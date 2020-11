GUATEMALA CITY (AP) – Plusieurs milliers de Guatémaltèques sont descendus dans la rue samedi pour protester contre la corruption et exiger la démission des dirigeants du Congrès, une semaine après une autre manifestation devenue violente et en blessé par la police et l’incendie partiel du bâtiment législatif.

On estime qu’environ 7 000 personnes ont pris part à la manifestation, qui exigeait également la destitution du ministre de l’Intérieur en raison de l’utilisation de la force de police lors des manifestations précédentes.

Marielos Donis, un étudiant de 18 ans qui manifestait sur la Plaza de la Constitución dans le centre historique de la capitale guatémaltèque, a déclaré que “le coronavirus ne nous tue pas, la corruption gouvernementale nous tue”. Elle a noté qu’elle en avait assez des politiciens guatémaltèques qui «volent le peuple».

Lors de la manifestation, appelée par différentes organisations, des affiches ont été affichées rejetant la politique gouvernementale du président Alejandro Giammattei.

La principale cause de la manifestation la semaine dernière a été l’approbation du budget de la nation pour 2021 et du budget législatif, qui, ensemble, ont réduit les dépenses de santé, d’éducation et de droits de l’homme, entre autres, selon les critiques.

Pour réduire un peu la pression sociale, le Congrès a suspendu après les protestations le processus du budget qui avait été approuvé par 116 députés sur 160, mais la population continue d’exiger davantage et de demander la démission des membres du conseil d’administration de cet organe et de la Ministre de l’intérieur, Gendri Reyes.

Au moins deux personnes auraient été blessées aux yeux par l’impact des bombes lacrymogènes lancées par la police et plus de 35 auraient été arrêtées.

Une autre des demandes des manifestants est l’élection de juges pour les tribunaux, qui, selon la loi, est faite par le Congrès. Les organisations de la société civile soulignent qu’il existe des intérêts politiques visant à favoriser l’impunité des corrompus lors des élections.

Le Congrès n’a pas élu de tribunaux depuis plus d’un an, faisant valoir qu’il existe d’autres questions d’intérêt.

Giammattei, qui est au pouvoir depuis 11 mois, a appelé à l’intervention de l’OEA, soulignant que les manifestations provenaient de groupes minoritaires qui tentaient de faire un coup d’État.

L’OEA a envoyé une commission dirigée par l’ancien député argentin Fluvio Pompeo, qui a été disqualifié par diverses organisations, arguant qu’il aurait participé à une entreprise ratée du gouvernement argentin et de l’ancienne administration de Jimmy Morales.

Le vice-président Guillermo Castillo, qui a demandé à Giammattei de démissionner tous les deux pour le bien du pays, a refusé de rencontrer Pompeo.

Pendant ce temps, Giammattei a ouvert un dialogue entre les organisations pour discuter des dépenses publiques, mais le premier jour, trois organisations ont refusé de participer, arguant que le président n’avait aucune intention de résoudre les problèmes structurels du pays pour lesquels les protestations sont générées.