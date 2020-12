Des bénévoles aident les membres de l’organisation Cepudo, du Honduras, et de l’organisation internationale Food For The Poor, basée dans le sud de la Floride (États-Unis), à livrer de la nourriture à une communauté de la ville de Progreso touchée par les tempêtes tropicales. Eta et Iota. . / Cepudo

Tegucigalpa, 9 décembre . .- L’organisation Cepudo, du Honduras, et l’international Food For The Poor, basée dans le sud de la Floride (USA), mènent une campagne d’aide pour soutenir les victimes de la tempêtes tropicales Iota et Eta dans le pays d’Amérique centrale, où une centaine de personnes sont mortes des phénomènes.

La campagne intitulée “Le Honduras a besoin de vous” vise à sensibiliser la population aux besoins “des Honduriens qui ont subi les ravages de ces phénomènes naturels, qui ont affecté la région à seulement 13 jours d’intervalle, a-t-il déclaré mercredi à Efe. Directeur des dons Cepudo, Lille Rietti.

«Nous voulons sensibiliser les personnes en dehors du Honduras au fait que le moyen le plus direct, le plus simple et le plus sûr de nous aider est de faire un don monétaire» en ligne sur la page FoodForThePoor.org/HondurasNeedsYou, a-t-il expliqué.

L’argent recueilli grâce à la campagne aidera Food For The Poor à fournir de la nourriture, des articles d’hygiène personnelle, des vêtements et des chaussures aux familles du Honduras par l’intermédiaire de l’organisation partenaire de ce pays, Cepudo, a déclaré Rietti.

Les ressources permettront également de financer les secours d’urgence après le premier passage dévastateur d’Eta début novembre et, deux semaines plus tard, d’Iota, qui a provoqué de fortes inondations et fait une centaine de morts.

LES DOMMAGES SONT IMPRESSIONNANTS

Les dons profiteront à plus d’une centaine de communautés, 70 abris et des dizaines de familles qui vivent dans des tentes de fortune avec des bâtons et du plastique parce qu’elles ont perdu leur maison ou sont toujours inondées après les inondations, a-t-il ajouté.

“Ce que les gens peuvent voir dans une vidéo ou une photo ne correspond pas au vrai besoin que les gens ont (en raison des effets laissés par Eta et Iota), les dégâts sont tellement énormes et impressionnants”, a souligné Rietti.

Plus de 3,5 millions de personnes ont été touchées par les graves inondations, qui ont endommagé l’ensemble de l’infrastructure de production du Honduras.

L’exécutif de Cepudo a lancé un appel urgent à faire des dons à Food For The Poor afin de soutenir les personnes touchées par les phénomènes naturels.

“Nous devons demander de l’aide et dire: le Honduras a besoin de vous, collaborez avec un don en argent, faites votre part pour ces gens qui ont vraiment tout perdu”, a-t-il souligné.

BEAUCOUP DE BESOINS

Les besoins sont nombreux, mais différents pour chaque personne ou famille. Rietti a indiqué que les victimes qui restent dans des abris temporaires ont besoin de vêtements, de chaussures et de médicaments, tandis que dans les communautés où les niveaux d’eau ont commencé à baisser, un soutien est nécessaire pour effectuer un nettoyage en profondeur afin que les gens puissent rentrer chez eux.

L’organisation Cepudo, avec le soutien de Food For The Poor, allouera également des ressources à la reconstruction des maisons touchées par les tempêtes tropicales Eta et Iota.

«Nous voulons que la campagne dure longtemps parce que nous savons que l’impact des ouragans n’est pas à court terme, mais à long terme, donc (l’aide) nous devons la prendre par étapes à mesure que les conditions météorologiques et les conditions dévastatrices nous atteignent. permettez-nous d’avancer », a expliqué l’exécutif.

Entre novembre et jusqu’à présent en décembre, Cepudo et Food For The Poor ont distribué 40 conteneurs de dons à des milliers de victimes des pluies et des inondations dans les départements de Cortés, Atlántida et Santa Bárbara, au nord, aux Caraïbes et à l’ouest du pays , et à Tegucigalpa, la capitale hondurienne, a-t-il ajouté.

Rietti a réitéré son appel à la communauté internationale sur le “besoin de soutien” dû au fait que le Honduras traverse une “situation extrêmement dévastatrice”, puisque les effets d’Eta et Iota ont laissé des centaines de familles “complètement dans la rue”.

Le Honduras a été l’un des pays les plus touchés d’Amérique centrale par le passage d’Eta et d’Iota, et environ 100 000 personnes continuent d’être hébergées dans des abris.