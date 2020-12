Dans le cas de Sao Paulo, les autorités ont lancé de nombreux appels pour respecter les restrictions sur ces vacances, mais dans de nombreux cas, ce message est tombé dans l’oreille d’un sourd. . / Sebastião Moreira / Archives

Sao Paulo, 24 décembre . .- Des milliers de personnes se sont pressées ce jeudi dans les zones commerciales de Sao Paulo, la ville la plus touchée par le coronavirus au Brésil, à un moment où la pandémie s’accélère dans le pays, qui est au bord du gouffre pour dépasser 190 000 morts.

La plus grande foule a été vue sur 25 de Marzo Street, le plus grand centre commercial populaire de la ville et qui ce jeudi était rempli de gens à la recherche frénétique de cadeaux de dernière minute pour la veille de Noël, à la veille d’un nouveau verrouillage qui sera en vigueur. les 25, 26 et 27 décembre.

Cette mesure, qui ne permettra que les activités dites essentielles de fonctionner, a été adoptée en raison d’une accélération de la courbe pandémique dans la ville et dans tout l’État de Sao Paulo, le plus touché par la pandémie dans le pays et qui dépasse déjà le 45 500 décès et 1,4 million d’infections.

Le Brésil est également l’un des pays où le covid-19 s’est le plus propagé, avec près de 190 000 décès et 7,4 millions de cas.

Le nouvel confinement annoncé à Sao Paulo pour les 25, 26 et 27 prochains sera répété les 1er, 2 et 3 janvier, dans une tentative de contenir ce qui pour de nombreux spécialistes est la deuxième vague de la pandémie, dans laquelle tout le Brésil Il semble submergé même si le premier n’a pas encore été surmonté.

Au 25 de la rue de Marzo, comme dans d’autres grands centres commerciaux du pays, beaucoup de gens tournés vers le shopping ont été vus sans masque ni aucune autre mesure préventive, et sans même maintenir les distances recommandées, des scènes qui se répètent depuis, en février dernier, le covid est arrivé au Brésil.

La même semaine, cette alerte a été réitérée par la Secrétaire au développement économique de Sao Paulo, Patricia Ellen.

“Neuf mois se sont écoulés, Noël approche. Je voulais beaucoup dire que nous pouvons célébrer librement, avec notre famille, dans les rues, avec des foules. Mais la réalité n’est pas cela et le covid ne partira pas à Noël”, a déclaré le responsable.