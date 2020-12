Cour du pont Pueyrredón

Un mois après l’expulsion dans la propriété de Guernica, les organisations sociales et les centaines de familles qui ont été expulsées de cette terre ont procédé à une coupure totale du pont Pueyrredón depuis les premières heures du matin. La mobilisation a également la présence de leaders de gauche comme Nicolás del Caño.

«Un mois s’est écoulé depuis que nous avons été expulsés, quand ils ont brûlé nos cartons, ils ont passé les bulldozers sur nos affaires et ils nous ont laissés à nouveau dans la rue, avec l’opération en charge de Sergio Berni. Le gouvernement d’Axel Kicillof, en qui beaucoup de ceux qui étaient dans la propriété avaient fait confiance, a choisi de privilégier les intérêts de la société Bellaco, qui n’a jamais pu prouver la propriété des propriétés du président Perón, et qui a acquis ces terres pour leurs relations avec les responsables de la dictature militaire », ont dénoncé les familles à travers un communiqué avant de procéder à la mobilisation.

La mobilisation a commencé après six heures du matin

Dès le petit matin, les organisations sociales et les familles expulsées de Guernica se trouvaient sur l’ascension vers le Pont de Pueyrredón, de Mitre avenue, à Avellaneda et ils ont coupé l’accès dans les deux sens. Comme ils l’ont expliqué, ils exigent que le ministre du Développement humain de la province de Buenos Aires, Andrés Larroque, les reçoive. Sur place, il y a une présence importante de troupes de gendarmerie.

«Comme nous l’avons expliqué dès le premier jour, nous sommes des familles de travailleurs qui se retrouvent sans revenu face à la crise économique qui s’est aggravée avec la pandémie, de nombreuses femmes soutien de famille. Après tout ce que nous avons souffert, nous voulons passer les vacances avec nos enfants en sachant que nous aurons où construire nos maisons », ont-ils ajouté dans le communiqué.

La mobilisation est importante. Les manifestants attendaient l’arrivée de plusieurs bus du parti du président Perón et comme on l’a observé, d’un moment à l’autre ils ont escaladé le pont pour se tenir à la hauteur de la Ruisseau et ils ont complètement bloqué la main vers la ville de Buenos Aires.

«C’est pourquoi nous continuons à nous organiser et à retourner dans la rue pour que tout le pays sache que nous ne baissons pas les bras, que nous n’avons pas peur et que nous continuerons de réclamer notre droit au logement et à un travail décent. Nous exigeons que le gouvernement nous écoute et trouve une solution. C’est à vous de résoudre ce conflit et que nous ne traversons plus cette situation. Nous invitons tous ceux qui nous soutiennent à continuer de participer à ce combat pour le logement et le travail », ont conclu les familles.

Parmi les justifications pour procéder à la coupure qui génère le chaos de la circulation en pleine heure de pointe, ils soutiennent que le gouvernement provincial leur avait promis un rencontre avec les familles proposer des solutions de logement et cette réunion ne s’est apparemment pas concrétisée. Au bout de plusieurs minutes, les manifestants et les autorités se sont entendus pour libérer les voitures coincées au milieu de la ligne de piquetage.. De même, il est apparu que dans un court laps de temps, ils resteraient en contact avec une autorité de la province pour essayer de partiellement libérer l’accès. À l’origine, le plan est de couper jusqu’à 9 heures du matin.

