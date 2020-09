Nous pouvons maintenant avoir des preuves directes que les planètes peuvent survivre indemnes à la violente baratte qui accompagne la mort de leur étoile hôte.

Les astronomes ont repéré des signes d’une planète géante intacte encerclant un cadavre stellaire superdense connu sous le nom de naine blanche, selon une nouvelle étude.

La naine blanche en question, appelée WD 1856, fait partie d’un système à trois étoiles situé à environ 80 années-lumière de la Terre. L’exoplanète candidate nouvellement détectée, de la taille de Jupiter, WD 1856 b, est environ sept fois plus grande que la naine blanche et tourne autour d’elle une fois toutes les 34 heures.

« WD 1856 b s’est en quelque sorte rapproché de sa naine blanche et a réussi à rester en un seul morceau », a déclaré l’auteur principal de l’étude Andrew Vanderburg, professeur adjoint d’astronomie à l’Université du Wisconsin-Madison, dans un communiqué.

« Le processus de création de la naine blanche détruit les planètes proches, et tout ce qui se rapproche plus tard est généralement déchiré par l’immense gravité de l’étoile », a déclaré Vanderburg. «Nous avons encore de nombreuses questions sur la manière dont WD 1856 b est arrivé à son emplacement actuel sans rencontrer l’un de ces destins.»

Le premier du genre (potentiellement)

Vanderburg et ses collègues ont trouvé WD 1856 b en utilisant le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, qui chasse les mondes extraterrestres en notant les minuscules baisses de luminosité qu’ils provoquent lors du transit ou en traversant le visage de leurs étoiles hôtes du point de vue du vaisseau spatial.

L’équipe a ensuite étudié le système en lumière infrarouge à l’aide du télescope spatial Spitzer de la NASA peu avant le déclassement de l’observatoire en janvier 2020. Les données Spitzer ont montré que WD 1856 b n’émet aucune lueur infrarouge qui lui est propre, ce qui suggère que l’objet est une planète plutôt qu’une étoile de faible masse ou une naine brune, un corps qui chevauche la ligne brumeuse entre les planètes et les étoiles.

Pourtant, WD 1856 b reste une planète candidate pour le moment, en attente de confirmation par d’autres analyses ou observations.

Vous ne vous attendriez pas nécessairement à ce que les naines blanches soient des cibles prometteuses pour TESS et d’autres chasseurs de planètes, compte tenu du processus qui les forme.

Lorsque les étoiles semblables au soleil manquent d’hydrogène, elles se gonflent en géantes rouges qui engloutissent et incinèrent tout ce qui orbite à proximité. Par exemple, notre propre soleil détruira Mercure, Vénus et peut-être la Terre quand elle deviendra une géante rouge, dans environ 5 milliards d’années. Les géants rouges finissent par s’effondrer en naines blanches, qui emballent généralement la masse de notre soleil dans une sphère à peine plus grande que la Terre.

Il est donc prudent de dire que WD 1856 b ne s’est pas formé à son emplacement actuel; l’objet n’aurait jamais survécu à la phase de géante rouge de WD 1856. En effet, les calculs de l’équipe d’étude suggèrent que la planète candidate doit être née environ 50 fois plus loin de l’étoile que son emplacement actuel, puis y avoir migré.

«Nous savons depuis longtemps qu’après la naissance des naines blanches, de petits objets éloignés tels que des astéroïdes et des comètes peuvent se disperser vers ces étoiles. Ils sont généralement séparés par la forte gravité d’une naine blanche et se transforment en disque de débris », a déclaré le co-auteur de l’étude Siyi Xu, assistant astronome à l’Observatoire international des Gémeaux à Hawaï, dans le même communiqué.

«C’est pourquoi j’étais si excité quand Andrew m’a parlé de ce système», a déclaré Xu. «Nous avons vu des indices selon lesquels les planètes pourraient également se disperser vers l’intérieur, mais cela semble être la première fois que nous voyons une planète qui rend tout le voyage intact.»

On ne sait pas ce qui a donné à WD 1856 b sa poussée intérieure. Les possibilités incluent des coups de coude des deux autres étoiles dans le système WD 1856 et une brève interaction avec une «étoile voyou» intrus, ont écrit les membres de l’équipe dans la nouvelle étude, qui a été publiée en ligne aujourd’hui (16 septembre) dans la revue Nature.

Mais «le cas le plus probable concerne plusieurs autres corps de la taille de Jupiter proches de l’orbite originale de WD 1856 b», a déclaré la co-auteur Juliette Becker, planétaire au California Institute of Technology de Pasadena, dans le même communiqué.

«L’influence gravitationnelle d’objets de cette taille pourrait facilement permettre l’instabilité dont vous auriez besoin pour frapper une planète vers l’intérieur», a déclaré Becker. «Mais à ce stade, nous avons encore plus de théories que de points de données.»

Aucune autre planète n’a été repérée dans le système WD 1856, mais cela ne signifie pas qu’aucune n’est là, ont déclaré les membres de l’équipe d’étude.

Des survivants de la planète rocheuse aussi?

L’existence apparente de WD 1856 b a des conséquences passionnantes pour les planétologues et les astrobiologistes. Par exemple, si une géante gazeuse peut survivre à la mort d’une étoile semblable au soleil, puis se blottir suffisamment près du cadavre brûlé pour aspirer une chaleur importante, un monde rocheux semblable à la Terre ne pourrait-il pas le faire aussi?

Vanderburg et d’autres chercheurs ont étudié cette possibilité dans un article complémentaire, qui a été publié aujourd’hui dans The Astrophysical Journal Letters. L’équipe, dirigée par Lisa Kaltenegger et Ryan MacDonald, chercheurs de l’Université Cornell, a utilisé la modélisation informatique pour simuler les regards que le futur télescope spatial James Webb de la NASA pourrait obtenir sur un hypothétique monde rocheux en orbite dans la «zone habitable» de WD 1856.

La zone habitable est cette gamme juste de distances orbitales où l’eau liquide pourrait être stable à la surface du monde.

Les chercheurs ont déterminé que Webb, un observatoire phare de 9,8 milliards de dollars dont le lancement est prévu pour octobre 2021, pourrait repérer les signatures de l’oxygène et du dioxyde de carbone dans l’air d’une telle planète après avoir observé seulement cinq transits.

« Encore plus impressionnant, Webb pourrait détecter des combinaisons de gaz potentiellement indiquant une activité biologique sur un tel monde en seulement 25 transits », a déclaré Kaltenegger, directeur de l’Institut Carl Sagan de Cornell, dans le même communiqué.

«WD 1856 b suggère que les planètes pourraient survivre aux histoires chaotiques des naines blanches», a déclaré Kaltenegger. «Dans les bonnes conditions, ces mondes pourraient maintenir des conditions favorables à la vie plus longtemps que l’échelle de temps prévue pour la Terre. Nous pouvons maintenant explorer de nombreuses nouvelles possibilités intrigantes pour les mondes en orbite autour de ces noyaux stellaires morts.

