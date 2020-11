01/01/1970 Test de SANTÉ Pcr ACCORDÉ PAR LE CONSEIL DE SANTÉ DES ÎLES CANARIES

Effectuer des tests sur écouvillon nasal avant la chirurgie pour détecter le COVID-19 chez les patients sans symptômes liés à un taux inférieur de complications respiratoires graves et rendre l’intervention plus sûre. Par conséquent, les chercheurs soulignent que les tests de routine préopératoires sur écouvillon devraient faire partie d’une stratégie plus large visant à réduire l’exposition au COVID-19 chez les patients entrant en salle d’opération.

Selon une recherche publiée dans le “ British Journal of Surgery ”, des scientifiques travaillant ensemble dans le monde entier ont découvert que l’utilisation d’un test sur écouvillon nasal pour confirmer qu’un patient asymptomatique n’était pas infecté par le SRAS-CoV-2 était associée à un taux plus faible de complications postopératoires. Le principal avantage a été observé avant une intervention chirurgicale majeure et dans les zones où le taux de COVID-19 était plus élevé.

Le test sur écouvillon a donné aux chirurgiens la possibilité d’identifier les patients infectés asymptomatiques et de reporter leur opération, évitant ainsi le risque grave de complications du COVID-19 après la chirurgie. Les tests de routine ont également aidé à prévenir l’infection croisée de patients sans symptômes à d’autres patients chirurgicaux électifs lors de leur admission à l’hôpital.

Dirigée par des chercheurs de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, la collaboration COVIDSurg est composée d’experts de plus de 130 pays. Le groupe réclame des tests préopératoires sur écouvillon pour tous les patients dans le cadre d’une stratégie plus large pour poursuivre la chirurgie en toute sécurité pendant la pandémie.

La collaboration soutient cet appel avec le lancement d’une «boîte à outils» dédiée qui aidera les hôpitaux et les prestataires de soins de santé du monde entier à remettre la chirurgie élective sur les rails, après que plus de 28 millions de patients aient été reportés. procédures dans la première phase. de la pandémie mondiale.

Le Dr Aneel Bhangu, responsable de la collaboration, de l’Unité de recherche en santé mondiale du NIHR sur la chirurgie globale à l’Université de Birmingham, note que les résultats «démontrent une grande variation d’un pays à l’autre dans l’application des tests préopératoires. un avantage évident des tests a été observé, seulement 1 patient sur 4 a été dépisté pour des infections, illustrant la nécessité d’une expansion mondiale et d’une standardisation des tests sur écouvillon dans le monde entier. “

Il déclare que «les tests préopératoires sur écouvillon ne doivent pas être envisagés isolément, mais plutôt dans le cadre d’un plan plus large visant à minimiser les risques pour les patients, y compris la mise en place de voies chirurgicales sans COVID-19 dans tous les hôpitaux qui pratiquent une chirurgie élective. “Pour une chirurgie majeure, une complication postopératoire grave a été évitée pour 17 tests effectués.”

En tant que tels, ils exhortent les prestataires de soins de santé à fournir un test de routine sur écouvillon pour tous les patients subissant une chirurgie élective, «qu’ils présentent ou non des symptômes».

La boîte à outils COVIDSurg soutiendra les hôpitaux, les régions et les pays individuels lors d’une réorganisation mondiale majeure des services chirurgicaux pendant la pandémie et au-delà, en résumant les données publiées pour soutenir une pratique chirurgicale sûre, en guidant des plans de récupération chirurgicale efficaces et en créant un Vision quinquennale d’une chirurgie sûre et efficace qui répond aux défis mondiaux, y compris les lacunes dans l’accès à la chirurgie qui existaient avant la pandémie.

Le Dr James Glasbey, responsable de l’étude à l’Université de Birmingham, commente que «la chirurgie est un élément essentiel de tous les systèmes de santé et reste le remède pour la plupart des cancers et est le fondement du traitement de nombreuses maladies. infectieux “.

«Notre nouvel ensemble d’outils aidera toutes les personnes impliquées dans la planification chirurgicale pour les 5 prochaines années, y compris les prestataires, les leaders de la santé, les patients, les gouvernements, les bailleurs de fonds et l’industrie.» Il répond aux défis mondiaux, mais s’adapte localement. aux hôpitaux et aux établissements avec un accès variable aux ressources “.

Avant la pandémie du COVID-19, 5 milliards de personnes n’avaient pas accès aux soins chirurgicaux et 143 millions d’opérations supplémentaires étaient nécessaires chaque année dans le monde, rappellent les chercheurs, et il y avait déjà une inégalité mondiale importante dans l’accès aux soins. chirurgie sûre et abordable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire avec un besoin urgent d’augmenter la capacité.

Ils regrettent que la pandémie ait sérieusement aggravé cette situation et a mis en évidence la nécessité de changer la façon dont la chirurgie est pratiquée. Lancée en mars 2020, la collaboration COVIDSurg a fourni les données nécessaires pour soutenir ce changement dans la période la plus rapide jamais vue par un groupe de recherche chirurgicale, avec des données de 150000 patients dans 2000 hôpitaux collectées au cours des 9 derniers mois.

Le mois dernier, dans leur rapport précédent, les chercheurs de COVIDSurg ont demandé aux hôpitaux de créer des zones “ sans COVID-19 ” pour les patients chirurgicaux afin de contribuer à sauver des vies pendant la deuxième vague de la pandémie, réduisant ainsi le risque de décès. des infections pulmonaires associées au coronavirus.

Ils ont constaté que les patients qui avaient leur opération et leurs soins hospitaliers dans des zones “ sans COVID-19 ” avaient de meilleurs résultats, améliorant la sécurité de la chirurgie en ayant une politique stricte selon laquelle aucun patient traité par COVID-19 ne se mêlait à ceux qui l’étaient Endurer un acte chirurgical.