanco

Tapachula (Mexique), 19 janvier . .- De petits groupes de migrants honduriens sont arrivés ces dernières heures à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, après avoir contourné les forces de la police civile nationale et de l’armée guatémaltèque pour tenter d’entrer Territoire mexicain.

Dans la ville de Tecún Umán, au Guatemala, des dizaines de migrants sont observés se reposant en groupes, d’autres errant et d’autres cherchant de l’aide pour collecter de la nourriture qui leur permettra de rester sur le territoire guatémaltèque.

Il y a trois jours, des migrants honduriens ont encerclé les points de contrôle du gouvernement guatémaltèque et depuis lors, ils sont arrivés aux abris ou aux lieux d’accueil à la recherche d’un refuge, mais ne sont pas acceptés. Ils ne leur fournissent que de la nourriture, de l’eau et un kit de nettoyage.

Sergio Madariaga, originaire de Santa Bárbara, au Honduras, qui était accompagné de 30 autres étrangers, a assuré à Efe qu’ils attendraient dans la ville frontalière pour pouvoir passer au Mexique parce qu’ils veulent améliorer leur qualité de vie avec des emplois que le gouvernement mexicain peut leur fournir. .

L’idée de Madariaga est de s’installer au Mexique, car le problème dans son pays d’origine est qu’il n’y a pas de travail, ce qui les oblige à partir. Le migrant a été clair: les Centraméricains continueront de quitter leur pays, car “personne n’arrêtera la migration”.

«Nous sommes venus en bus en bus, lorsque nous sommes arrivés au domicile du migrant, ils nous ont dit que notre séjour était temporaire car un ordre venait nous amener et que nous étions brefs, tant de familles ont quitté les lieux pour se cacher. Heureusement, le commandement est venu, mais seulement pour regarder et partir », dit-il.

Des centaines de migrants continuent d’arriver dans cette ville, à la frontière avec le Mexique, pour se regrouper et contourner les autorités du Guatemala et du Mexique grâce à des radeaux pour traverser la rivière Suchiate et à travers les angles morts qu’ils ont le long des 700 kilomètres. de la frontière que les deux pays partagent.

RENFORCER LES OPÉRATIONS

À la frontière avec le Mexique, le gouvernement du Guatemala a renforcé les opérations de l’armée et de la police civile nationale, dont les agents sont vus dans les rues et dans les lieux proches du domicile du migrant qui traitent temporairement les étrangers.

Aux abords de cet endroit et sur les rives de la rivière Suchiate, les agents maintiennent des patrouilles pour empêcher les gens de monter sur les radeaux et de s’aventurer sur le sol mexicain.

Percy Cervera, prêtre administrateur de la maison du migrant de Tecún Umán, a assuré que depuis trois jours de petits groupes allant de cinq à 20 personnes arrivaient pour leur propre compte.

La maison du migrant a une capacité de 80 personnes et lorsque les caravanes arrivent, elles peuvent en accueillir jusqu’à 500, mais maintenant avec la pandémie de covid-19, elles ne parviennent à héberger que 20 ou 30 migrants grâce aux mesures sanitaires.

Pendant ce temps, dans certaines rues, l’armée guatémaltèque, avec des agents armés, fait des tournées à pied pour éviter l’agglomération d’étrangers dans les lieux publics, les commerces ou sur les rives du Suchiate.

Les migrants qui arrivent à la frontière cherchent à s’unir. D’autres, en revanche, ont réalisé qu’il sera difficile de poursuivre leur route et retournent dans leur pays.

Du côté mexicain, les autorités ont renforcé la frontière avec 800 agents du Secrétariat de la Marine mexicaine, de la Garde nationale et de l’armée mexicaine, ainsi que du personnel de migration, compte tenu de l’arrivée possible de groupes de migrants.

Des agents mexicains ont été déployés dans les principales étapes informelles de la municipalité de Ciudad Hidalgo, située à quelques mètres de la rivière Suchiate où ils ne permettent à aucun étranger de passer à moins d’avoir sa carte de visiteur régionale ou permanente.

Ce mardi, un groupe de Honduriens est monté à bord d’un radeau du côté guatémaltèque, à Tecún Umán, pour traverser la rivière Suchiate, mais en arrivant du côté mexicain, les agents leur ont refusé l’entrée et sont retournés au Guatemala.

DISPERSÉ DANS LE TERRITOIRE GUATEMALAIN

Ce mardi, l’armée guatémaltèque a estimé que quelque 1 500 Honduriens qui faisaient partie d’une caravane de migrants qui avaient l’intention de rejoindre les États-Unis restent toujours sur le territoire, après que les autorités ont dissous la foule lundi.

Selon l’institution, plus de 3 600 migrants ont été renvoyés sur le territoire hondurien.

Lundi, les forces de sécurité guatémaltèques ont démantelé de force la caravane de plus de 6000 Honduriens cherchant à rejoindre les États-Unis et bloquée depuis samedi dans le département de Chiquimula, à 177 kilomètres à l’est de la La ville de Guatemala.

Lors des affrontements de lundi et dimanche, lorsque des incidents ont également été enregistrés, deux soldats et des dizaines de migrants ont été légèrement blessés, mais aucun gravement.

Les Honduriens voulaient arriver en caravane aux États-Unis pour échapper à la pauvreté et à la violence dans leur pays, à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie.