DES MOINES, Iowa (AP) – Les élèves du plus grand système scolaire de l’Iowa sont confrontés à la possibilité que cette année scolaire la plus inhabituelle puisse s’étendre jusqu’à l’été prochain, et le district pourrait être frappé de factures paralysantes en raison d’un différend avec le gouverneur sur la sécurité de retour dans les salles de classe pendant la pandémie de coronavirus.

Les responsables de l’école de Des Moines ont refusé à plusieurs reprises de respecter l’ordre du gouverneur républicain Kim Reynolds exigeant que les 327 districts scolaires de l’État organisent au moins la moitié de leurs cours en personne plutôt qu’en ligne. Pour Des Moines, il s’agit d’essayer d’empêcher ses plus de 33 000 étudiants et ses 5 000 employés de contracter la maladie. Mais après que le conseil scolaire a voté à nouveau la semaine dernière pour violer l’ordre de Reynolds, le gouverneur a qualifié l’action d’inacceptable et a entamé le processus de punition du district.

Reynolds a rejeté les préoccupations des responsables de Des Moines, notant que presque tous les autres districts de l’Iowa ont rouvert leurs salles de classe malgré certaines épidémies de virus et le besoin occasionnel de mettre les étudiants en quarantaine, en disant: «Là où il y a une volonté, il y a un moyen.

Les districts scolaires du pays ont eu du mal à décider de retourner en classe malgré le risque d’infections à coronavirus ou de passer à l’apprentissage en ligne, et le choix est particulièrement difficile pour la capitale de l’Iowa. Des Moines a eu l’un des taux les plus élevés de personnes testées positives au COVID-19 au pays, et les membres du conseil scolaire se demandent comment il serait possible d’appliquer les règles de distanciation sociale dans leurs salles de classe bondées et leurs autobus scolaires bondés.

Le conseil scolaire a retardé la rentrée scolaire d’une semaine alors que le district demandait une injonction du tribunal pour bloquer l’ordonnance du gouverneur, arguant qu’elle avait outrepassé son autorité. Un juge s’est d’abord rangé du côté du gouverneur, mais le district a poursuivi son plan de distribution de milliers d’ordinateurs portables aux étudiants et a lancé une offre de cours entièrement en ligne le 8 septembre.

Les responsables du district ont déclaré qu’ils étaient profondément troublés de ne pas respecter les normes de l’État, mais ils pensent que le gouverneur les a mis dans une situation sans issue en ordonnant aux élèves de passer au moins la moitié de leur temps en classe. L’ordonnance de Reynolds autorise des dérogations permettant des instructions en ligne uniquement, mais uniquement pour les districts où plus de 15% des personnes sont testées positives pour le virus, ce qui est le triple du taux de positivité de 5% selon les Centers for Disease Control and Prevention et d’autres experts de la santé. serait approprié pour reprendre les cours en personne.

L’histoire continue

Le district note que 31% de ses membres du personnel ont des problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de COVID-19 et 10% ont plus de 60 ans. S’ils sont forcés de reprendre les cours, les responsables soutiennent que de nombreux enseignants et chauffeurs de bus arrêteraient plutôt que de risquer être infecté par le virus.

Le taux de positivité dans le comté de Polk, où se trouve la majeure partie de Des Moines, a atteint 12% plus tôt en septembre, mais a récemment chuté à environ 7%.

«À l’exception de notre département d’État de la Santé publique, tous les autres experts de la santé à qui nous parlons ne comprennent pas pourquoi nous devons même avoir ce combat parce qu’ils reconnaissent qu’il n’est pas sûr pour nous de rouvrir nos écoles», a déclaré Des Moines Surintendant Tom Ahart. «C’est comme fonctionner dans une réalité alternative.»

S’ils constatent que le district n’est pas conforme, les représentants de l’État pourraient prendre diverses mesures, y compris exiger du district qu’il garde les élèves en classe jusqu’à la fin du mois de juin – près d’un mois plus tard que d’habitude. Un responsable du district a déclaré que chaque jour supplémentaire coûterait environ 1,5 million de dollars, drainant les réserves du district en quelques jours.

Les responsables du district ont assuré aux élèves qu’ils recevraient du crédit pour les cours en ligne qu’ils suivraient, mais le parent Jason Hahn a déclaré aux membres du conseil scolaire lors d’une récente réunion en ligne qu’il craignait qu’ils se trompent, car le district a perdu le premier tour de son procès. Plus le district continue avec seulement l’apprentissage en ligne, plus le risque financier est profond, a-t-il déclaré.

« Le résultat final de continuer à fonctionner sans un plan approuvé sera probablement un district qui perd son accréditation et qui est en faillite », a déclaré Hahn. «Ce scénario serait catastrophique pour la communauté, le quartier et les étudiants.»

Reynolds est le seul gouverneur du Midwest à émettre une ordonnance à l’échelle de l’État exigeant une instruction en personne, tous les autres États de la région laissant les décisions aux districts scolaires locaux. Reynolds, un fervent partisan du président Donald Trump qui a exigé sur Twitter que «LES ÉCOLES DOIVENT OUVRIR À L’AUTOMNE», a également refusé d’émettre une exigence de masque à l’échelle de l’État et a dit à au moins 10 villes qu’elles ne pouvaient pas appliquer les mandats locaux parce qu’elles le feraient. dépasser ses actions.

Bien que le procès de Des Moines n’ait pas été résolu, un juge a statué que l’État avait le pouvoir sur les districts scolaires, même si sa justification est basée sur des critères de référence défectueux pour les coronavirus. Dans un procès distinct, un autre juge s’est rangé du côté de l’État et contre les écoles de l’Iowa City et un syndicat d’enseignants, affirmant que le gouverneur avait de larges pouvoirs d’urgence que les conseils scolaires locaux n’ont pas.

Le syndicat, l’Iowa State Education Association, s’est opposé à l’action du gouverneur, mais un retrait des enseignants est peu probable car la loi de l’État interdit aux fonctionnaires de faire grève.

L’État a publié pour la première fois ses exigences aux districts scolaires en juillet, et lors d’une conférence de presse mercredi, la gouverneure a exprimé son exaspération face à ce qu’elle a appelé la «lente marche vers la conformité» de Des Moines.

Interrogée sur la réponse de l’État, la directrice du département de l’éducation, Ann Lebo, n’a pas été précise, mais a déclaré que l’agence entamerait un processus pour punir le district pour ne pas se conformer.

«Nous avions très bon espoir de travailler avec le district pour trouver une solution», a déclaré Lebo. «À ce stade, il semble qu’ils sont bien engagés dans un plan qui n’est pas conforme et continueront de le faire, nous devrons donc lancer ce processus de notre côté.»

La commission scolaire discutera à nouveau de la question lundi soir et envisagera un plan en cours d’élaboration qui comprendrait un retour à temps partiel en classe.

Trisha Peckosh, professeur d’espagnol au collège, qui a des enfants dans le district, a déclaré qu’il était difficile de voir comment le district et l’État résoudraient le conflit. Il est vrai que les élèves apprendraient mieux s’ils étaient en classe, mais Des Moines a raison de s’inquiéter pour la sécurité des élèves et du personnel, a-t-elle déclaré.

« Tout le monde est dans une position difficile », a-t-elle déclaré. « Chaque fois que vous trouvez une solution qui pourrait fonctionner, il y a un barrage routier. »

___

Suivez Scott McFetridge sur Twitter: https://twitter.com/smcfetridge