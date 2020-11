Des tests rapides ont détecté 401 infections au COVID-19 lors de son premier jour d’application dans CDMX (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

La ville de Mexico a commencé par la mise en œuvre de soi-disant tests antigéniques rapides et au cours du premier jour, ils ont réussi à détecter plusieurs cas de COVID-19 et ont commencé les interventions médicales nécessaires.

Par le biais de macro-kiosques installés dans les 16 municipalités de la capitale mexicaine, les autorités du secteur de la santé ont 2246 tests d’antigène, selon le journal El Universal.

En outre, les médias ont rapporté que différents centres de santé de l’entité ont appliqué 501 tests au cours du premier jour de sa mise en œuvre.

Au total, le journaliste Eduardo Hernández a publié, 336 patients positifs dans la première option, tandis que dans la seconde, jusqu’à 74 infections ont été détectées par COVID-19.

Grâce à des macro-kiosques installés dans les 16 communes de la capitale, les autorités ont procédé à 2 246 tests d’antigènes (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Le directeur général des services de santé publique, a indiqué qu’environ 150 tests quotidiens seront appliqués dans ces kiosques du lundi au vendredi de 9 h à 14 h.

Ce qui précède, a-t-il indiqué, ainsi que les efforts des centres de santé et des soins dans les quartiers de soins prioritaires, signifieraient l’application de jusqu’à 10 000 tests rapides par jour.

De plus, il a ajouté qu’il ne sera nécessaire que d’assister à des tests comme ceux-ci si vous présentez des symptômes du COVID-19, ou en cas d’avoir été en contact direct avec une personne récemment diagnostiquée avec la maladie.

Certaines des macro-quiches mentionnées ci-dessus sont situées dans différentes stations du Système de transport collectif Metro ou ses esplanades, comme dans le cas de Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Ethiopie, Cuauhtémoc, Pino Suárez, entre autres.

Au total, ils sont 26 macro-kiosques situés dans des points de plus grande affluence tels que les esplanades des différentes communes, ainsi que plus de 100 kiosques dans diverses colonies de la capitale.

Selon la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, le but de ces mesures est «avancer rapidement dans l’identification des positifs et son isolement, accroître la prise en charge de la population grâce à des conseils médicaux, Application de test gratuite COVID-19, le suivi des personnes atteintes de la maladie, ainsi que la supervision des mesures sanitaires dans les magasins et transport public“-

Au total, il y a 26 macro-kiosques situés dans des points d’afflux plus importants tels que les esplanades des différentes communes, ainsi que plus de 100 kiosques dans différents quartiers de la capitale (Photo: REUTERS / Carlos Jasso (

Dans La République mexicaine a confirmé un million 25 mille 969 infections coronavirus accumulé jusqu’au 20 novembre 2020, mais seulement 19867 ont été considérés comme actifs; c’est-à-dire qu’ils ont présenté les symptômes de la maladie au cours des 14 derniers jours.

Du total, 48,94% sont des femmes et 51,06% sont des hommes. De plus, 22,14% ont été hospitalisés pour différents niveaux de gravité, tandis que 77,86% ont pu poursuivre leur convalescence à domicile avec tous les protocoles nécessaires.

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SARS-CoV-2 dans l’ordre décroissant sont Cjedu Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco et Durango, que dans son ensemble concentrent le 47% des cas dans le pays.

La Direction générale de l’épidémilogie a également confirmé que 387654 personnes attendent toujours leurs résultats et ils ont été considérés comme suspects d’être porteurs du virus SRAS-CoV-2. On estime que 770 728 récupérés ont également été enregistrés, ainsi qu’un million 251 000 784 diagnostics négatifs.

En République mexicaine, un million 25 mille 969 infections cumulées de coronavirus ont été confirmées jusqu’au 20 novembre 2020 (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

Malheureusement 100 823 Mexicains sont également décédés. 36,26% sont des femmes, tandis que les 63,74% restants sont des hommes. D’autre part, il a été indiqué que 89,17% sont décédés à l’hôpital et 10,83% l’ont fait dans des circonstances extérieures aux hôpitaux.

Parmi les personnes décédées, les principales comorbidités retrouvées étaient l’hypertension avec 45,38%, le diabète avec 38,58%, l’obésité avec 23,90% et enfin le tabagisme avec 8,01%.

Les chiffres ci-dessus indiquent qu’il y a eu une augmentation de 6426 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 719 décès.

