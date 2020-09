De la frontière mexicaine aux forêts de l’État de Washington, la côte ouest est en feu. Des dizaines d’incendies ont éclaté dans les États de l’Ouest, brûlant des millions d’acres de forêts et de prairies. La Californie a subi le plus gros de l’assaut, avec plus de 3,3 millions d’acres en flammes jusqu’à présent cette année. Ce nombre dépasse largement le record de l’État de plus de 1,9 million d’acres incendiés en 2018 – et les flammes de cette année se sont produites avant même l’arrivée de la période de pointe de la saison traditionnelle des feux de forêt. Six des 20 plus grands incendies de forêt de l’État se sont allumés cette année, y compris le plus important jamais enregistré: l’incendie du complexe d’août, qui a brûlé plus de 877000 acres et a réclamé la première place après une conflagration de 2018 appelée le complexe de Mendocino.

Des incendies dévastateurs ont également éclaté dans l’Oregon, l’État de Washington, le Colorado et d’autres États occidentaux. Ensemble, ils ont détruit des centaines de maisons, tué des dizaines de personnes et forcé des dizaines de milliers à évacuer. Les incendies ont également eu un impact au-delà du bord des flammes: la fumée s’est déversée dans l’atmosphère et a recouvert la région, rendant le ciel orange et rendant l’air insalubre à respirer.

Bien que les causes immédiates des incendies aient varié d’une rare tempête de foudre intense à une fête révélant le genre qui a mal tourné, le changement climatique et un siècle de suppression des incendies ont contribué à préparer le terrain pour des incendies aussi massifs et destructeurs. Les stratégies d’extinction des incendies ont laissé les forêts avec une accumulation de combustible prêt sous forme de branches, de feuilles et d’autres détritus. Le changement climatique a augmenté la probabilité et l’intensité des vagues de chaleur qui peuvent assécher ces combustibles, de sorte que toute étincelle peut rapidement exploser en un enfer.

Ici, nous présentons des photographies montrant les effets des incendies de forêt des dernières semaines sur le paysage et les habitants de l’Ouest.

Un avion largue un produit ignifuge sur une crête lors de l’incendie de Walbridge, qui fait partie du plus grand incendie du LNU Lightning Complex, alors que les flammes se propagent à Healdsburg, en Californie, le 20 août 2020. Ces avions sont un élément clé de la réponse de lutte contre les incendies dans l’Ouest, bien que les avions ne puissent souvent pas voler lorsque les vents sont forts, ce qui rend plus difficile la maîtrise des incendies.

Dans cette vue aérienne depuis un drone, des gens traversent un parc de maisons mobiles détruit par l’incendie d’Almeda à Phoenix, Oregon, le 10 septembre 2020. Des centaines de maisons de la ville ont été perdues dans les flammes. Les incendies qui font rage autour de l’État ont brûlé plus d’un million d’acres, soit environ le double de la superficie qui a brûlé chaque année au cours des 10 dernières années, a déclaré la gouverneure Kate Brown.

Crédits: Josh Edelson .

Les pompiers allument un retour de feu près de la région de Berry Creek du comté non constitué en société de Butte en Californie le 9 septembre 2020. De tels retours de flamme sont utilisés pour brûler de l’herbe et des feuilles mortes avant l’avancée des flammes pour les priver de carburant et arrêter leur progression. Le feu de l’ours, qui faisait partie de l’incendie du complexe nord, a été propulsé par des vents violents et a déchiré le ruisseau Berry, faisant plusieurs morts.

L’artiste Marcia Ritz, 77 ans, se promène dans les décombres de sa maison dans le parc à roulottes Spanish Flat Mobile Villa à Lake Berryessa, Californie, le 27 août 2020. C’était l’une des centaines de structures détruites par l’incendie de Hennessy, qui faisait partie de l’incendie du LNU Lightning Complex, le 18 août. Ritz et son mari Jerry Rehmke, 80 ans, ont survécu à l’incendie en s’abritant avec neuf autres personnes à bord d’un bateau ponton sur le lac alors que les flammes traversaient la zone. L’incendie a été l’un des nombreux allumés par un rare orage intense qui s’est déplacé sur le nord de la Californie.

Crédit: Adventure Photo .

Les flammes rouges du feu de Grizzly Creek brillent contre les montagnes teintées de violet dans le ciel nocturne de Glenwood Canyon, au Colorado. L’incendie a commencé le 10 août et a maintenu une partie de l’Interstate 70 fermée pendant deux semaines. Il a d’abord été alimenté par un temps chaud, sec et venteux qui a frappé l’État en août – le mois d’août le plus chaud jamais enregistré dans certaines parties du Colorado et d’autres États de l’ouest. De tels extrêmes de chaleur sont devenus à la fois plus probables et plus intenses en raison du changement climatique. Un changement soudain de la météo au début de septembre a amené de la neige qui a contribué à atténuer les incendies qui brûlaient dans l’État.

Le pompier éteint les flammes de l’incendie du ruisseau alors qu’ils poussent vers les maisons de la région de Cascadel Woods du comté non constitué en société de Madera en Californie le 7 septembre 2020. L’incendie a été allumé le 4 septembre et le 13 septembre, il avait brûlé plus de 201000 acres. .

Un soleil teinté d’orange par la fumée des incendies de forêt dans l’Oregon et le sud de l’État de Washington se couche derrière une colline à Kalama, dans l’État de Washington, le 9 septembre 2020. La fumée a également rendu l’air insalubre à respirer à travers une grande partie de l’Ouest. Les plus petites particules peuvent pénétrer profondément dans les poumons, où elles peuvent exacerber les affections pulmonaires existantes, telles que l’asthme. Les résidents ont été invités à rester à l’intérieur et à garder leurs fenêtres fermées, même pendant une vague de chaleur et la pandémie de COVID-19, qui se propage plus rapidement lorsque les gens se rassemblent à l’intérieur.

Crédits: Ray Chavez .

Une personne qui ne voulait pas donner son nom contemple la vue depuis le quartier d’Embarcadero à San Francisco alors que la fumée des incendies de forêt du nord de la Californie transforme le ciel en rouge orangé le 9 septembre 2020. Une couche stable d’air plus frais et humide de l’océan maintient la fumée en l’air, où les particules filtrent les longueurs d’onde des rayons du soleil, ne laissant que la partie orange-rouge du spectre pour briller.