Les incidents à la prison de Melchor Romero

Prisonniers du prisons de la province de Buenos Aires ils sont revenus cette semaine à exiger que la visite reprenne -suspendu depuis le début des mesures préventives en raison de la pandémie- et que les conditions d’hébergement s’améliorent. Les manifestations ont commencé lundi dernier dans l’unité pénitentiaire n ° 42 de Florencio Varela, où les détenus ont annoncé une grève de la faim jusqu’à ce qu’ils répondent à leur demande. Les manifestations ont ensuite été reproduites dans d’autres complexes pénitentiaires. Et aujourd’hui, les détenus ont pris les toits.

Cela s’est produit, par exemple, dans le Pénalité 10 de Melchor Romero, à La Plata. Là, les détenus montèrent sur les terrasses, les bras enveloppés dans des couvertures. Au fil des heures, des incidents ont commencé à être enregistrés, malgré les paroles d’un des détenus: «C’est paisible, il n’y a pas de quilombo ici. Nous revendiquons les avantages qui nous correspondent ». Pour le moment, aucune blessure n’a été signalée. On s’attend à ce que dans les prochaines heures, les autorités judiciaires et le gouvernement de la province viennent dialoguer avec eux, ainsi qu’avec le reste des prisons où il y a des troubles.

L’unité 10 de Melchor Romero abrite 150 détenus, avec la particularité que les occupants sont en fin de peine. Il est l’un des trois de la zone avec le n ° 34 pour les détenus souffrant de troubles psychiatriques et le bureau du maire n ° 3 où sont détenus les huit joueurs de rugby accusés d’avoir battu Fernando Báez Sosa.

Au cours de la matinée, des émeutes ont éclaté dans d’autres complexes pénitentiaires, comme à Unités 46, 47 et 48 de San Martín, unité 13 de Junín, unités 21 et 41 de Campana, unité 40 de Lomas de Zamora et unités 23, 24, 31 et 42 de Florencio Varela. Dans certains cas, les détenus se vantent d’avoir complètement repris les installations. Dans d’autres, les cours des complexes sont des scènes d’affrontements avec des agents pénitentiaires. Des images viralisées montrent des détenus lançant des pierres et d’autres projectiles, tandis que des bombes rugissantes se font entendre en arrière-plan.

Bien que “des versions et même des photos diffuses des blessés ou des morts circulent” sur ce qui se passe à San Martín, il n’y a toujours rien de confirmé “, dit-il. Infobae une source judiciaire. Le procureur Fabricio Iovine devait arriver sur les lieux vers 16 heures cet après-midi.

Les détenus des autres prisons ont pris note des violences enregistrées dans les unités 47 et 48. “Désormais, les garçons de San Martin vont devoir signer un papier avec le procureur et garantir ce qu’ils demandent pour pouvoir réduire le changement”, dit-il. à ce médium l’un des référents de la grève de la faim à Florencio Varela. Là, pour l’instant, tout continue dans un état paisible.

L’une des scènes laissées par les manifestations de samedi

La colère des prisonniers s’est accrue ces dernières semaines, alors que les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie se sont assouplies. L’un d’eux s’est plaint dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux: «Il est impossible que les gens ne respectent pas l’isolement. Ils ont même ouvert les centres commerciaux et nous ne pouvons pas avoir de contact avec nos familles ».

Peu de temps après le début de la quarantaine, les détenus ont pu utiliser des téléphones portables pour communiquer et passer des appels vidéo afin de ne pas couper les liens avec leurs familles. Au lieu de cela, à travers les appareils, ils se sont coordonnés pour simultanément protester et propager les émeutes.

Détenus retirant un gardien des locaux de l’unité 48 de San Martín

La série de manifestations a commencé dans l’unité 24 de Florencio Varela. «Nous revendiquons les droits qui nous correspondent. Le Service pénitentiaire voulait jouer avec nos familles: ils ont dit que nous allions avoir des visites et cinq heures plus tôt, ils les ont suspendus. De nombreuses familles faisant la queue ont attendu pour entrer dans la prison et elles s’en moquaient », a déclaré un autre des détenus, dans l’une des vidéos qu’ils ont enregistrée pour exprimer leur désaccord.

Dans les images des vidéos enregistrées dans l’unité 42, les prisonniers sont vus retranchés dans les pavillons, armés de couteaux et de couteaux. «Tout est« difficile »ici. Nous voulons des visites de nos familles, tous les enfants sont ici et nous allons tout chercher », a déclaré l’un des détenus. La situation s’est calmée avec l’arrivée du procureur Christian Granados et des représentants du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de Buenos Aires, qui leur ont promis des solutions immédiates.

Les détenus ont été enregistrés en train de se barricader dans un pavillon de l’unité 42

Cependant, les plaintes se sont poursuivies dans les autres prisons de cette localité, telles que les unités 1, 10 et 23, où elles ont également participé à une grève de la faim «pacifique». Les détenus de cette prison ont fait circuler une photo dans laquelle ils sont montrés avec une affiche avec les slogans de la manifestation: «Liberté en temps voulu et forme», «accueil des mères enceintes et des détenues avec bracelets et transitoires», «liberté des enfants en prison», «commutation de peine pour pandémie», «droit de visite».

Dans l’Unité 23, ils ont commencé une grève de la faim

Les manifestations ne sont pas nouvelles. Une fois que le premier prisonnier atteint du COVID-19 a été rencontré, la peur que le virus pénètre dans les prisons se propage parmi les détenus. Ainsi, une série de émeutes à La Plata Oui Florencio Varela, Quoi produit des scènes dantesques viralisées par WhatsApp et dans lequel jusqu’à un détenu a été abattu.

Un contexte similaire a été vécu dans la violente émeute dans la prison de Villa Devoto le 24 avril. Cette fois, les détenus ont également repris les toits de la prison avec des harpons et des couvertures, affirmant qu’ils ne voulaient pas mourir infectés à l’intérieur. L’événement s’est produit cinq jours après le résultat positif de Julian Arakaki, le premier prisonnier infecté par le coronavirus du pays.

Prisonniers sur les terrasses de la prison de Melchor Romero

En quelques heures, le conflit était réglé et ils ont commencé une série de tables de dialogue entre les condamnés et les différents fonctionnaires. Mais la peur a continué et contagions multipliées à l’intérieur des prisons et des postes de police.

C’est ainsi que le dernier rapport du Comité national pour la prévention de la torture (CNPT). Selon l’étude, Il y a 130 prisonniers dans le pays qui ont été infectés par le COVID-19 dans le cadre de la détention. Le rapport divise les lieux de détention en deux: les unités pénitentiaires et les postes de police. Dans le premier il y en a 66 et dans le second 64.

L’une des dernières émeutes de détenus a eu lieu il y a deux semaines, lorsque un groupe d’au moins 45 détenus du 4e poste de police de Florencio Varela a retenu en otage un policier. Dans ce cas, ils ont demandé à être transférés dans une prison en raison de la grande surpopulation de l’endroit. Le poste de police où l’incident s’est produit dispose d’un espace pour accueillir 18 personnes.

Après plusieurs heures de négociation avec les membres du groupe Halcón, les détenus ont libéré le policier, indemne après avoir été à l’intérieur du donjon, menacé de couteaux.

