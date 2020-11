Des proches des victimes participent aujourd’hui à un mémorial aux dix civils tués par des coups de feu de la police et des militaires, à Sacaba (Bolivie). . / Jorge Ábrego

Sacaba (Bolivie), 15 novembre . .- Une foule s’est rassemblée ce dimanche dans la ville bolivienne de Sacaba pour demander «justice» et sanctions pour les responsables de la mort d’une dizaine de civils lors d’une opération policière et militaire il y a. un an.

Des milliers de personnes ont défilé jusqu’à ce qu’elles atteignent l’endroit appelé Huayllani à Sacaba où, il y a un an, une opération des forces conjointes de sécurité a coûté la vie à dix personnes qui faisaient partie d’une manifestation contre le gouvernement de la présidente par intérim de l’époque Jeanine Áñez.

Dans le lieu un autel a été activé avec les photographies de chacun des défunts et au pied de leurs images des fleurs et des crêpes funéraires ont été placés.

Lors de la commémoration de ces événements, outre la lecture des noms de chacun des défunts, les causes de décès de chacun ont été détaillées, dans tous les cas en raison de l’impact d’une balle dans le crâne ou des zones du thorax et abdominale de leur corps.

«Justicia munani» ou «Je veux justice», a déclaré Gregoria Siles, un proche de l’un de ceux qui sont décédés lors des événements du 15 novembre 2019, à Quechua.

L’ombudsman, Nadia Cruz, et son représentant à Cochabamaba, l’avocat Nelson Cox et l’ancien chef des producteurs de coca, récemment élu sénateur du pays, Leonardo Loza, ont assisté à l’événement.

Lors de son discours, Cruz a conclu que lors des événements d’il y a un an, il y avait eu une “trahison vicieuse contre le peuple bolivien et les secteurs populaires” de la part du gouvernement intérimaire d’Áñez, qui reflétait également les événements similaires quelques jours plus tard dans le domaine de Senkata de la ville d’El Alto, voisine de La Paz, avec un bilan similaire.

«Nous n’allons pas oublier, ni pardonner», «ni oublier ni pardonner, justice», a déclaré Cruz.

À l’époque, le gouvernement intérimaire a expliqué que ni la police ni l’armée n’avaient utilisé d’armes meurtrières dans ces opérations conjointes et avait ouvert la possibilité que les morts soient le résultat d’actions provenant de l’intérieur des manifestations.

“Un an après le massacre de Sacaba, nous demandons justice pour les frères décédés. L’Etat ne peut laisser ces événements impunis, il doit enquêter, rétablir la vérité et reconnaître les victimes”, a-t-il écrit sur Twitter. ancien président Evo Morales.

Pour les jours suivants, l’arrivée en Bolivie d’une Commission interaméricaine des droits de l’homme devrait “enquêter sur tout ce qui s’est passé” dans la crise politique et sociale de 20019, a expliqué ce jour le ministre de la Justice Iván Lima.

Entre le 21 octobre et le 24 novembre de l’année dernière, 37 personnes sont mortes dans différents événements violents dus à cette crise en Bolivie, selon les archives du bureau du Médiateur.

Fin 2019, diverses opérations policières et militaires ont eu lieu, au milieu de la tension due aux blocus dans les rues, à la pénurie de nourriture et de carburant, et aux affrontements constants pour et contre Evo Morales.

Une commission du Parlement sortant a suggéré l’ouverture d’un procès en responsabilité contre l’ancienne présidente par intérim et plusieurs de ses ministres en raison d’événements tels que ceux de Sacaba et Senkata survenus en 2019.