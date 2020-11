Manifestations en Bolivie.

Des militaires dans ce qu’on appelle le secteur passif, sans destination spécifique, ont défilé ce vendredi dans différentes régions de la Bolivie en répudiation de la “Poursuites pénales” pour l’assignation à résidence du général Alfredo Cuéllar, enquêté pour la mort de civils lors de la crise sociale que le pays a connue en 2019.

Des dizaines de militaires du secteur passif, c’est-à-dire déjà à la retraite ou en cours de retraite, ont défilé dans des villes comme La Paz, siège du gouvernement bolivien, et Santa Cruz, la plus grande du pays, et Tarija, portant des drapeaux boliviens et des chemises blanches.

Les marches dans les différentes régions ont traversé le centre de chaque ville pour faire plus tard une déclaration, dans laquelle elles ont rejeté la décision d’un tribunal de la ville bolivienne de Sacaba qui définissait l’assignation à résidence à un général des forces armées.

Le général, qui en 2019 était le commandant départemental de la région de Cochabamba du Commandement des opérations stratégiques de l’armée, fait actuellement l’objet d’une enquête pour la mort de dix civils par balle lors d’une opération militaire et policière il y a un an à Sacaba.

“Nous rejetons catégoriquement les poursuites pénales exercées par le ministère public contre les soldats en service actif dans le but de réduire le moral, de les humilier et de modifier la direction du commandement militaire”, a déclaré Jorge Santiesteban, membre du secteur passif à Santa Cruz.

Santiesteban a indiqué que le général Alfredo Cuéllar. il est «subordonné au commandement naturel» et constitue une «infraction contre les composantes des forces armées, car il tente de restreindre la justice militaire et le moral des militaires».

DEMANDEZ LA JUSTICE MILITAIRE

De la même manière, le général à la retraite Gary Prado a soutenu que «les institutions doivent être respectées et que la justice militaire doit être appliquée».

Général Alfredo Cuéllar

“C’est le premier pas que le nouveau gouvernement fait, ce qu’il veut faire, c’est intimider tous les Boliviens pour que personne n’ose protester”, a souligné Prado, dont on se souvient pour avoir attrapé la guérilla Ernesto «Che» Guevara en Bolivie en 1967 et qui a été jugé dans le gouvernement d’Evo Morales pour une affaire de terrorisme présumé qui a été clôturée cette année par acquittement.

De la même manière, à La Paz, les militaires sont venus aux portes du ministère de la Défense pour demander qu’ils cessent de persécuter les camarades et à Tarija ils ont manifesté pour que l’institutionnalité soit respectée et que la justice militaire soit utilisée.

Jeudi, un juge de Sacaba a défini l’assignation à résidence pour ce général enquêté, sans droit au travail, sans arraigo et sans caution d’environ 36 000 dollars.

Après la décision, les familles du défunt qui veillaient devant le tribunal ont manifesté leur rejet et des émeutes ont éclaté avec des proches de l’armée.

Le 15 novembre 2019, à Sacaba, il y a eu une opération des forces de sécurité conjointes au cours de laquelle au moins dix personnes sont mortes, qui faisaient partie d’une manifestation contre le gouvernement de la présidente de transition de la Bolivie de l’époque, Jeanine Áñez.

Cette semaine, les forces armées ont averti que l’institution était “déconcertée” par l’arrestation du militaire qui “ne faisait que suivre les ordres”.

(Avec des informations d’.)

PLUS SUR CES SUJETS:

Les États-Unis ont sanctionné les entreprises chinoises et russes pour avoir soutenu le plan nucléaire iranien

Jair Bolsonaro a annoncé que le vaccin contre le coronavirus ne sera pas appliqué