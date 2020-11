Chase Carey. . / EPA / VALDRIN XHEMAJ / Archives

Manama, 25 novembre . .- Un groupe de 16 ONG et organisations syndicales a demandé au chef de la Formule 1, Chase Carey, dans une lettre publiée ce mercredi, d’exercer son influence pour faire pression sur Bahreïn, qui est sur le point d’accueillir deux Grand Prix, respect des droits de l’homme.

Dans une lettre envoyée à Carey, les organisations ont critiqué le fait que “malgré la décision de la F1 d’adopter une politique des droits de l’homme en 2015, les violations liées au Grand Prix de Bahreïn se sont poursuivies”.

Après la suspension de plusieurs courses de Formule 1 cette année en raison du coronavirus, dont celle de Bahreïn prévue en mars, ce petit pays insulaire du golfe Persique va enfin fêter deux Grands Prix consécutifs, les deux prochains week-ends.

L’Institut bahreïnien pour les droits et la démocratie (BIRD) a déclaré dans un communiqué qu’avec ces deux courses cette année, la F1 risquait de “rendre un service de relations publiques précieux au gouvernement de Bahreïn et de normaliser davantage plus les violations des droits de l’homme dans le pays. “

Dans la lettre, des organisations, dont l’OISEAU, ont rappelé des cas tels que celui de Salah Abás, “arrêté, attaqué et abattu” lors d’une manifestation à la veille du Grand Prix 2012 ou celui de Najah Yusuf, “torturé, agressé sexuellement et condamné à trois ans de prison pour avoir critiqué le Grand Prix sur les réseaux sociaux “en 2017.

Concernant Yusuf, ils ont dénoncé que bien qu’elle ait été libérée en août de l’année dernière grâce à une grâce du roi, elle a été licenciée de son travail dans le secteur public et son fils de 17 ans “encourt une peine de 20 ans pour une série d’accusations apparemment douteuses. liées à leur participation à des manifestations d’opposition. “

Par conséquent, les signataires, tels que l’article 19, Human Rights Watch ou l’Association mondiale des joueurs, ont demandé à Carey d’user de son influence afin que Bahreïn indemnise les victimes de violations des droits humains et ne poursuive pas ceux qui s’expriment. pacifiquement contre les races du pays.