Le mieux est que la famille dispose d’un fonds d’épargne en cas d’accident ou de décès (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Et en parlant de Le jour des morts dans le cadre de pandémie de Coronavirus (COVID-19), pourquoi ne pas en parler frais funéraires ce qui est au Mexique, qui ils varient selon l’entité, le fournisseur, le lieu de sépulture, entre autres facteurs.

Eh bien, il s’avère que quand même étant mort, il y a de nombreuses dépenses à faire face, et bien que la famille s’en occupe, il est important d’avoir une idée générale des économies à réaliser en cas de perte de quelqu’un.

Certificat de décès

Un des La première étape que quelqu’un doit faire après la perte est de se rendre au registre civil pour obtenir le certificat de décès, qui, Il a un coût de 75,54 pesos. Il est à noter que certaines maisons funéraires se chargent de mener à bien ce processus de manière agile; leurs coûts varient selon le lieu.

Incinération

En raison de la crise sanitaire due au coronavirus, ce service est devenu plus courant, car les familles peuvent garder les restes à la maison, évitant ainsi l’exposition à une éventuelle contagion en fréquentant le panthéon.

Monterrey est l’État avec les coûts de crémation et d’inhumation les plus élevés (Photo: .)

Selon un bilan des prix établi par le procureur fédéral du consommateur (Profeco) en mai 2020, dans le Région métropolitaine et Mexico, le prix moyen du service est de 12285 pesos; le montant maximum est de 20 880 pesos et le coût minimum de 6 762 pesos.

Le prix varie selon l’entité, par exemple, à Monterrey, le coût maximum est de 48138 pesos, alors que en Villahermosa le maximum est de 29000 pesos.

À Cancun, Mexicali et Tijuana, le coût moyen d’un plan de crémation de base est d’environ 19 000 pesos.

Inhumation

Lors d’un service funéraire, le salon funéraire organise le réveiller et préparer le défunt pour l’enterrement. Ceux-ci proposent généralement des plans différents. Le plus basique et le plus économique comprend la récupération et la préparation du corps, l’agencement esthétique, l’embaumement, le cercueil en bois ou en métal et le transfert en calèche au panthéon.

Dans la zone métropolitaine, il est possible de trouver des services funéraires jusqu’à 4000 pesos (Photo de PEDRO PARDO / .)

Selon le fournisseur, le même prix pourrait inclure des fleurs, l’utilisation de la cafétéria, une salle équipée pour l’inhumation, l’agence, le transport pour les compagnons ou la tombe dans le cimetière, cependant, car ce n’est pas habituel, sVous devez vérifier auprès du vendeur avant et vous assurer qu’il n’a pas de frais supplémentaires.

Selon Profeco, en mai, le coût moyen pour la région métropolitaine et Mexico est de 10 768 pesos; le prix maximum est de 18 560 pesos et le minimum de 4 060 pesos.

Toujours dans ce domaine, Monterrey C’est l’une des villes les plus chères, car le coût moyen est de 19884 pesos, le maximum de 48 000 pesos et le minimum de 9 500 pesos. Alors que l’État qui rapporte les prix les moins chers est Puebla avec une dépense moyenne de 9 323 pesos, un maximum de 23 900 pesos et un minimum de 2 700 pesos.

Dans la région métropolitaine, les salons funéraires qui offrent ce service à un coût compris entre 4000 et un maximum de 8000 pesos sont: Agence funéraire Ayala, DIF Naucalpan, Funerales Anubis, Funerales San Juan Bosco et Funeraria San Román.

Selon Inegi, le nombre d’enterrements et d’incinérations a considérablement augmenté cette année (Photo: Europa Press)

Les coûts en panthéons leur prix varie en fonction de l’endroit où ils se trouvent. Selon une liste de Mercado Libre, les prix vont de 100000 pesos à 25000 pesos, dans lequel varier également les mètres carrés et les lots qui couvrentIl est à noter que le cimetière devrait également vérifier si l’espace sera à perpétuité ou seulement pour quelques années.

Selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), Au cours du premier semestre 2020, 93 833 cadavres enterrés et 11 980 incinérés ou incinérés ont été signalés, ce qui signifie une augmentation par rapport à la même période de l’année précédente de 20,2% et 76,8% respectivement.

