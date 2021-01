Un pétrolier sur le lac Maracaibo, Venezuela. (Bloomberg)

C’est peut-être le secret le moins bien gardé du marché pétrolier: Des millions de barils de brut lourd vénézuélien, saisis par les États-Unis, sont allés subrepticement en Chine.

Les jeux de chat et de souris qui évitent la détection et les pénalités comprennent les transferts de navire à navire, les sociétés écrans et les signaux satellites silencieux. Mais il y a un autre aspect clé à éviter et induire en erreur les autorités: mélanger le contenu des fûts avec des additifs chimiques et changer son nom dans la documentation afin qu’il puisse être vendu comme un brut complètement différent sans laisser de trace de ses racines vénézuéliennes.

Les factures et les e-mails examinés par Bloomberg montrent jusqu’où certains commerçants iront pour déguiser l’origine du brut et l’emmener en Asie, faisant des raffineries chinoises un moyen de subsistance essentiel pour l’industrie pétrolière en difficulté du Venezuela. Les responsables américains, bien entendu, ne peuvent pas interdire aux entreprises chinoises ou internationales d’acheter du pétrole vénézuélien.. Cependant, ils peuvent les presser financièrement en leur interdisant de faire des affaires avec des entreprises américaines. C’est pourquoi des mesures aussi complexes sont prises pour dissimuler l’origine du brut.

Pourtant, l’application de l’embargo américain est difficile, a déclaré Scott Modell, directeur général de Rapidan Energy Advisors LLC. “Il y a tellement de façons de contourner les sanctions”, a-t-il déclaré. “De nombreuses personnes sont prêtes à prendre le risque parce qu’il y a beaucoup d’argent à gagner”.

Les documents montrent que le brut chargé au Venezuela, tel que celui appelé Hamaca, est traité avec des additifs chimiques au large de Singapour et réapparaît sur le marché sous forme d’envois sous de nouveaux noms tels que “Singma” ou simplement un mélange bitumineux.. Swissoil Trading SA, une maison genevoise, a réalisé les transactions pour le compte de la compagnie pétrolière mexicaine Libre Abordo SA, qui a été sanctionnée par les États-Unis en juin pour avoir acheté du brut vénézuélien.

Dans un e-mail vu par Bloomberg, un négociant de Swissoil négociant «Singma» a exhorté une contrepartie à enfreindre les pratiques standard de l’industrie en conservant la documentation originale de la cargaison à l’extérieur d’un pétrolier. “Mettre le BL original à bord d’un navire est fou, ne le fais pas»Dit le commerçant en se référant aux connaissements. “Vous ne comprenez pas le problème dans lequel vous vous engagez.”

Drapeau chinois devant la raffinerie de Shanghai Gaoqiao à Shanghai. (Bloomberg)

Dans un e-mail répondant aux questions de Bloomberg, l’avocat de la société a déclaré: “Swissoil Trading SA ne négocie pas et n’a pas négocié de pétrole brut du Venezuela.”

Cependant, Bloomberg eu accès à des documents montrant que Swissoil a vendu et livré l’an dernier à la Chine au moins 11,3 millions de barils de pétrole vénézuélien sous le couvert d’autres noms.

Les données douanières suggèrent que ces documents représentent la pointe de l’iceberg et que d’autres entreprises se livrent également à ce type d’activités illégales. La Chine n’a pas importé officiellement de brut vénézuélien depuis septembre 2019, tandis que ses achats à la Malaisie, qui n’ont pas augmenté de manière significative ses capacités de production de brut lourd, ont atteint en 2020 le plus haut niveau des données remontant à 2004.. Mais les données recueillies montrent que plus de la moitié des exportations de pétrole du Venezuela l’année dernière se sont terminées en Chine. Et en décembre, le géant asiatique représentait toutes les exportations de pétrole du pays.

En avril dernier, le navire Celestial a chargé du brut vénézuélien à partir d’un pétrolier au large des côtes malaisiennes. Il a ensuite navigué vers une zone à quelques miles au large de Singapour connue sous le nom de Western Petroleum Bravo, non loin d’Universal Studios Singapore et de certains des meilleurs complexes et terrains de golf d’Asie. Là, il a reçu 30 conteneurs d’additifs chimiques au coût de 233 000 $ qui ont été payés par Swissoil. “Messieurs, ce sont les frais de dopage”, a déclaré un employé de la société dans un échange de courriels avec Libre Abordo, la société qui a initialement levé la charge au Venezuela. “Je suis sûr que nous aurons besoin de ces gars à l’avenir, assurez-vous qu’ils soient payés bientôt.”

