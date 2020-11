Près de six millions de familles sont menacées d’expulsion avant la fin de l’année

Au milieu de la crise des coronavirus, quelque 5,8 millions de familles aux États-Unis estiment qu’il est «très probable» qu’elles devront quitter leur domicile avant la fin de l’année, selon une enquête réalisée le 9 novembre par le US Census Bureau.

Un tiers des 17,8 millions de ménages qui ont des retards dans le paiement de leur loyer et de leur prêt hypothécaire ont reconnu qu’ils risquaient fort de faire face à une expulsion au cours des deux prochains mois, même si le nombre devrait augmenter au cours du prochain mois. Mars, date d’expiration du délai accordé aux bénéficiaires de la loi CARES.

La loi CARES relative à l’aide, aux secours et à la sécurité économique contre le coronavirus, promulguée en mars dernier, autorise ceux qui y ont adhéré à un moratoire d’un an pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur prêt hypothécaire en raison de la crise économique dérivée de la pandémie.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont pris des mesures sans précédent et déclaré un moratoire temporaire sur les expulsions du 4 septembre au 31 décembre afin d’empêcher l’avancée de la pandémie.

À la fin de cette période, il est ajouté que d’ici la fin de l’année, des millions de ménages américains cesseront de recevoir l’aide sociale et économique qu’ils ont reçue jusqu’à présent, en attendant la formation du Congrès et une autre prolongation pourra être votée.

Environ la moitié des ménages qui ne sont pas à jour de leur loyer ou de leurs paiements hypothécaires dans des États comme l’Arkansas, la Floride et le Nevada, dans plus de 750 000 maisons, s’attendent à une «forte probabilité» d’expulsion début janvier.

Du côté des métropoles, la menace d’expulsions est plus pressante dans des villes comme New York, Houston et Atlanta, détaille l’agence Bloomberg.

La situation de millions de foyers et de familles aux États-Unis est appelée à s’aggraver, après que les autorités de certains États ont renforcé les mesures de confinement et de liberté de mouvement en raison de l’augmentation des nouveaux cas de coronavirus.

En attendant qu’une augmentation marquée du nombre d’infections et de décès se confirme dans les semaines à venir en raison de la célébration de festivités comme Thanksgiving ou Noël, où des millions de déplacements sont attendus, les États-Unis se sont ajoutés à le moment plus de 12,4 millions de cas accumulés et quelque 257 650 décès.

Le CDC a averti que si la progression se poursuivait, à la mi-décembre, 30000 autres décès dus au coronavirus pourraient avoir été confirmés.