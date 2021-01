Pièce sombre

Le cartel de la Union Tepito s’est approprié au moins 20 propriétés répartis sur les colonies centre et Morelos de la ville de Mexico. Selon les rapports de police, on sait que certains les louent ou les vendent même pour des millions de pesos.

Cinq des propriétés sont distribuées dans la rue Peña et Peña du centre historique: numéros 63, 68 et 75. Aussi en nombre 85 de Manuel Bent et le 46 de la République du Chili. Dans la colonie Morelos sur 163 République du Costa Rica et 170 Chemin de fer de taille.

Non loin de là, dans la colonie guerrier, les autorités ont détecté au moins 10 bâtiments que l’organisation criminelle se serait approprié. Cinq d’entre eux sont sur la Calle Sol (74, 91, 94, 98, 106); 202 de Lázaro Cárdenas; 94, rue Camelia; le 106 de Lerdo; 76 par Pedro Moreno; et un de plus à l’intersection de Félix Gómez et Los Ángeles.

On sait également que les biens que le cartel a mis en vente sont au nombre de trois: un dans la rue de la Colombie et deux autres sur la Bolivie. Le premier a un prix de 13,5 millions de pesos, le second de 32 millions et le dernier est loué pour 13 500.

Archiver

La police soupçonne que l’Unión Tepito a saisi ces bâtiments après avoir expulsé leurs propriétaires légitimes par la violence, des menaces et même des enlèvements. Ils savent également qu’ils sont utilisés comme centres d’opérations ou de distribution de drogue, ou encore comme entrepôts d’armes à feu et pointent vers des victimes de torture ou des rivaux.

Selon un rapport du Secrétariat à la sécurité d’octobre dernier, l’Unión Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc. Surtout dans les zones de Manuel Doblado, commandé par Lalo Ramírez Tiburcio, le Chori; Centro et Lagunilla avec Víctor Hugo Ávila Ramírez, le Huguito en face; Peralvillo, Morelos et Tepito, dont le leader serait Cristián Emanuel Flores Ramírez.

Dans ces districts, ils pratiquent des extorsions, des trafics de drogue, des inculpations et des assassinats, ainsi que des intimidations de marchands. Un autre meneur est Dilan Alexis Chávez, le Dilan.

Ce groupe est attribué à la collecte d’extorsions dans le centre historique et l’un des principaux axes d’enquête du bureau du procureur de la capitale indique que des membres de l’Union Tepito sont responsables de la torture, du meurtre et du démembrement de deux adolescents d’origine Mazahua. qui faisaient du commerce informel sur la première place de la ville.

PLUS SUR CE SUJET:

L’origine de La Unión Tepito, l’organisation criminelle qui a mis un frein aux ambitions de La Barbie

Homicides, vente de drogue et extorsion: à l’intérieur de Tepito, le bastion imprenable des trafiquants de drogue au CDMX

Carte du trafic de drogue au CDMX: voici comment se répartissent les 14 groupes criminels dans la capitale du pays