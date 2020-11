Ce jour, Le front n ° 12 s’étendra sur l’est du golfe du Mexique, sans affectation pour la République mexicaine. Un canal de basse pression, sur le sud-est du pays, augmentera la probabilité de lfortes pluies spécifiques dans les zones d’Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche et Quintana Roo.

Un autre canal de basse pression, au nord du Mexique, va interagir avec un front situé dans le sud des États-Unis, à partir de lPluies et vents isolés avec des rafales de 50 à 60 km / h à Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. Dans le reste du territoire national, un faible potentiel de pluie prévaudra, en plus d’un environnement froid avec des gelées à l’aube dans les régions montagneuses du nord et du centre.

Intervalles d’averses avec fortes pluies ponctuelles (25 à 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche et Quintana Roo.

Intervalles d’averses (5,1 à 25 mm): Guerrero, Veracruz et Yucatán.

Pluies isolées (0,1 à 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán et Puebla.

Les pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent lors des tempêtes. En plus d’une augmentation du niveau des rivières et des ruisseaux, glissements de terrain et inondations dans les zones basses du terrain.

Températures minimales de -5 à 0 ° C avec gelées: zones montagneuses de Chihuahua et Durango.

Températures minimales de 0 à 5 ° C et gelées possibles: zones montagneuses de Baja California, Sonora, Zacatecas, État du Mexique, Tlaxcala et Puebla.

Températures maximales de 35 à 40 ° C: Michoacán et Guerrero.

Vallée du Mexique: Ciel dégagé presque toute la journée et pas de pluie dans la région. Environnement froid avec de possibles gelées à l’aube dans les zones montagneuses de l’État du Mexique. Vent d’est et nord-est de 10 à 25 km / h avec des rafales de 40 km / h dans l’État du Mexique. À Mexico, une température maximale de 25 à 27 ° C et un minimum de 10 à 12 ° C sont prévues. Pour la capitale de l’État du Mexique, température maximale de 24 à 26 ° C et minimale de 4 à 6 ° C.

Péninsule de Basse-Californie: Ciel dégagé presque toute la journée et pas de pluie dans la région. Environnement très froid le matin avec des gelées dans les zones montagneuses de la Basse Californie et tempéré l’après-midi. Vent du nord-ouest entre 25 et 40 km / h.

Pacifique Nord: Ciel dégagé et pas de pluie dans la région. Environnement froid le matin avec gel dans les zones montagneuses de Sonora et ambiance douce l’après-midi. Vent d’ouest entre 15 et 25 km / h.

Pacifique Sud: Ciel nuageux l’après-midi avec de fortes pluies occasionnelles au Chiapas et à Oaxaca, ainsi que des intervalles d’averses à Guerrero. Environnement chaud dans les zones côtières. Vent de la composante nord avec des rafales de 50 à 60 km / h dans l’est d’Oaxaca et le golfe de Tehuantepec.

Golfe du Mexique: Ciel nuageux l’après-midi avec de fortes pluies occasionnelles à Tabasco, des intervalles d’averses à Veracruz, ainsi que des pluies isolées à Tamaulipas. Froid le matin et chaud l’après-midi. Vent d’est et nord-est de 15 à 30 km / h avec des rafales de 50 à 60 km / h à Tamaulipas.

