(JOSH EDELSON / . via .)

Certains résidents californiens tiennent bon et refusent de quitter leurs maisons alors que les incendies continuent de brûler dans tout l’État.

Neuf personnes sont jusqu’à présent confirmées mortes, et 19 sont portées disparues, après des semaines de chaleur record ont alimenté la crise persistante, avec près de 15000 pompiers actuellement confrontés à 28 incendies de forêt majeurs.

Des ordres d’évacuation obligatoires ont été émis cette semaine par les bureaux de Plumas, Butte et Yuba County Sherriff. Lors d’une visite des dégâts vendredi, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que la Californie luttait actuellement contre cinq des 20 incendies les plus destructeurs du siècle dernier, avec plus de 3 millions d’acres détruits cette année seulement.

Malgré la menace de danger, certaines personnes refusent de courir.

James Hancock, 52 ans, et sa femme Eleonore Davis, 62 ans, qui vivent sur une réserve amérindienne près de la ville de Tollhouse, en vertu d’un ordre d’évacuation pour le Creek Fire à proximité, ont déclaré qu’ils « ne partiraient pas ».

« Je ne pense pas que cela se passera ainsi », a déclaré M. Hancock à l’Agence France-Presse (.).

Pendant que leurs enfants et petits-enfants ont été évacués, rapporte l’., ils sont restés sans eau ni électricité dans la maison du centre de la Californie, près de Fresno, près de la forêt nationale de la Sierra.

« Nos ancêtres n’avaient rien de tout cela et ils s’en sont bien sortis », a déclaré M. Hancock. « Les policiers sont venus, ils me demandent si je connais les procédures d’évacuation. Ils viennent souvent parce qu’il y a eu des pillages. »

Les Hancocks sont l’une des 44 familles qui restent sur la réserve de Cold Springs Rancheria of Mono Indians, car certains se préparaient à évacuer si le feu se rapprochait.

Ronald Bugskin, 50 ans, a une remorque remplie si le vent change et que le feu se tourne vers Tollhouse.

« J’espère ne pas avoir à partir », a déclaré M. Bugskin à l’..

Le Creek Fire a brûlé plus de 175000 acres (274,8 miles carrés), six fois la taille de San Francisco, et ne devrait pas être maîtrisé avant la mi-octobre, selon Cal Fire.

Plus de 360 ​​bâtiments ont été détruits et 14 000 sont menacés.

Le porte-parole de Cal Fire, Daniel Ramey, a déclaré à l’. qu’il savait qu’évacuer était frustrant pour les habitants, mais qu’ils recommandaient toujours de partir s’ils se trouvaient dans des zones d’alerte.

L’histoire continue

Lire la suite

Plus de 200 personnes ont été transportées par avion après avoir été piégées au camping par un incendie de forêt en Californie

Feu de forêt en Californie: une fête révélée par le sexe déclenche un énorme incendie obligeant des centaines à évacuer

La fumée des incendies de forêt sur la côte ouest se propage sur 2000 miles à Hawaï et en Ohio

Incendie de forêt en Californie: les ordres d’évacuation alors que l’incendie historique de 10000 acres se propage au nord de Los Angeles