Image du logo Twitter. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

Miami, 26 janvier . .- Les législateurs républicains du Congrès de Floride ont présenté mardi deux projets de loi visant à interdire les activités des agences d’État et des gouvernements locaux avec des entreprises technologiques telles que Twitter pour avoir “réprimé” l’ancien président Donald Trump sur les réseaux sociaux et d’autres conservateurs .

En plus de Twitter, le sénateur Joe Gruters et le représentant de l’État Randy Fine cherchent à punir Facebook, Amazon, Apple et Alphabet.

“En raison du rôle des géants de la technologie dans la suppression de la liberté d’expression, y compris l’interdiction de (l’ancien) président américain, l’État de Floride doit les tenir responsables en refusant de faire des affaires avec eux”, a écrit Gruters sur Twitter aujourd’hui.

Trump et d’autres conservateurs ont été réduits au silence après que leurs partisans ont pris d’assaut le Capitole à Washington le 6 janvier, tuant 5 personnes.

Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux ont opposé leur veto au compte de Trump lorsqu’il était président, considérant qu’il avait incité à la violence et promu de fausses informations sur la fraude lors des élections présidentielles de novembre dernier, dans lesquelles le démocrate Joe Biden a gagné.

Fine a déclaré que l’idée est que ces entreprises “se rendent compte qu’elles ont commis une erreur et changent de cap”.

Il a assuré qu’autrement, ils les «boycotteraient».

Gruters, qui est également président du Parti républicain de Floride, a déploré que les voix conservatrices soient «réprimées».

L’ancien président Trump risque d’être mis en accusation pour sa responsabilité dans l’attaque contre le Capitole, qui a été menée par les Trumpistas promus par le président de l’époque, qui a soutenu sans preuve que les élections étaient frauduleuses.

Twitter a également supprimé les profils de plusieurs alliés de Trump qui ont promu la théorie QAnon, y compris l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn, l’ancien avocat du président Sidney Powell et l’administrateur de la plateforme 8kun (anciennement 8chan). Ron Watkins.