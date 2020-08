Quelque 250000 supporters se sont réunis à DC pour la marche 2020 sur Washington

Après un été de tensions, de troubles et de manifestations contre la brutalité policière contre les Afro-Américains aux États-Unis, quelque 50 000 manifestants se sont rassemblés à Washington pour exiger la justice raciale.

Formellement appelée la Marche de l’engagement: Get Your Knee Off Our Necks – une référence à George Floyd, qui a été tué en garde à vue en mai après qu’un policier s’est agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes – les orateurs ont exhorté les participants à voter pour le changement.

Yolanda Renee King, petite-fille de Martin Luther King Jr., prend la parole au Lincoln Memorial lors de la manifestation «Marche de l’engagement: dégagez votre genou»

La mars 2020 est tombée à l’occasion du 57e anniversaire de la marche des droits civiques de 1963 à Washington, un événement emblématique de l’histoire américaine, crédité d’avoir encouragé l’adoption du Civil Rights Act interdisant la ségrégation l’année suivante.

Yolanda Renee King, la petite-fille de Martin Luther King Jr figurait parmi les orateurs de vendredi.

Les manifestants tiennent des pancartes de l’intérieur de la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial pendant la mars 2020 à Washington

L’événement était organisé par le leader des droits civiques le révérend Al Sharpton et le fils aîné de Martin Luther King Jr, Martin Luther King III.

La soeur de George Floyd, Bridgett Floyd, parle alors que le révérend Al Sharpton et Philonise Floyd écoutent pendant la marche sur Washington au Lincoln Memorial le 28 août 2020 à Washington, DC

La sœur de George Floyd, Bridgett Floyd, a demandé aux manifestants d’être son héritage, trois mois après sa mort – ce qui a déclenché une vague de manifestations à travers les États-Unis et le monde entier.

«Mon frère ne peut pas être une voix aujourd’hui», a déclaré Floyd. « Nous devons être cette voix, nous devons être ce changement. »

Les manifestants se tiennent dans la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial pendant la mars 2020 à Washington

L’événement survient au milieu d’une tension nationale renouvelée après que Jacob Blake, un homme noir, ait été abattu sept fois dans le dos par la police du Wisconsin.

Lors du rassemblement de vendredi, son père, Jacob Blake Sr, a déclaré aux personnes rassemblées qu’ils tenaient un tribunal pour racisme en Amérique et que le verdict était « coupable, coupable, coupable ».

Une femme porte un masque Black Lives Matter lors de la Marche 2020 à Washington

Parmi les autres présentateurs figuraient un jeune activiste appelant à mettre fin à la violence armée qui sévit dans les communautés noires, et des représentants de syndicats, de groupes de défense des droits des homosexuels et de groupes d’activisme hispaniques, qui ont exprimé leur solidarité avec le mouvement Black Lives Matter.

Le révérend Al Sharpton se réunit avec des manifestants au Lincoln Memorial