Après que le Celestial ait levé l’ancre, sa cargaison dans les barils a été rebaptisée “Singma Blend”. Singma et Hamaca sont chimiquement à peu près identiques, selon les analyses étudiées par Bloomberg. Un mois après l’accord, Swissoil a vendu le brut à une société de Hong Kong, Dayuan Import & Export Co Ltd., un intermédiaire chinois. Dans les e-mails entre les entreprises, l’huile n’est pas identifiée comme provenant du Venezuela.

Photo d’archive du logo PDVSA dans une installation de l’entreprise à Lagunillas, Venezuela, 29 janvier 2019. REUTERS / Isaac Urrutia

Le dopage (ajout de produits chimiques au pétrole brut) n’est pas illégal et est utilisé pour rendre le pétrole conforme à certaines spécifications afin de respecter les obligations contractuelles ou d’éliminer les impuretés. Cependant, Il est interdit de cacher le lieu d’origine du pétrole brut et de changer son nom. Les multiples soumissions vues par Bloomberg soulignent l’importance de s’assurer qu’aucun document original ne soit placé à bord qui pourrait identifier la provenance de l’huile. Dans un e-mail, un négociant de Swissoil avec du brut vénézuélien a souligné «veuillez vous assurer que le navire ne met pas les voiles avec les originaux à bord. Les originaux ne seront placés à bord d’aucun navire, compte tenu de l’origine de la cargaison … ».

Swissoil et son directeur général, Philipp Apikian, parmi d’autres hommes d’affaires, ont été sanctionnés par le Département du Trésor des États-Unis le 19 janvier pour avoir fait des affaires avec le Venezuela., après que Bloomberg a demandé des commentaires pour cet article. L’entreprise n’a pas répondu à une troisième demande de commentaires après leur inscription sur la liste d’embargo. Le ministère chinois du Commerce et de l’Administration générale des douanes n’a pas répondu aux télécopies sollicitant des commentaires sur cette histoire.

De son côté, la société Libre Abordo, qui a déposé son bilan en mai, n’a pas répondu aux courriels sollicitant des commentaires. De plus, les numéros de téléphone précédemment associés à vos cadres sont déconnectés ou hors service. Dayuan n’a pas répondu à un e-mail demandant des commentaires et plusieurs appels à son bureau basé à Hong Kong sont restés sans réponse.

La compagnie pétrolière nationale chinoise, China National Petroleum Corp., a interrompu les achats directs auprès des négociants vénézuéliens. Mais le pétrole du pays des Caraïbes a toujours un grand attrait, en particulier pour les entreprises qui ne traitent pas directement avec les États-Unis.. Seules des unités de raffinage spéciales appelées cokers peuvent traiter du brut vénézuélien de type goudron, et la Chine possède la plus grande capacité de cokéfaction au monde après les États-Unis.

Un pétrolier dans le port de Qingdao, province du Shandong, Chine, 21 avril 2019. REUTERS / Jason Lee

Washington a imposé des sanctions à PDVSA au début de 2019, renvoyant ses ventes l’année dernière à un creux de 71 ans et mettant à rude épreuve la trésorerie de Caracas. Mais le brut produit par le Venezuela est toujours en demande. Rien qu’en novembre, le Venezuela a exporté 15 millions de barils de pétrole d’une valeur d’environ 660 millions de dollars, selon les données de Bloomberg.

“Maduro a besoin de tout l’argent sur lequel il peut mettre la main pour financer l’appareil militaire qui protège le régime”, a déclaré Diego Moya-Ocampos, consultant en risques politiques chez IHS Markit à Londres.

Avec le changement cette semaine des présidents américains de Donald Trump à Joe Biden, les exportations de pétrole vénézuélien pourraient connaître une reprise limitée. Les responsables de Biden peuvent assouplir les dernières restrictions sur les soi-disant échanges de carburant, où les entreprises vendent de l’essence à PDVSA en échange d’un paiement en pétrole brut, a déclaré Moya-Ocampos.

“Je me risquerais à dire que nous verrons plus de pétrole vénézuélien sur le marché dans un proche avenir”, a-t-il déclaré.

© Bloomberg | avec l’aide de Sarah Chen, Annie Lee et Amy Stillman.

