Des milliers de personnes dans le sud de la Californie se sont retrouvées sans électricité le jour de Thanksgiving après qu’une compagnie d’électricité a commencé à fermer le service pour empêcher les incendies de forêt d’endommager les câbles au milieu de vents violents.

Monde de Miami / AP

Près de 5 000 clients des comtés de Los Angeles et de Ventura étaient sans service jeudi et plus de 100 000 autres risquent de subir des pannes de courant, selon Southern Edison.

Un avertissement de risque d’incendie extrême est en vigueur dans une large bande du sud de la Californie, où des conditions très sèches et des vents de Santa Ana devraient persister jusqu’à samedi.

Ces vents affecteront la région du nord-ouest de Los Angeles à la frontière mexicaine, et le moment où ils souffleront et leur force dépendra de l’emplacement, selon le National Weather Service.

Le site Web Public Safety Power Pannes de Southern California Edison a montré que des pannes étaient pesées pour environ 51000 clients dans le comté de San Bernardino, près de 28000 dans le comté de Los Angeles, plus de 11000 dans le comté de Ventura, plus de 7000 dans Riverside County, près de 6 000 dans le comté d’Orange et environ 5 000 dans le comté de Kern. Le total représente environ 2,2% des 5 millions de clients de Southern California Edison.