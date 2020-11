Fernando Pino Solanas est décédé ce 6 novembre à 84 ans à Paris

Des responsables du gouvernement national, des dirigeants officiels et de l’opposition et des personnalités de l’art et de la culture ont exprimé leurs condoléances après avoir appris la mort de Fernando “Pino” Solanas. L’ambassadeur à l’UNESCO est décédé du COVID-19 à 84 ans après avoir passé trois semaines dans un hôpital de Paris.

La rumeur du décès de l’ancien sénateur, ancien député et cinéaste a commencé à circuler sur les réseaux sociaux tard ce vendredi. Enfin, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la nouvelle. «Énorme douleur pour Pino Solanas. Il est décédé dans l’exercice de ses fonctions d’ambassadeur d’Argentine auprès de l’UNESCO. On se souviendra de lui pour son art, pour son engagement politique et pour son éthique toujours au service d’un pays meilleur. Un câlin à sa famille et à ses amis », a publié la Chancellerie sur ses réseaux sociaux.

Parmi les leaders de l’opposition, l’ancien vice-président et sénateur de l’UCR Julio Cobos il a parlé avec regret à la nouvelle: «Je regrette profondément la mort de Pino Solanas, une personne formidable avec qui nous avons partagé de nombreux moments tout au long de ces années. Une grande perte pour tout le monde. Mes condoléances à sa famille et à ses amis. DÉCHIRURE”.

L’un des leaders qui a fait écho à la mort de Solanas pour la première fois était le député de Buenos Aires de Together for Change. Daniel Lipovetzky: «Je suis vraiment désolé pour le décès de Pino Solanas. Nous avons perdu un grand réalisateur et un leader attaché à ses idées. Mes condoléances à son fils Juan, à sa famille et à ses amis. DÉCHIRURE”.

Pour sa part, le député national pour le consensus fédéral, Alejandro «Topo» Rodríguez posté sur son compte Twitter: «L’art et la politique fusionnent aujourd’hui dans une intersection infinie pour vous honorer. Merci, Pino Solanas. Repose en paix”.

Depuis le Frente de Todos, le directeur de Banco Ciudad a exprimé un message sincère, Delfina Rossi: «Nous regrettons la perte de Pino Solanas. Il a toujours été à l’avant-garde des politiques environnementales et hissant la bannière de la justice sociale. Mes condoléances à sa famille et à ses affections ». Parallèlement au message, il a partagé une vidéo du discours prononcé par l’ancien sénateur en 2018, lors du débat sur la légalisation de l’avortement.

Edgardo Depetri, Sous-secrétaire aux Travaux publics de la Nation, a publié une photo du cinéaste sur son compte Twitter, accompagnée du commentaire suivant: «Quelle triste nouvelle le départ de Pino Solanas, un homme très précieux. Mes condoléances et mon affection à sa famille et à ses proches. Au revoir, Pino ».

En plus des dirigeants, dans les réseaux ont partagé un message Association argentine des acteurs. «Nous avons fait nos adieux à Pino Solanas, prestigieux réalisateur, ancien député et sénateur national et ambassadeur d’Argentine auprès de l’UNESCO. Nos condoléances à sa partenaire, l’actrice Angela Correa, à son fils, le réalisateur Juan Solanas, à ses proches et à ses proches ».

L’actrice a également rejoint Nancy Dupláa, qui a simplement tweeté: “Merci Pino.”

La principale référence du groupe Projet Sud qui fait partie du Frente de Todos, a contracté COVID-19 à la mi-octobre. Depuis, il reçoit une assistance médicale avec sa femme dans un hôpital parisien, où se trouve le siège de l’organisme des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

À 84 ans, l’ambassadeur d’Argentine faisait partie de la tranche d’âge la plus à risque de contracter cette maladie. Sa femme, Angela Correa, qui avait également été testée positive, est d’abord restée isolée chez elle à Paris, mais elle a également dû être hospitalisée plus tard. Dans son dernier post sur Twitter, le 21 octobre, Solanas avait déclaré qu’il «résistait», car sa santé était «délicate» à cause du coronavirus. L’une de leurs dernières activités officielles avait été de visiter le pape François au Vatican, où ils ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont parlé de la pauvreté et du changement climatique.

